شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى والإعياء.. علامات التهاب المثانة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

التهاب المثانة أحد أنواع الشائعة لالتهابات المسالك البولية، والذي يكون في الغالب نتيجة عدوى أصابت هذه المنطقة بشكل خاص.

البكتيريا التي تصيب المثانة غالبًا ما تكون بكتيريا نفذت إليها من خلال مجرى البول، أو بكتيريا انتشرت من فتحة الشرج إلى المهبل أو إلى المثانة مباشرة عن طريق تركيب قسطرة أو نتيجة جراحة معينة في المثانة، وفقا لتقرير نشر فى موقع bupa.

أنواع التهابات المثانة

- التهاب المثانة البولية غير المعقد، الذي لا يعاني صاحبه من أي مشاكل صحية كاملة.

- التهاب المثانة المعقد، الذي يحتمل وجود حالات صحية أخرى مصاحبة لهذا العدوى والتهابات المسالك البولية، وهو الشائع.

أعراض التهابات المثانة

كثيرة ومتنوعة تختلف من شخص إلى آخر، ولكن أهمها:

- وجود دم في البول، ويظهر من خلال اختبار البول.

- ألم أسفل البطن.

- البول الداكن أو ذو الرائحة القوية.

- الحاجة الدائمة للتبول.

- حرقة عند التبول.

- الحاجة إلى التبول بانتظام ولكن إخراج كميات قليلة للغاية.

- وهناك أعراض أخرى منها:

- التعب الشديد والشعور بالإعياء.

- الحمى.

- الإعياء وعدم الاتزان.

- الارتباك لكبار السن.

علاج التهاب المثانة

يحدث بمجموعة من التدابير، منها:

- علاج التهاب المثانة الخفيف الذي يزول من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام دون أي علاجات يصفها الطبيب.

- خلال هذه الفترة يمكنك تناول مسكنات الألم دون وصفة طبية، مثل مادة الباراسيتامول لتخفيف الألم.

- شرب كميات كبيرة من السوائل والمياه للحفاظ على رطوبة الجسم.

- عدم شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وكذلك المشروبات الحمضية.

أما الحالات المتقدمة خاصة إذا كانت المرأة حامل أو تتبع نظام غذائي قليل الملح أو أصحاب الأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب والسكر والكلى والضغط والكبد، فلا بد من المتابعة لدى الطبيب المختص الذي يصف أدوية معينة للتخلص من البكتيريا وتلك العدوى.

بجانب مجموعة من النصائح:

- الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة.

- تجنب شرب المشروبات الحمضية وعصائر الفاكهة والمشروبات الغازية أيضًا.

- تقليل حدة تناول اللحوم الحمراء.

- تقليل تناول الملح والأطعمة الحارة.

- إجراء التحاليل الخاصة والكشف السريري لمعرفة درجة الالتهاب وتحديد العلاج على أساسه.