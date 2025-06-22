شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول زيت الزيتون يوميًا قد يقلل من خطر الوفاة بالخرف بنسبة 28% والان مع تفاصيل الخبر

تشير الأبحاث إلى أن تناول زيت الزيتون بانتظام قد يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف المميت، وكشفت دراسة حسب موقع "timesofindia"، عن أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا يرتبط بانخفاض الوفيات المرتبطة بالخرف بنسبة 28%، ويبدو أن هذه الفائدة لا ترتبط بجودة النظام الغذائي بشكل عام، ما يشير إلى خصائص فريدة لزيت الزيتون تدعم صحة الدماغ.

ما هو الخرف

الخرف مصطلح عام يُطلق على فقدان الذاكرة واللغة وحل المشكلات وغيرها من قدرات التفكير، وهو فقدان شديد يُعيق الحياة اليومية، يُعدّ الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، ويُصيب الخرف أكثر من 55 مليون شخص حول العالم، ويُقدّر عدد الحالات الجديدة بعشرة ملايين حالة سنويًا.

كيف يعمل زيت الزيتون على تحسين وظائف المخ تشير الدراسة التي أجرتها الباحثة آن جولي تيسييه إلى أن إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب الخرف، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهايمر، وجدت الدراسة أن عوامل نمط الحياة الصحي، مثل النظام الغذائي، يمكن أن تساعد في الوقاية من هذه الحالات أو إبطاء تطورها.

كيف يعمل زيت الزيتون على تحسين وظائف المخ

تشير الدراسة إلى أن إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب الخرف، وفي ظل ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهايمر، وجدت الدراسة أن عوامل نمط الحياة الصحي، مثل النظام الغذائي، يمكن أن تساعد في الوقاية من هذه الحالات أو إبطاء تطورها.

تقول الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام بدلاً من الدهون المصنعة أو الحيوانية يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، ومع ذلك، أكدت الدراسة أن العلاقة بين زيت الزيتون وخطر الوفاة بسبب الخرف في هذه الدراسة كانت مستقلة عن جودة النظام الغذائي بشكل عام، وهذا يشير إلى أن زيت الزيتون يتميز بخصائص مفيدة بشكل فريد لصحة الدماغ.

بعض مركبات مضادات الأكسدة في زيت الزيتون قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي، مما قد يؤثر بشكل مباشر على الدماغ، ومن المحتمل أيضًا أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر على صحة الدماغ من خلال تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

أشارت دراسات سابقة إلى أن تناول زيت الزيتون بكثرة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن المثير للاهتمام أن النظام الغذائي المتوسطي، الذي يُعتبر من أفضل الأنظمة الغذائية للصحة العامة، يحتوي أيضًا على زيت الزيتون، وقد أثبت فعاليته في الوقاية من التدهور المعرفي.

مع ذلك، حذّرت الدراسة من أن البحث قائم على الملاحظة ولا يُثبت أن زيت الزيتون هو السبب وراء انخفاض خطر الإصابة بالخرف المميت، ويلزم إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد آثاره، كما تجدر الإشارة إلى أن الزيتون غني بالسعرات الحرارية، لذا يُنصح بتناوله باعتدال.