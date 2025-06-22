شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طبيبة بجامعة طنطا.. أعراض الأزمة القلبية أثناء الحركة والعمل والان مع تفاصيل الخبر

توفيت أمس السبت الدكتورة نشوى عاطف بدوي مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة الحرجة بكلية الطب جامعة طنطا، بعد عامين من الغيبوبة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، إثر تعرضها لتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ أثناء تخدير حالة مرضية في أحد المستشفيات.

كانت الطبيبة قد تعرضت لتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ أثناء عملها في تخدير حالة داخل أحد المستشفيات بطنطا.

الدكتورة نشوى عاطف بدوى

فما علامات وأعراض الأزمة القلبية أثناء الحركة والعمل ؟!

لا يمكن أن ينبض قلبان بنفس الطريقة وكذلك لا يمكن أن تتشابه أعراض النوبات القلبية عند شخصين بنفس الكيفية، فتحدث النوبات القلبية عند انسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية التي تغذي القلب بالدم، مما يعني عدم وصول الأكسجين والدم بشكل واضح ومنتظم إلى القلب، مما يسبب تلفًا واضطرابًا في عضلة القلب.

وأوضح تقرير نشر في موقع Heart Foundation أن من أشهر علامات وأعراض النوبات القلبية والأزمات القلبية هو ألم الصدر، فهي أكثر العلامات التحذيرية شيوعًا للنوبات القلبية والذبحة الصدرية، ولكن لا يقف الأمر عند مجرد ألم بالصدر، بل إن هناك الكثير من العلامات الكلاسيكية والعلامات المتشعبة أيضًا التي قد تصيب شخص دون آخر.



من أشهر العلاماتهو حدوث وجع بالصدر أو ضغط مزعج أو ألم شديد أو خفقان في الصدر أو انقباض في الصدر أو يأتي على شكل امتلاء في الصدر أيضًا، ويختلف من شخص إلى آخر، يصف بعض الأشخاص هذا الألم بأنه "فيل يجلس على الصدر".

يمكن أن ينتشر هذا الألم إلى الرقبة أو الفك أو الظهر أو الذراعين، وقد يستمر لعدة دقائق أو يأتي ويذهب على شكل نوبات وموجات، في الغالب تبدأ النوبة القلبية بألم وانزعاج خفيف ثم تتطور ببطء، وقد لا يشعر بعض الأشخاص بأي ألم في الصدر مطلقًا.





العلامات التحذيرية للنوبة القلبية لذلك هناك بعض العلامات التحذيرية الأقل وضوحًا وشيوعًا

التي تظهر على مريض الأزمة القلبية:





الغثيان أو القيء أو عسر الهضمهذه الأعراض الثلاثة قد يعاني منها المريض، ولذلك لابد من عدم تجاهلها لأنها قد تكون علامة تحذيرية لنوبة قلبية تهدد الحياة، فلابد من طلب المساعدة الطبية العاجلة في هذه الحالة، ويمكن للفحوصات الطبية تشخيص هذه المشكلة، وإذا كانت نوبة قلبية تنتج عنها هذه الأعراض، يحصل المريض على المساعدة مبكرًا.





الدوار أو الدوخة أو الإغماءأيًا منهم يشعر به المريض مع عدم الثبات على القدم وتبدأ الغرفة بالدوران مع الشعور بأن الرؤية غير واضحة، قد يكون الجسم في تلك الحالة ينذر بنوبة قلبية وشيكة، ولا بد من طلب المساعدة الطبية الفورية.





ضيق التنفسنتيجة النشاط البدني أو النظر للارتفاعات العالية أو درجات الحرارة المرتفعة، أو صعوبات وضيق التنفس بدون ألم في الصدر من العلامات التحذيرية أيضًا.





العرق البارد أو التعرق الغزيرأحد أهم العلامات، مثل الشعور المفاجئ بالبرد في الجسم بغض النظر عن درجة حرارة الطقس، يكون من العلامات التحذيرية أيضًا قبل أن تظهر أي علامة من العلامات على مريض النوبة القلبية الوشيكة، وقد لا تكتشف إلا في مرحلة لاحقة.





قد يظهر عرض واحد أو عدة أعراض مجتمعةوقد تظهر فجأة أو تتفاقم مع مرور الوقت، والنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بعرض ألم الصدر.





بعض النصائح لحماية قلبك- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

- مارس الرياضة بشكل منتظم.

- امتنع عن التدخين.

- اعتني بصحتك العقلية والنفسية.