كيف تصبحين قدوة حسنة لأطفالك؟ 7 خطوات تمسكي بها

الخطوة الأولى: كوني صادقة في أفعالك وكلماتك

كوني صريحة وواضحة مع طفلتك بالمنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - أن يصبح الإنسان قدوة حسنة وسط أصدقائه، أو نموذجًا يحتذى بين زملائه في العمل، ليس بالمهمة السهلة، وأمر لا يأتي من فراغ، بل هي مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من الصفات والمهام والالتزامات لتستمر، فما بالك بالأم عندما تريد أن تصبح قدوة لأطفالها؛ الذين لا همّ لهم سوى اللعب والقفز وخرق القواعد والتهرب من الالتزامات!وبطبيعة الحال هذه العملية تتجاوز إلقاء الأوامر للطفل، أو وضع القوانين ثم متابعة تنفيذها؛ القدوة الحقيقية الخليج 365 الأم تبدأ من داخل النفس، من سلوكياتك الصحيحة، والعمل من وحي القيم والأخلاق، فيتعلمها الطفل- يشربها- بشكل غير مباشر من خلال مراقبة كل حركة، والاستماع لكل كلمة، ومشاهدة- لا سماع- كل تصرف ورد فعل تقوم به الأم.في هذا التقرير تستعرض الدكتورة وسام العربي، أستاذة التربية وطب نفس الطفل عدداً من الطرق التي يمكن من خلالها أن تصبحومعاً نتعرف على كيفية جعل سلوكياتك اليومية نموذجًا يحتذي به أطفالك، و يكون تأثيره طويل الأمد في شخصيتهم ومستقبلهم القريب والبعيد.الصدق أحد الأسس الرئيسية التي تبنين عليها شخصيتك كقدوة حسنة، ويتمثل في الوفاء بوعودك أمام أطفالك، والاعتراف بأخطائك، وبهذا ترسمين لطفلك خريطةً واضحة لكيفية التعامل مع العالم.الأطفال قادرون على التمييز؛ فإن لاحظوا أنك لا تطبقين ما تقولين ولا تنفذينه، قد يفقدون الثقة بك، بل ويتعلمون منك أن التناقض بين القول والفعل أمر طبيعي.بينما اعترافك بالخطأ يساعدهم على فهم أن الجميع يخطئون، والأهم هو كيفية التعامل مع الخطأ، الخليج 365: ابتعدي عن الأكاذيب الصغيرة ؛ حتى لا يتعلم الأطفال أن الكذب مقبول في بعض الحالات.

كيف يؤثر الكذب على مستقبل الأطفال؟ تعرفي على الأسباب

الخطوة الثانية: تعاملي مع الجميع بحب واحترام

تعاملي مع أطفالك بحب واحترام لطفولتهم

الخطوة الثالثة: كوني نموذجًا للعمل والاجتهاد

كوني النموذج وعلميهم المشاركة

الخطوة الرابعة: اغرسي بقلوبهم قيم التعاطف والتعاون

كوني مستمعة جيدة لأطفالك، خاصة عندما يعبرون عن مشاعرهم، حتى لو كانت بسيطة، أعطيهم الوقت للاستماع والتفاعل مع ما يشعرون به، هذا يعلمهم أهمية الاستماع للآخرين وتفهم مشاعرهم.

ساعديهم على فهم موقف يخص أحد أصدقائهم أو زملائهم، تحدثي معهم عن كيفية شعور الآخرين في هذا الموقف، هذا يساعدهم على تنمية قدرتهم على التعاطف.

شجعي العمل التطوعي، قومي بإشراك الأطفال في الأنشطة التطوعية، صغيرة مثل مساعدة الجيران أو كبيرة كالمشاركة في أنشطة المجتمع، ما يعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه من حولهم.

الخطوة الخامسة: كوني القدوة في التحكم بعواطفك

لا تفقدي أعصابك أمامهم، الشعور بالغضب أو التوتر أمر طبيعي، لكن المهم هو طريقة التعبير عن هذه المشاعر، علِّمي أطفالك أن الغضب يمكن التعبير عنه بطريقة صحية، دون اللجوء إلى الصراخ أو الأفعال العنيفة غير اللائقة.

انتهزي بعض الأوقات المناسبة لمشاركة أطفالك بما تشعرين به، وهذا يساعدهم على فهم أن المشاعر أنواعها كثيرة - فرح وغضب وحزن وترحيب- وأنها جزء طبيعي من الحياة، وأن كل شعور له طريقته الخاصة في التعبير والتعامل معه.

أظهري لأطفالك كيف تقدمين حلولًا للمشاكل؛ عندما تواجهين تحديًا، اشرحي لهم الخطوات التي تتخذينها للحل، هذا يحفزهم على ضرورة التفكير المنطقي والعقلاني في مواجهة الأزمات.

الخطوة السادسة: اعتني بصحتك وبنفسك لتكوني قدوة قوية

عرفي طفلك مفهوم الطعام الصحي

الخطوة الأخيرة: اعرفي أن القدوة الحسنة لن تكون للحظة أو لأيام