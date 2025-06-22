7 أخطاء ترتكبها الأم تؤدي إلى بطء نمو الدماغ عند الطفل

1- ضعف الترابط العاطفي مع الطفل يؤدي لبطء نمو الدماغ

أم مع مولودها

لاحظي أن هناك بعض الأمهات اللواتي يقعن في خطأ كبير وهو اعتقادهن أن المولود الصغير لا يحتاج أكثر من الرضاعة من الأم ويهملن أهمية التواصل البصري مع الطفل حديث الولادة ولذلك فتقوم الأم بإرضاع الطفل ثم إعادته إلى سريره أو أنها تقوم بإرضاعه وهي حريصة على أن يشبع فقط بمعنى أنها تعمل على إشباع حاجته الجسمانية ولا تقدم له أي مشاعر أو أحاسيس خلال فترة الرضاعة التي قد تصل إلى نصف ساعة والنتيجة أن التواصل العاطفي مع طفلها يكون ضعيفًا مما يؤثر بشكل كبير على نمو وتكوين دماغ الطفل لاحقًا ولكن الأم تعتقد أن الطفل لا زال صغيرًا ولا يقدر المشاعر والأحاسيس

اهتمي بأن تمنحي طفلك المشاعر والأحاسيس وتشعريه بأنك تقومين بمنحه هذا الترابط العاطفي الذي لم ينقطع لمجرد أنه قد خرج من الرحم، حيث اعتاد الطفل على سماع دقات قلبك وكما أنه يتعرف على صوتك أولًا خلال وجوده في الرحم فلا يمكن أن تقومي بإرضاعه وأنت صامتة ولا يمكن أن تقومي بإرضاعه دون أن تمسحي وجهه وتقومي بالتربيت على رأسه ووجنتيه ولمس أنفه ومداعبة أصابع قدميه.

2- عدم تعويد الطفل على روتين يومي يؤدي لبطء نمو الدماغ

3- تعرض الطفل لبيئة غير مستقرة

احتواء الأم للطفل

4- تجاهل الأم لبكاء الطفل يدمر دماغه

5- عدم توفير التغذية السليمة يؤدي إلى تأخر نمو الدماغ لديه

6- عدم الخروج بالطفل يؤدي لبطء نمو الدماغ

أم مع طفلتها خارج البيت

7- تعريض الطفل للشاشات في سن مبكرة يدمر دماغ الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - من الطبيعي أن يرتبط نمو دماغ الطفل بعدة عوامل، أولها العوامل الوراثية، ويعني نمو الدماغ لدى الطفل هو أن يكون لديه معدل عال من الذكاء، إضافة إلى تطور مهارات الطفل وقدراته الإدراكية والإبداعية وفي حال كانت الظروف المحيطة بالطفل ومنذ عمر مبكر مناسبة ومهياة ومشجعة فمن الطبيعي أن تحصلي على طفل لديه حصيلة لغوية ثرية بالإضافة إلى قدرات للتواصل مع الآخرين تفوق أقرانه.تسهم الأم في تشكيل القدرات الخاصة لدى طفلها وقد تقع في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى تدمير نمو دماغه رغم اعتقادها أنها تصرفات عادية أو بسيطة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالاستشارية التربوية الدكتورة مها عبد اللطيف حيث أشارت إلى 7ومنها عدم التواصل معه وقلة الكلام والغناء له وعدم احتضانه وغيرها من الأخطاء في الآتي:اعلمي أن الاطفال وعلى صغر سنهم يحبون الروتين وسوف تكتشفين ذلك مبكرًا حيث أن المولود سوف يعتاد على النوم حين تقومين بتغطيته بغطاء معين، ولن ينام ما لم تضعيه فوقه، كما أنه سوف يعتاد على طقوس نوم معينة، وفي حال تغييرها سوف يمتنع عن النومـ وقليلًا من النمو سوف يعتاد على وقت معين لكي يلعب ووقت آخر لكي يتناول وجبة خارجية، ولذلك يجب ألا تجعلي يوم طفلك مضطربًا وبلا نظام وخصوصًا بعد الشهر السادس لأن الروتين يسهم بدور كبير في تشكيل الحصيلة المعرفية لدى الطفل وأولها هو ترتيب أفكاره بحيث يعرف الخطوة التالية مما ينمي مستوى ذكائه.توقعي أن يكون معدل ذكاء طفلك منخفضًا، كما أنه قد يعاني من مشاكل في النطق مثل التأتأة، وقد يتأخر نطقه وتكون لديه مشاكل أخرى مثل التبول اللا إرادي في حال تعرض الطفل إلى بيئة غير مستقرة يعيش فيها طيلة الوقت ويجب أن تعرفي تأثير المشكلات الأسرية على الأطفال..نفسياً وعلمياً واجتماعياً حيث لا تخلو هذه البيئة من المشاكل الزوجية حيث الشجار والمشاحنات والصراخ والأصوات المرتفعة وكل هذه الأمور تؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي للطفل ومنذ عمر مبكر، حيث لوحظ أن الأطفال الرضع الذين يعيشون في أجواء أسرية غير مستقرة يعانون من قلة الوزن واضطراب النوم إضافة إلى مشاكل سلوكية تؤدي إلى تأخر في التحصيل الدراسي لاحقًا.ابتعدي عن اتباع بعض النصائح التي هي عبارة عن معتقات خاطئة، وكثيرًا ما تساءلت الأمهات الجدد هل ترك المولود يبكي لمدة طويلة يكون مفيداً لصحته ونموه؟ حيث تنصحك بعض الأمهات بضرورة ترك الطفل لكي يبكي لأنه في حال حملك له سوف يعتاد على ذلك وسوف تعانين من مشاكل في التعامل معه، ولكن الحقيقة أن أول الإحباطات النفسية والعاطفية للطفل هو أن تتركه أمه يبكي لمدة طويلة دون أن تقوم باحتضانه ومنحه الحب والحنان والعاطفة، فالطفل سوف يشعر بالخذلان لأنه يتوقع أن تقوم أمه باحتضانه واكتشاف أسباب بكائه وليس تجاهله كما أن الأبحاث العلمية قد أثبتت أن ترك المولود خصوصًا لكي يبكي لمدة طويلة لوحده يؤدي إلى تدمير خلايا الدماغ لديه وبصورة كبيرة.اهتمي بتوفير التغذية الصحية السليمة والمتوزانة لطفلك، حيث أن الطفل يحتاج في شهور عمره الستة الأولى على الأقل إلى الحصول على الرضاعة الطبيعية وما تحققه له من فوائد صحية ونفسية وعاطفية، مما يعزز من مناعة جسمه، إضافة لتعزيز صحة الدماغ، حيث ارتبط نمو الدماغ ومستوى ذكاء الطفل بالحصول على الرضاعة من الأم، ولذلك يجب أن تهتم الأم بنجاح الرضاعة في الشهور الأولى على الأقل، ثم تبدأ بإدخال الأصناف الغذائية ذات المحتوى الغذائي العالي من الفيتامينات والمعادن، إضافة لضرورة إدخال البروتين الصحي والدهون الصحية إلى نظام تغذية الطفل، وبالتدريج وابتداء من الشهر السادس، وتستمر على اتباع هذا النظام المتكامل فيما بعد، خصوصًا مع مرحلة الدراسة.اعلمي أنه من أكبر الأخطاء التي تقعين بها هي عدم الخروج بالطفل إلى الحياة العامة ومنذ عمر مبكر، حيث أن طفلك سوف يخسر فوائد خروج الطفل بشكل يومي من جو المنزل في سن مبكرة إضافة إلى أنك تقعين في خطأ فادح وهو عدم منح الطفل لكي يستقل ويكتشف، فتظلين في حالة احتواء غير طبيعية للطفل، فهناك أضرار بليغة يجب أن تتجنبي الوصول إليها في حال كنت من الأمهات اللواتي يحملن الطفل باستمرار، ولا يتركنه لكي يلعب على الأرض، أو لا يخرجن به من البيت، فمن الطبيعي أن تكون قدرات ومهارات الطفل بطيئة النمو والتطور، وسوف ينشأ الطفل منطويًا وغير قادر على التفاعل مع المجتمع والتواصل مع الآخرين، حيث أن التفاعل والتواصل من علامات النمو السليم لدماغ الطفل، وفرصة لتطوير مهاراته وقدراته بشكل فعال، فلا يمكن أن تكون الحماية الزائدة للطفل ذات فوائد على الدوام.لاحظي أنه من أهم الأخطاء التي تقع بها الأمهات هي وضع الطفل الصغير أمام شاشة التلفاز لمدة طويلة وفي عمر مبكر، حيث تكون الذريعة عند الأم أن رضيعها الصغير لا يتوقف عن البكاء إلا حين تضعه الأم أمام شاشه التلفاز أو شاشة " الآي باد" مثلا وهذا الخطأ يؤدي إلى تدمير خلايا الدماغ، إضافة لأنه يتسبب في إصابة الطفل بأمراض سلوكية وتعرضه لخطر الإصابة بطيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه لأن الطفل في الغالب يحتاج إلى التعلم بالتفاعل وليس عن طريق تكرار نفس المشاهد دون أن يتفاعل معها، ولذلك فلا يمكن أن تتحول الشاشات الإلكترونية على أنواعها لمصدر للتعلم عوضًا عن التواصل مع الأم وقيامها بالحديث معه والغناء واللعب التفاعلي منذ الولادة وخلال عامه الأول، حيث يؤدي قيام الأم بهذه الخطوات إلى تعزيز مستوى ذكائه ورفع كفاءة دماغه.قد يهمك أيضًا: تجربتي مع استخدام الموسيقى والغناء في تحفيز دماغ طفلي الرضيع وتطويره