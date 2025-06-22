شكرا لقرائتكم خبر عن المعدة حديد.. 5 أطعمة خضراء تناولها للحفاظ على صحة أمعائك والان مع تفاصيل الخبر

الأمعاء السليمة دليل على صحة الجسم، لذا من الضروري تناول الأطعمة المناسبة، وعندما يتعلق الأمر بالطعام المناسب غالبًا ما تُعتبر الخضراوات الورقية الخضراء جزءًا من نظام غذائي ونمط حياة صحيين، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 5 أطعمة خضراء خارقة للحفاظ على صحة الأمعاء:

السبانخ

السبانخ غنية بالألياف والمغنيسيوم ومركبات نباتية تُعزز سلاسة الهضم وتدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما تحتوي على الثايلاكويدات، التي قد تُساعد في تقليل الالتهابات ودعم عملية الأيض، ووفقًا للدراسات تحتوي السبانخ على ألياف غير قابلة للذوبان تُعزز انتظام الهضم، وتوفر بيئة معوية صحية.

الكرنب

هذا النبات الأخضر الورقي غني أيضًا بالألياف والبريبايوتكس ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سى والبوليفينول، كل هذه العناصر تُسهل الهضم وتدعم إزالة السموم، وتُغذي بكتيريا الأمعاء النافعة، وذكر الباحثون أن تناول الكرنب يُحسن بكتيريا وحركة الأمعاء.

التفاح الأخضر

التفاح الأخضر غنى بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، يعمل كمضاد حيوي ويغذي البكتيريا النافعة فى الأمعاء، كما أنه يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، ويوفر راحة فى الجهاز الهضمي، ويخفف الإمساك بسبب محتواه العالي من الألياف.

الأفوكادو

الأفوكادو غني أيضًا بالألياف والدهون الصحية، التي تُساعد في الحفاظ على صحة بطانة الأمعاء ودعم التنوع الميكروبي، وأظهرت الدراسات أن تناول الأفوكادو يُساعد على زيادة تركيزات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs)، مثل الأسيتات، ومختلف الأحماض الدهنية، التي تُساعد على حماية بطانة الأمعاء، ودعم وظيفة المناعة، وتخفيف الالتهابات.

البروكلي

هذا النبات الصليبي غني أيضًا بالألياف والسلفورافان، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمُزيلة للسموم، ويدعم البروكلي صحة بطانة الأمعاء ويعزز انتظامها، ووفقًا للدراسات، يُعزز البروكلي المطبوخ قدرة بكتيريا الأمعاء على تحويل الجلوكورافانين إلى إيزوثيوسيانات مفيدة مثل السلفورافان، مما يُساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وتشير الدراسة نفسها إلى أن تناول البروكلي عزز إنزيمات التحلل الميكروبي، وزاد إنتاج السلفورافان، ورفع نشاط إنزيم القولون NQO1، مما يُعزز إزالة السموم من الجسم.