شكرا لقرائتكم خبر عن هيروق دمك.. هذا النوع من الشاى يقاوم التوتر والقلق ويعزز الاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

التوتر أحد الأعراض المزعجة التي تؤثر على الصحة النفسية والجسدية دون شك، ولكن هناك الكثير من المشروبات والأنظمة الغذائية التي يمكن أن تساعد على تمتعك بالمزيد من الهدوء والراحة والاسترخاء وتقليل حدة القلق والتوتر.

وفقًا لتقرير نشر في موقع kusmitea فهناك أنواع من الشاي يمكن أن تساعد على تخفيف حدة التوتر والشعور بالهدوء وتقلل من حدة القلق العام والإجهاد الحاد، ومن أهمها الشاي الأخضر.

الشاي الأخضر

وفقًا للتقرير، عامل طبيعي للاسترخاء ويقلل من التوتر الحاد، وذلك لمحتواه العالي من الثيانين، فهو له تأثير مهدئ، فضلًا عن كونه حمضًا أمينيًا مهمًا يوجد في أوراق الشاي الأخضر يؤثر على الدماغ بشكل إيجابي للغاية، يقلل من التوتر العقلي والجسدي معًا.

يساعد الشاي الأخضرفى تحسين مستويات القلق والتوتر والتقليل منها قدر الإمكان، فضلًا عن أنه قادر على إدارة المخاوف البسيطة العابرة التي تحدث على مدار اليوم.

الأحماض الأمينية الموجودة بالشاي الأخضرلا تسبب النعاس، وبالتالي فهي تعمل على استرخاء الدماغ دون أن تكون مهدئة للغاية أو مسببة للنعاس الحاد.

يتمتع الشاي الأخضر بأقل تركيز من الكافيين عن غيره من أنواع الشاي الأخرى، مثل الشاي الأسود على سبيل المثال، الذي يعد أغنى أنواع الشاي بالكافيين، وكذلك مشروب الماتشا.

يتميز الشاي الأخضر بكونه له تأثير منشط إيجابي قصير المدى، أو ما يعرف بالتأثير المحفز، بل إن الشاي الأخضر أفضل من القهوة في تركيز هذا التأثير، مما يجعله مهدئًا ومعززًا للاسترخاء.

نصائح

وينصح ببعض النصائح الأخرى بجانب تناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا للشعور بالراحة وتخفيف حدة التوتر:

- ممارسة الرياضة والحركة المستمرة.

- ممارسة تمارين التنفس وأنت تتناول مشروب الشاي الأخضر الخاص بك.

- عليك استقطاع استراحة تسمى استراحة الشاي، فهي بحد ذاتها وسيلة ممتازة لتخفيف حدة التوتر وتعتبر مساحة للاستراحة والتأمل والتركيز وتخفيف حدة القلق العام.

- لا تسرف في تناول الشاي الأخضر حتى لا تحصل على تركيزات عالية من الكافيين في اليوم الواحد.

- لا تضف المحليات إلى كوب الشاي الأخضر الخاص بك ليصبح عالي الفائدة.