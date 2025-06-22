شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. اعرف أبرز إسهامات ابن سينا في الطب الحديث والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الذكرى الـ988 على وفاة العالم والفيلسوف المسلم ابن سينا، والذى عاش في القرنين العاشر والحادي عشر، منذ ميلاده في أوزباكستان الحالية، ووفاته في مدينة همدان الإيرانية، ولعب كتابه "القانون في الطب" دورًا بارزًا في تطور الطب الحديث.

ووصف موقع المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، ابن سينا بالعالم المسلم الذى له مكانة مرموقة في تاريخ الطب في إيران والعالم، كما أن الطب الحديث قائم على أساس إنجازاته العلمية، خاصةً كتابه "القانون"، الذى ساهم في تطوير الأدبيات الطبية والبرامج التعليمية الطبية في العالم الإسلامي وأوروبا، وخلال القرنين الحادي عشر والسابع عشر، كانت الأنشطة العلمية والتعليمية للطب في العالم تدور حول طب ابن سينا، أو كانت تحت تأثيره المكثف.

وبحسب بعض الأبحاث فإن آراء ابن سينا في تشخيص وعلاج بعض الأمراض مثل الربو، تعد أكثر دقة وفعالية من نتائج الطب الحديث، كما أن الأدوية التي وصفها لعلاج اليرقان وانسداد القنوات الصفراوية وعسر الهضم الكبدي، تتوافق مع نتائج الأبحاث الحديثة، وهو ما جعل شهرته العلمية وتأثيره لا يقتصر على إيران والعالم الإسلامي فحسب، بل امتد إلى العالم أجمع.

كتاب القانون في الطب

يعد كتاب القانون في الطب، أشهر إعمال إبن سينا على الإطلاق، وهو عبارة عن موسوعة طبية مكونة من خمسة كتب، تمثل مجالات طبية مختلفة وهى:

مقالات حول المبادئ الطبية والفسيولوجية الأساسية، وعلم التشريح، والنظام العلاجي والإجراءات العلاجية العامة.

قائمة المواد الطبية مرتبة أبجديًا، وخصائصها العامة.

تشخيص وعلاج الأمراض الخاصة بجزء واحد من الجسم.

تشخيص وعلاج الحالات التي تغطي أجزاء متعددة من الجسم أو الجسم بأكمله.

صيغة العلاجات المركبة.

مكانة طب ابن سينا في إيران والعالم الإسلامي

يتمتع كتاب القانون لابن سينا بمكانة خاصة بالعالم الإسلامي وأوروبا، حيث نشر أكثر من 200 شرح وتعليق وملخص للكتاب بلغات مختلفة، وهو عدد غير مسبوق مقارنةً بأعمال أطباء إسلاميين آخرين.

وتشير التعليقات والتوضيحات والمختصرات والترجمات والمخطوطات المتكررة لكتاب القانون، إلى أن الكتاب كان يستخدم ككتاب مدرسي وكان مدرسو وطلبة العلوم الطبية يولون اهتمامًا لمدرسة ابن سينا الطبية، كما يعود تاريخ تدريس القانون إلى عصر ابن سينا نفسه فقد كان الكتاب المدرسي الأكثر انتشاراً في العالم الإسلامي.

وحسب أبي عبيد الجوزجاني، وهو تلميذ ابن سينا ورفيقه المقرب، كان الطلاب يجتمعون في منزل الشيخ الرئيس، وهو اللقب الذى اطلقه تلاميذه عليه، كل ليلة، ويدرسون كتابه في القانون والشفاء واحدًا تلو الآخر على يديه.

مكانة طب ابن سينا في أوروبا والغرب

ترجم كتاب "القانون" لابن سينا إلى اللاتينية في طليطلة بإسبانيا، بالنصف الثاني من القرن الثاني عشر، منذ ذلك الوقت هيمن طب ابن سينا تدريجيًا على أجواء الطب الغربي، بعدها ترجمت معظم أعمال ابن سينا الطبية إلى لغات مختلفة، كما كُتبت مئات الأعمال العلمية والبحثية حول طبه ، بلغت شهرة ابن سينا وهيمنة علمه في الغرب حدًا جعله يُلقب بأمير الأطباء، ويطلق على كتابه "القانون" اسم "الكتاب المقدس للطب.

ولعدة قرون في الغرب، كان معيار القدرة في الطب هو المهارة في طب ابن سينا ، وعلى الرغم من الحركة المعادية للعرب في بداية القرن السادس عشر في بعض الدول الأوروبية، لكن طب ابن سينا لم يتأثر بتلك الموجة، بل أن تأثيره استمر حتى النصف الأول من القرن الماضي في بعض الدول الغربية مثل بلجيكا ، ويعتقد أن العلوم الطبية في الاتحاد السوفيتي، في موضوعات مثل علم وظائف الأعضاء وتشخيص الأمراض الباطنية والرياضة والصحة وطب الأطفال وعلم الأدوية، في النصف الأول من القرن العشرين كانت تتبع وتعتمد على تقاليد طب ابن سينا.

وكانت أول جامعة في أوروبا تضع كتاب القانون رسميًا كأساس لتعليمها الطبي، هي جامعة بولونيا الإيطالية، والتي تعد من أقدم الجامعات الأوروبية، في ي القرن الثالث عشر، بجانب الجامعات الأوروبية الأخرى التي كانت تدرس كتاب القانون، مثل جامعة لوفين في بلجيكا ومون بيلييه في فرنسا، وكراكوف في بولندا.