شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الحصبة في أمريكا لـ1214 إصابة.. اعرف الأعراض والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، إن الولايات المتحدة سجلت أقل من 20 حالة إصابة بالحصبة هذا الأسبوع، على الرغم من أن ولاية آيوا أعلنت عن أول تفش للمرض في الولاية يوم الخميس، وأكدت ولاية جورجيا ظهور ثاني حالة يوم الأربعاء.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى" عن تسجيل 1214 إصابة مؤكدة بالحصبة هذا العام، وأكد مسؤولو الصحة في تكساس، التي شهدت أكبر تفشى للمرض في البلاد خلال أواخر الشتاء والربيع، 6 حالات خلال الأسبوع الماضي.

وتشمل الولايات الأمريكية الأخرى التي تعاني من تفشي المرض بشكل نشط – هم ولايات أريزونا وكولورادو وإلينوي وكانساس ومونتانا ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما.



في الولايات المتحدة، توفي طفلان في سن المدرسة الابتدائية في بؤرة المرض غرب تكساس، وشخص بالغ في نيو مكسيكو، بسبب الحصبة هذا العام. جميعهم لم يتلقوا التطعيم.

وقال الموقع، إن الحصبة مرضٌ يسببه فيروسٌ شديد العدوى، ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عند تنفس الشخص المصاب أو عطسه أو سعاله، ويمكن الوقاية منه باللقاحات، وقد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام2000.

ما الذي تحتاج إلى معرفته حول لقاح MMR؟

أفضل طريقة للوقاية من الحصبة هي الحصول على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، يُنصح بتلقي الجرعة الأولى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 شهرًا، والثانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات.

يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إن تلقي جرعة أخرى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) للبالغين لا يضر إذا كانت هناك مخاوف من ضعف المناعة، وأضافت أن الأشخاص الذين لديهم وثائق تثبت تلقيهم لقاح الحصبة الحي في ستينيات القرن الماضي لا يحتاجون إلى إعادة التطعيم، ولكن يجب إعادة تطعيم الأشخاص الذين تم تطعيمهم قبل عام 1968 بلقاح غير فعال مصنوع من فيروس "ميت" بجرعة واحدة على الأقل.

إن الأشخاص الذين لديهم وثائق تثبت إصابتهم بالحصبة لديهم مناعة ضدها، وأولئك الذين ولدوا قبل عام 1957 لا يحتاجون عمومًا إلى التطعيمات لأن العديد من الأطفال أصيبوا بالحصبة في ذلك الوقت، وبالتالي فإن لديهم "مناعة مفترضة"، يصعب انتشار الحصبة في المجتمعات ذات معدلات التطعيم المرتفعة - أكثر من 95% - بفضل ما يُعرف بـ"مناعة القطيع"، إلا أن معدلات تطعيم الأطفال انخفضت على مستوى الولايات المتحدة منذ الجائحة.

ما هي أعراض مرض الحصبة؟

يصيب مرض الحصبة الجهاز التنفسي أولاً، ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم، مسبباً ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان الأنف، والسعال، واحمرار العينين ودموعهما، وطفح جلدي.

يظهر الطفح الجلدي عادةً بعد 3 إلى 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى، ويبدأ ببقع حمراء مسطحة على الوجه، ثم ينتشر إلى الرقبة والجذع والذراعين والساقين والقدمين، عند ظهور الطفح الجلدي، قد ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 104 درجات فهرنهايت، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتعافى معظم الأطفال من الحصبة، ولكن العدوى يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والعمى وتورم المخ والوفاة.

كيف يمكن علاج مرض الحصبة؟

لا يوجد علاج محدد للحصبة، لذلك يحاول الأطباء عمومًا تخفيف الأعراض ومنع المضاعفات والحفاظ على راحة المرضى.