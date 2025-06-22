شكرا لقرائتكم خبر عن ما مقدار الوقت الذى تحتاجه للجلوس في الشمس لتحصل على فيتامين د؟ والان مع تفاصيل الخبر

التعرض لأشعة الشمس يُسهم في إنتاج فيتامين د بشكل رئيسى، ويُوصي الخبراء بالحصول عليه بشكل أساسي من خلال الطعام أو المكملات الغذائية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، فإذا كنت قلقًا بشأن مستويات فيتامين د لديك، فاستشر طبيبك بشأن إجراء الفحوصات اللازمة والطرق الآمنة لزيادة تناوله، فى هذا التقرير نتعرف على مقدار الوقت الذى تقضيه فى الشمس للحصول على ما يكفي من فيتامين د، بحسب موقع تايمز ناو.

في حين أن واقي الشمس يمنع الأشعة فوق البنفسجية المسؤولة عن إنتاج فيتامين د، يجب عليك وضع كريم واقي الشمس لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

فيتامين د من أهم العناصر الغذائية الكبرى للجسم، فهو ضروريٌّ لأداء وظائفه على أكمل وجه، ووفقًا للخبراء، فبالإضافة إلى تقوية العظام والصحة النفسية، يُعنى فيتامين د أيضًا بصحة القلب. لذا، من المهمّ الحصول عليه بانتظام، والأهمّ من ذلك، من خلال مصادر طبيعية كالشمس.

يقول الأطباء أن قضاء بضع دقائق فقط في الشمس يمكن أن يساعد جسمك على إنتاج ما يكفي من فيتامين د ومع ذلك، فإن التعرض لأشعة الشمس يحمل أيضًا خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا، يجب أن تعرف المدة التي يجب أن تقضيها في ضوء الشمس.

ما هي كمية الشمس التي تحتاجها؟

يقول الخبراء إنه إذا كنت تستخدم واقيًا من الشمس وتخطط للجلوس تحت أشعة الشمس، فإن التعرض لها ولو لفترة وجيزة يمكن أن يساعد في إنتاج هذا الفيتامين. وتشير الدراسات إلى أن حوالي 10 دقائق من منتصف النهار كافى.

يمكن للتعرض لأشعة الشمس مع تعريض 25% من الجسم، مثل الذراعين والساقين، تلبية الاحتياجات اليومية من فيتامين د خلال فصلي الربيع والصيف. وبينما يحجب واقي الشمس الأشعة فوق البنفسجية المسؤولة عن إنتاج فيتامين د، يجب عليك استخدامه لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وحتى مع استخدام واقي الشمس، لا يزال جسمك قادرًا على إنتاج بعض فيتامين د.

يُعدّ منتصف النهار، وخاصةً خلال فصل الصيف، أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس. ففي الظهيرة، تكون الشمس في أعلى مستوياتها، وتكون أشعة UVB في أشدّها. هذا يعني أنك تحتاج إلى وقت أقل تحت أشعة الشمس لإنتاج كمية كافية من فيتامين د. كما تُظهر الدراسات أن الجسم يكون أكثر كفاءة في إنتاج فيتامين د في الظهيرة.

ما هي كمية فيتامين د المطلوبة؟

يُقاس فيتامين د بالوحدات الدولية (IU)، والكمية اليومية الموصى بها للأعمار من سنة إلى 70 عامًا هي 600 وحدة دولية، وللبالغين من العمر 71 عامًا فأكثر 800 وحدة دولية.

يقول الأطباء إنه مع التقدم في السن، تقل كفاءة الجلد في إنتاج فيتامين د، مما قد يزيد من حاجتك للمكملات الغذائية أو الأطعمة الغنية به.

بعض أعراض نقص فيتامين د تشمل:

التعب

ألم العظام

ضعف العضلات

اكتئاب

العدوى المتكررة

تساقط الشعر

انخفاض الشهية

التئام الجروح بشكل أبطأ

المخاطرمن الحصول على الكثير من ضوء الشمس

رغم أن ضوء الشمس مفيد لإنتاج فيتامين د، إلا أن الإفراط فيه قد يكون خطيرًا. من عواقب الإفراط في التعرض لأشعة الشمس:

حروق الشمس

من أكثر الآثار الضارة شيوعًا للتعرض المفرط لأشعة الشمس. تشمل أعراض حروق الشمس الاحمرار، والتورم، والألم، وظهور البثور.

تلف العين

يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية إلى إتلاف شبكية العين، مما يؤدي إلى أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين.

شيخوخة الجلد

إن قضاء وقت طويل في الشمس يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة بشرتك بشكل أسرع

تغيرات الجلد

يمكن أن تكون النمش والشامات والتغيرات الجلدية الأخرى أحد الآثار الجانبية للتعرض المفرط لأشعة الشمس.

ضربة الشمس

هي حالة قد ترتفع فيها درجة حرارة الجسم الأساسية بسبب الحرارة الزائدة أو التعرض لأشعة الشمس.

سرطان الجلد

إن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية هو أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الجلد.

يُفضّل وضع واقي الشمس بعد 10-30 دقيقة من التعرّض لأشعة الشمس دون حماية لتجنب الآثار الضارة لأشعة الشمس الزائدة. وتعتمد مدة التعرّض على مدى حساسية بشرتك لأشعة الشمس.

