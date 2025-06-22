شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب فى بريطانيا بوضع ملصقات تحذيرية من مرض سرطان على المشروبات الكحولية والان مع تفاصيل الخبر

طالبت مجموعة كبيرة من الأطباء والجمعيات الخيرية والخبراء، بوضع ملصقات على علب وزجاجات المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، تحذر بشكل صريح من أن الكحول يسبب السرطان.

ووفقا لموقع الجارديان، قال الخبراء إن تلك الملصقات التحذيرية من شأنها أن تعالج الوعي العام "المنخفض بشكل صادم" في المملكة المتحدة، بأن الكحول يسبب سبعة أشكال من السرطان، و17 ألف حالة من المرض سنويًا.

وطالبت عشرات المنظمات الطبية والصحية بإلزام منتجي الكحول بوضع مثل هذه التحذيرات بهدف تحسين الصحة العامة، وأكد الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، أن الملصقات يجب أن تكون مباشرة، وتحمل رسائل قوية وواضحة حول المخاطر الصحية المترتبه على تناول تلك المشروبات، بما في ذلك خطر الإصابة بالسرطان، تتجاوز بكثير النصائح المبهمة مثل "تناول باعتدال".

وقالت كيت أولدريدج-تيرنر، رئيسة السياسات والشئون العامة في الصندوق العالمي لأبحاث الكحول، إن توفير ملصقات تحذيرية من الكحول من شأنه أن يمكن الملايين من الناس من اتخاذ خيارات مستنيرة من خلال فهم المخاطر بوضوح.

وتشير الأدلة التي استشهدت بها مؤسسات خيرية، مثل الصندوق العالمي لبحوث السرطان ومؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إلى أن الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والأمعاء والمعدة والرأس والرقبة والكبد والفم.

ومن المنتظر أن تصبح أيرلندا أول دولة في العالم تضيف ملصقات تحذيرية من السرطان إلى المنتجات الكحولية، واعتبارًا من مايو المقبل سيتم إلزام منتجيها بوضع تحذير يفيد بوجود "علاقة مباشرة بين الكحول والسرطانات القاتلة"،ـ بجانب أن شرب الكحول قد يسبب أمراض الكبد ويؤثر على الأجنة.

ووفقًا للخبراء تعد تلك الخطوة، بوضع ملصقات تحمل تحذيرات صحية واضحة حول ارتباط تلك المنتجات بالسرطان، ليس مجرد إجراء صحي عام، بل هو حق أساسي للمستهلك، لأن من حق الناس معرفة المخاطر حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتهم، لكن الملصقات الحالية واللوائح الضعيفة التي لا توضح تلك المخاطر الصحية للمستهلكين.

وفي فبراير الماضى، أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن وضع تحذيرات صحية واضحة وبارزة على المشروبات الكحولية، والتي تتضمن تحذيراً محدداً من الإصابة بالسرطان، يشكل حجر الزاوية في الحق في الصحة.