شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب به سلمان خان.. كل ما يجب معرفته عن مرض تمدد الأوعية الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

كشف سلمان خان عن إصابته بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وهو انتفاخ في منطقة ضعيفة بأحد الأوعية الدموية داخل الدماغ أو حوله وكشف الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يعاني أيضًا من مشاكل صحية أخرى، عن إصابته في برنامج "ذا جريت إنديان كابيل شو"، ويقول الأطباء إنه في حين أن معظم حالات تمدد الأوعية الدموية تكون صغيرة ولا تسبب مشاكل، إلا أن تمدد الأوعية الدموية المتمزق في الدماغ يُهدد الحياة، وفقًا لموقع تايمز ناو.

وقال سلمان خان: "أعاني من كسر في عظامي يوميًا - ضلوعي مكسورة، وأعمل رغم إصابتي بالتهاب العصب الثلاثي التوائم، وأعاني من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ومع ذلك ما زلت أعمل.. كما أعاني من تشوه شرياني أذيني، ومع ذلك ما زلت مستمرًا في حياتي".

وفي وقت سابق، تحدث أيضًا عن مرض العصب الثلاثي التوائم، وهو اضطراب مؤلم في العصب الوجهي، والمعروف أيضًا باسم مرض الانتحار لأن العديد من المرضى يصابون بميول انتحارية.

ما هو تمدد الأوعية الدموية في المخ؟

يُعرف أيضًا باسم تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وهو عبارة عن انتفاخ في منطقة ضعيفة من شريان داخل الدماغ أو حوله. يقول الأطباء إن الضغط المستمر لتدفق الدم يدفع الجزء الضعيف إلى الخارج، مما يُسبب نتوءًا يشبه البثور. وهكذا، عندما يندفع الدم إلى هذا الانتفاخ، يتمدد تمدد الأوعية الدموية كبالون يتقلص حجمه، ويصبح أكثر عرضة للانفجار عند امتلائه بالهواء.

وفقًا للخبراء، تحدث تمددات الأوعية الدموية الدماغية في أي مكان في الدماغ، ولكن معظمها يتكون في الشرايين الرئيسية على طول قاعدة الجمجمة. يعاني ما يقرب من 10 إلى 30% من المصابين بتمدد الأوعية الدموية الدماغية من تمددات متعددة. ومع ذلك، فإن معظمها صغير ولا يسبب أي أعراض.

ماذا يحدث عندما يتمزق تمدد الأوعية الدموية؟

يقول الأطباء إنه عندما يتمزق تمدد الأوعية الدموية، فإنه قد يسيل الدم أو يسبب نزيفًا في أنسجة الدماغ المحيطة. يضع الدم ضغطًا زائدًا على أنسجة الدماغ ويؤدي إلى تورمها. وعادةً ما يسبب صداعًا شديدًا يُعرف باسم صداع صوت الرعد، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى.

في حين أن تمدد الأوعية الدموية يمكن أن يؤثر على أي شخص في أي عمر، يقول الأطباء أنه من المرجح أن يؤثر على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا وهو أكثر شيوعًا بين النساء.

ما الذي يسبب تمدد الأوعية الدموية؟

يقول الأطباء إن تمدد الأوعية الدموية يتطور عندما تصبح جدران أحد الشرايين في الدماغ رقيقة وضعيفة. ومع ذلك، يُولد الكثير من الناس أيضًا بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يحدث بسبب خلل في جدار الشريان. هناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تُسهم في إضعاف الشريان. من عوامل الخطر الأخرى:

تدخين

تعاطي المخدرات

ضغط دم مرتفع

العيوب الوراثية

علامات وأعراض تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

وفقًا للأطباء، لا تُسبب معظم تمددات الأوعية الدموية السليمة أي أعراض. ولكن إذا أصبحت كبيرة بما يكفي، فقد يُسبب الانتفاخ في الشريان ضغطًا على الأعصاب أو أنسجة المخ المجاورة، مما يُسبب الأعراض التالية:

صداع الرعد - وهو صداع مفاجئ وشديد وغالبًا ما يوصف بأنه مؤلم للغاية

الغثيان والقيء

تصلب في الرقبة

ضبابية أو الرؤية المزدوجة

الحساسية للضوء، والمعروفة أيضًا باسم رهاب الضوء

جفن متدلٍ وبؤبؤ عين متوسع

ألم فوق عينيك وخلفها

ارتباك

الضعف وخدر

فقدان الوعي

الصداع الشديد

تغيرات في الرؤية

توسع حدقة العين وتوسعها

خدر أو وخز في رأسك أو وجهك

ألم فوق العين وخلفها

قم بزيارة طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض.

