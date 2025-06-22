لماذا يجب عدم تناول الكبدة بكثرة خلال شهور الحمل الأولى؟

هل تختلف كبدة البقر عن كبدة الدجاج في الفوائد والمكونات؟

هل تختلف كبدة البقر عن كبدة الدجاج في الفوائد والمكونات؟

لاحظي أن كبدة الدجاج المطهوة جيداً سواء عن طريق السلق أو الشوي الصحي تكون أسهل في الهضم من كبدة البقر وبمراحل، كما أن كبدة الدجاج تحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول الضار الذي يؤدي إلى أضرار صحية تراكمية مثل؛ تصلب الشرايين وتكون دهون الكبد، كما أنه وفي المقابل فكبدة البقر تحتوي على نسبة أعلى من الأملاح المعدنية المفيدة مثل الحديد والنحاس، ولذلك توصف كبدة البقر خصوصاً لعلاج فقر الدم عند الحوامل والأطفال، وتحتوي كبدة الدجاج على نسبة أعلى من فيتامين ب 12 المركب وحمض الفوليك.

اعلمي أنه وبالنسبة للأمهات الحوامل وحيث تدور المحاذير حول ضرورة عدم الإكثار أو الإسراف في تناول الكبدة خلال الثلث الأول من الحمل؛ فإن كبدة البقر تحتوي على نسبة أعلى من فيتامين أ والذي تدور حوله التحذيرات، وعلى ذلك يرى أخصائيو التغذية أن كبدة الدجاج تكون مناسبة أكثر للحامل، كما أنها تحتوي على نسبة أقل من السموم ومادة الزئبق، وربما تكون طبيعة تغذية الدجاج هي التي تمنح كبد الدجاج هذه الخاصية.

توقعي ألا تُسهم كبدة الدجاج في زيادة وزنك؛ لأنه من الضروري الحفاظ على المعدل الطبيعي لزيادة وزن الحامل كل شهر، وحيث إن كبدة الدجاج تحتوي على سعرات حرارية بنسبة أقل تصل إلى نحو 120 سعرة حرارية لكل 100 غرام، ونسبة دهونها أقل نسبياً مقارنة بكبدة البقر، وفي المقابل فكبدة الدجاج تحتوي على كمية جيدة من عنصر الزنك الهام للحامل في هذه المرحلة الحرجة؛ لأنه يساعد في التئام الجروح وتعزيز مناعة الحامل عموماً.

فوائد عامة للكبد الحيواني بأنواعه بالنسبة للحامل

اعلمي أن خيار تناول الكبد الحيواني عامة وبكل أنواعه، وعن طريق تناوله مشوياً أو مسلوقاً يعد من الخيارات الصحية التي تمد الحامل بالعديد من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إن الكبد الحيواني يحتوي على فيتامين "K" والذي يعد من الفيتامينات القليلة المصادر الغذائية، وهو ضروري لصحة العظام حيث إنه يعزز من امتصاص فيتامين د والاستفادة منه، وكلا الفيتامينين يعملان معاً على أساس أنهما من المعادن المهمة لصحة العظام، وقد ارتبط صحياً تناول الحامل ما يكفي من فيتامين "K" في النظام الغذائي الخاص بها بانخفاض مخاطر إصابتها بأمراض مزمنة مثل التعرض لاحقاً للإصابة بهشاشة العظام، ودعم عظام الحامل خلال فترة الحمل، وبالتالي التخلص من مشكلات وآلام العظام أثناء الحمل والحفاظ على صحة وكفاءة الدورة الدموية لديها.

لاحظي أن البروتين الصحي المتوافر في الكبد الحيواني يعد ضرورياً لبناء الجسم عموماً، كما أنه ضروري لنمو الجنين وبناء خلاياه وأنسجة وخلايا الدماغ خصوصاً، ويمكن للمرأة الحامل الحصول على ما يكفي من البروتين الحيواني عن طريق تناول الكبد بنسبة معتدلة، كما أن كمية القيمة الغذائية في الكبد الحيواني تقلل من خطر الإصابة بسوء التغذية، الذي تعاني منه معظم الحوامل بشرط عدم شرب الشاي بعد تناول حصة الكبد، ويسهم الكبد الحيواني أيضاً في إمداد جسم الحامل بالطاقة اللازمة من أجل دورتين دمويتين في جسمها والتي تحتاجها طوال فترة الحمل ومع تقدم شهور حملها.

أضرار الإكثار من تناول الكبدة خلال شهور الحمل الأولى

مصادر فيتامين أ النباتية

لاحظي أن الكبد الحيواني يعد مصدراً من مصادر فيتامين " أ"؛ حيث إن هذا الفيتامين وفي حال تناوله من مصادره النباتية المختلفة، فهو لا يتسبب بأية أضرار صحية للحامل؛ ففي حال إذا ما تناولت الحامل حصصاً كبيرة من الخضروات والفواكه بشكل يومي، والتي تحتوي على هذا الفيتامين، فهو يساهم في تحسين وتعزيز صحة الحامل والجنين وعلى المدى الطويل؛ حيث يساعد في إصلاح أنسجة الرحم خصوصاً بعد الولادة، أما خلال الحمل فهو يحافظ على مستوى الرؤية الطبيعية وتعزيز صحة النظر، ويقوّي ويعزز المناعة الطبيعية في جسم الحامل؛ إضافة إلى أنه يحافظ على القدرة والكفاءة الوظيفية للجهاز التناسلي للمرأة وفوائده لصحة الجنين؛ حيث إنه يساعد في نمو العظام والأسنان، ويسهم في تكوين النسيج الظهاري عامة.

اعلمي أن زيادة نسبة فيتامين أ في جسم الحامل من خلال الحصول عليه كمكمل غذائي أو من مصادره الطبيعية في شهور الحمل الأولى؛ حيث يتم تشكيل وتكوين أعضاء الجنين الداخلية، فهذه الزيادة تؤدي إلى حدوث التسمم؛ حيث إن تناول أكثر من 4500 ميكروغرام من فيتامين "أ" الغذائي، أو 3000 ميكروغرام من فيتامين "أ" التكميلي، يؤدي إلى التسمم. وتشير بعض الدراسات إلى أن سُميّة فيتامين "أ" خلال المراحل المبكرة من الحمل، يمكن أن تؤدي إلى تشوهات خِلقية للجنين وخصوصاً حدوث تضرر بصحة الجهاز العصبي للجنين؛ لذا يجب على الحامل تناول حصة واحدة فقط من الكبد الحيواني بكل أنواعه كل أسبوع؛ لتجنب مخاطر صحية محتملة على الجنين.

لاحظي أن من المشاكل الصحية التي تعاني منها الحامل هي ارتفاع حمض البوريك، والذي يؤدي إلى مشاكل في الجهاز البولي وتكوين الأملاح في البول وتكون مزعجة الأعراض، وتناول الكبد بكثرة يؤدي إلى زيادة حمض البوريك في جسم الحامل، مما يُعرضها للإصابة بمرض النقرس وأعراض أخرى تؤثر على صحتها خلال فترة الحمل؛ حيث إن خطورة التهاب البول على الجنين أثناء الحمل قد تؤدي إلى الولادة المبكرة، وتتسبب بحدوث التهابات تصل إلى الجنين أيضاً وتؤثر على صحته.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - من الضروري أن تحرص الحامل على تغذيتها بشكل صحي ومتوازن منذ الأيام الأولى للحمل؛ حيث يعد الثلث الأول من الحمل خصوصاً هو الفترة التي تتشكل الأعضاء الحيوية الأساسية في جسم الجنين، وبالتالي يجب الحرص على التغذية أولاً واتباع عدة نصائح صحية هامة من أجل منع إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية، والتي يصعب علاجها، وربما تؤدي إلى فقدان حياة الجنين وعدم استمرار الحمل في حالات كثيرة.على الرغم مما يروّج من فوائد تناول الكبد الحيواني بأنواعه إلا أن هناك ضوابط ومحاذير لذلك خصوصاً للحامل؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة دارين عبد العال؛ حيث أشارت إلى الإجابة عن سؤال هام، وهو بمثابة نصيحة صحية لماذا يجبوضوابط تناولها والفرق بين مصادرها مثل كبدة الدجاج وكبدة البقر في الآتي:قد يهمك أيضاً: جرعة فيتامين أ للحامل.. هل تسبب تشوهات للجنين؟*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.