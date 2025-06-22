هل يزعجك طفلك في السفر؟.. 7 نصائح لرحلة هادئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - هل يزعجك طفلك أثناء السفر ؟ فقد يتطلب السفر لمسافات طويلة مع الطفل الرضيع تحضيراً شاملاً وتجهيز معداته، فلا يستطيع الطفل الصغير استيعاب التغييرات في البيئة والروتين الذي يحدث أثناء السفر مما قد يشعره بعدم الراحة والبكاء.

على الجانب الآخر تشعر الكثير من الأمهات بالقلق من السفر بصحبة طفلها، على الرغم من أن السفر بصحبة طفل رضيع غالباً ما يكون أسهل لأنهم لا يتحركون كثيراً وينامون طوال الوقت، إلا أنه بوجه عام يعد التحضير ضرورياً للأمهات اللواتي يرغبن في قضاء إجازة مع أطفالهن. وإليك وفقاً لموقع "raisingchildren " كيفية الاستعداد للسفر لمسافات طويلة، بصحبة طفلك ومنحه أيضاً الشعور بالراحة.

تجهيز أغراض الطفل

قبل السفر عليك التأكد من وضع جميع مستلزمات الطفل-الصورة من موقع AdobeStock

قبل الذهاب في رحلة طويلة، على الأمهات التأكد من وضع جميع مستلزمات الطفل في حقيبة أو حقيبتين بحيث تحتوي الحقيبة الأولى على الضروريات الأساسية المهمة، مثل الحفاضات والمناديل والطعام. أما الحقيبة الثانية، فيمكن أن تحتوي على ملابس بديلة وألعاب وأدوية.

إليكم قائمة بمستلزمات الطفل التي يمكن تجهيزها قبل الذهاب في رحلة طويلة:

الحفاضات والمناديل ومناشف الأطفال.

طعام ومشروبات الأطفال.

حليب الأطفال الصناعي أو حليب الأم بعد الشفط.

ألعاب وكتب قصص.

ملابس بديلة.

مستلزمات الاستحمام.

أدوية.

حقيبة إسعافات أولية.

الوقت المناسب للسفر

ربما تودين التعرف إلى كيفية تجهيز حقيبة طفلك قبل السفر

حاولي أن تُخطّطي لرحلتك بما يتناسب مع جدول نوم طفلك. يمكن بدء الرحلة عندما يكون طفلك نائماً فقد يُساعده ذلك على البقاء هادئاً ومريحاً أثناء الرحلة، ويجب أيضاً تجنب السفر عندما يكون طفلكِ مريضاً أو مصاباً بالحمى.

وسائل نقل آمنة ومريحة

اختاري وسائل نقل آمنة ومريحة للأطفال الرضع، مثل السيارات أو الطائرات أو القطارات. فإذا كنتِ مسافرة بسيارة خاصة، فتأكدي من أن طفلكِ يجلس في مقعد سيارة آمن ومريح والتأكد من أن درجة الحرارة في السيارة مُريحة لطفلك، وليست شديدة الحرارة أو البرودة، وعليك استخدام أغطية النوافذ أو الستائر إذا كانت الشمس ساطعة جداً أو تُشعر طفلك بالحر.

أما إذا كنتِ ستسافرين بالقطار، فاختاري عربة أطفال خاصة فعادةً ما تحتوي هذه العربة على مرافق أكثر راحة للأطفال الرضع، مثل مقاعد خاصة للأطفال الرضع ومناطق لعب.

قبل السفر بالطائرة بصحية طفلكِ، تجب عليكِ استشارة الطبيب أولاً خاصة عند السفر الجوي للأطفال الرضع الصغار، لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض. فإذا سمح طبيبكِ بذلك، لا تنسي إرضاع طفلكِ أثناء الإقلاع والهبوط. سيساعد ذلك على موازنة ضغط الهواء في أذني طفلكِ.

جو مريح لطفلك

يجب إحضار ألعاب لتُسلّي طفلك أثناء الرحلة-الصورة من موقع AdobeStock

تعرّفي إلى اهتمامات طفلك حسب عمره لذا، يمكنك تشجيعه على التواصل واللعب لتجنب انزعاجه أثناء الرحلات الطويلة فيمكنك إحضار ألعابه المفضلة أثناء الرحلة، فالألعاب التي يُمكن حملها بألوان زاهية غالباً ما تُشتت انتباهه وإذا شعر طفلك بالجوع أو العطش، فيمكن إحضار أطعمة ومشروبات خفيفة لإطعامه على الفور وإذا شعر بالتعب، فدعيه ينام.

أخذ قسطٍ من الراحة

يحتاج الأطفال إلى قسط كافٍ من الراحة، ليس فقط في المنزل، ولكن أيضاً أثناء الرحلات الطويلة. لذلك، احرصي على منح طفلك قسطاً من الراحة بانتظام حتى لا يصبح انزعاجه سهلاً.

يُظهر الطفل المتعب علامات على رغبته في النوم. انتبهي إذا بدأ الطفل بفرك عينيه، أو التثاؤب، أو شد أذنيه، أو إظهار عدم الاهتمام بالألعاب أو الأنشطة الأخرى، وإذا لم تُلاحظي هذه العلامات، سيبدو الطفل أكثر انزعاجاً ويبكي.

إذا بدأ الطفل بالشعور بالتعب، فكل ما عليك القيام به هو تهدئته ليتمكن من محاولة النوم أو يمكنك التوقف في منطقة استراحة لتغيير الحفاضات أو الرضاعة الطبيعية. والآن، عندما ينام طفلك، يمكنك أيضاً استغلال هذا الوقت للراحة.

اختيار وجهة مناسبة لاصطحاب طفلك

التخطيط مهم جداً عند السفر مع طفل. قبل الذهاب في إجازة، يجب أن تكون الوجهة السياحية مناسبة لعمر طفلك وتجنب الأماكن أو الرحلات التي يمكن أن تكون موبوءة بالأمراض.

التحلي بالصبر والمرونة

يتطلب السفر مع طفل المرونة فقد لا تسير الأمور المخطط لها كما هو مخطط لها، وقد تتغير احتياجات الطفل فجأة. لتجنب التوتر، يجب على الأم التحلي بالصبر والتكيف مع أي موقف.

تذكري أن الأطفال سيشعرون بمشاعر والديهم. لذلك، من المهم الحفاظ على هدوئك عند التعامل مع طفل صعب الإرضاء.

إذا شعرتِ بالتوتر أو الانزعاج، فحاولي أن تهدئي أولاً قبل التعامل مع الطفل، وتذكري أن هذه الرحلة هي خطة لإسعاد الأسرة، ومغامرة لا تُنسى.

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*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.