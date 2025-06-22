شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة لا يجب حفظها فى الثلاجة أبدا.. لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأطعمة ببساطة لا تحب التبريد، ولا يُفضل تخزينها في الثلاجة، فبينما تُساعد الثلاجة على الحفاظ على نضارة الأطعمة، ولكن ليس كل الأطعمة، في الواقع، قد يُغير تخزين بعض الأطعمة اليومية في الثلاجة طعمها أو قوامها أو حتى يُقلل من مدة صلاحيتها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أطعمة شائعة يُفضل عدم تخزينها في الثلاجة:

الموز

يتوقف الموز عن النضج بشكل صحيح في درجات الحرارة الباردة، فبدلاً من أن يبقى طازجًا، يتحول لونه إلى الأسود من الخارج بينما يبقى صلبًا من الداخل، احتفظ به في درجة حرارة الغرفة، وإذا كنت ترغب في نضجه بشكل أسرع، ضعه بالقرب من التفاح.

البصل

الثلاجات رطبة جدًا للبصل، فهو يميل إلى امتصاص الرطوبة، ويصبح طريًا، بل ويبدأ في تكوين العفن، احفظه في مكان جيد التهوية بعيدًا عن البطاطس، مما قد يُسرع من فساده.

البطاطس

تُحول درجات الحرارة الباردة في الثلاجة نشا البطاطس إلى سكر بسرعة، مما يُغير طعمها وملمسها، وتكتسب في النهاية حلاوة غريبة، وقد تُصبح طرية عند طهيها، يفضل حفظها فى مكان مظلم وبارد.

الخبز

قد يبدو حفظ الخبز في الثلاجة فكرة جيدة، لكنه في الواقع يُسرع جفافه وتلفه، يمكنك تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ولتخزينه لفترة أطول، يمكنك وضعه في الفريزر.

العسل

يتبلور العسل ويتكاثف عند تخزينه في الثلاجة، وهو مضاد طبيعي للبكتيريا ويبقى صالحًا للاستخدام لفترة طويلة في الخارج، احفظه في مرطبان محكم الغلق في مكان بارد وجاف، وسيبقى ناعمًا وسهل الاستخدام.

الثوم

تُسبب درجات حرارة الثلاجة إنبات الثوم وتحوله إلى مطاطي، كما يفقد بعضًا من نكهته القوية، خزن فصوص الثوم في وعاء جاف مفتوح يسمح بتدفق الهواء، مثل سلة شبكية أو كيس ورقي.