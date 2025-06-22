شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صادمة: أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير على العين والان مع تفاصيل الخبر

حذّر علماء صينيون من تناول القهوة سريعة التحضير، والتى تمثل حوالي 13% من استهلاك القهوة عالميًا، وأوضحوا أنها قد تسبب الضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر، وقالت الدراسة إن عدد الأشخاص الذين يُعانون من هذه الحالة المُسببة لفقدان البصر يتزايد بسبب شرب القهوة سريعة التحضير، وفقًا لموقع تايمز ناو.



أضرار القهوة سريعة التحضير على العين

ووفقًا للدراسة التى أجرتها جامعة هوبي للطب في الصين فقد وجد الباحثون أن القهوة سريعة التحضير يمكن أن تسبب الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض في العين أو انعدام الرؤية في مركز المجال البصري، ويصيب عادةً الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ووفقًا للأطباء، يُعدّ هذا المرض سببًا رئيسيًا لفقدان البصر لدى كبار السن، مع أنه لا يؤدي إلى العمى التام، ومع ذلك فإنه يجعل قراءة الوجوه والتعرف عليها أمرا صعبا للغاية، وتزداد الأعراض سوءا دون علاج.

وجدت الدراسة، التي استخدمت بيانات وراثية لأكثر من 500 ألف شخص، صلةً ذات دلالة إحصائية بين تناول القهوة سريعة التحضير وخطر الإصابة بالضمور البقعي الجاف (AMD)، وهو أحد أشكال هذه الحالة في المقابل، لم يكن للقهوة المطحونة والمشروبات منزوعة الكافيين أي صلة بالضمور البقعي الجاف، وقال العلماء أن النتائج أظهرت وجود علاقة وراثية بين استهلاك القهوة سريعة التحضير والضمور البقعي الجاف، وقد تزيد القهوة سريعة التحضير من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، بينما قد يساعد تقليل تناولها في الوقاية من الضمور البقعي الجاف، لذلك يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر تجنب القهوة سريعة التحضير، خاصة وأن ذلك المرض يعد أحد الأسباب الرئيسية للعمى غير القابل للعلاج.

كيف يؤدي شرب القهوة سريعة التحضير إلى الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر؟

وفقًا للخبراء، على الرغم من عدم وضوح كيفية تسبب القهوة في هذه الحالة، إلا أن العوامل الوراثية تلعب دورًا رئيسيًا في تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر ومع ذلك، نظرًا لعدم وضوح آليات المرض وتعقيد العلاج، فإن إبطاء تطور المرض والوقاية منه في الوقت المناسب أمران مهمان للغاية.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن شرب القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، أشارت نتائجها إلى وجود ارتباطًا وراثيًا محتملًا بين استهلاك القهوة سريعة التحضير، والضمور البقعي المرتبط بالعمر الجاف والرطب.

كما أشار الخبراء إلى وجود تداخل كبير بين الاستعداد الوراثي لتناول القهوة سريعة التحضير وخطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر الجاف، مما يشير إلى وجود إشارات مشتركة في الحمض النووي بين الصفتين عبر الجينوم البشري، واستنتج البحث أن معالجة المنتجات الثانوية والمواد المضافة والمواد الحافظة والمواد الكيميائية الموجودة حصريًا في القهوة سريعة التحضير يمكن أن تكون وراء ارتفاع خطر الإصابة بالضمور البقعي الجاف.

ما هي المواد الكيميائية الموجودة في القهوة سريعة التحضير؟

وبحسب الدراسة، تحتوي القهوة سريعة التحضير على مواد كيميائية مثل الأكريلاميد - وهي مادة مسرطنة للغاية - والدهون المؤكسدة، ومركبات أخرى غير موجودة في القهوة الطازجة.

بالإضافة إلى ذلك، خلصت العديد من الأبحاث الأخرى إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر في مراحله المبكرة يجب أن يفكروا في تقليل تناولهم للقهوة سريعة التحضير ويفضلون بدلاً من ذلك تناول حبوب القهوة المطحونة.

ما هي علامات وأعراض الضمور البقعي المرتبط بالعمر؟

يؤثر التنكس البقعي على الرؤية المركزية، مسببًا تلفًا شديدًا في شبكية العين. لا يُصاب المصابون بالتنكس البقعي بالعمى التام، بل تكون رؤيتهم المحيطية (قدرتهم على رؤية الأشياء من الجانبين) جيدة. من بين علامات وأعراض هذه الحالة:

عدم القدرة على الرؤية في الإضاءة المنخفضة

عدم وضوح الرؤية

مشاكل أو تغيرات في طريقة رؤيتك للألوان

ضعف البصر

الخطوط المستقيمة التي تراها منحنية أو متموجة

