شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الألم.. 5 أعراض صامتة تدل على تلف الكلى وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تلعب الكلى دورًا محوريًا في الجسم، فهي مسئولة عن التخلص من الفضلات، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح، كما تراقب ضغط الدم، بل وتساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، ومع ذلك، غالبًا ما تمر المؤشرات الأولية لوجود خلل أو تلف في وظائف الكلى دون أن يتم ملاحظتها، أو يُساء تفسيرها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 علامات تحذيرية غالبًا ما يُغفل عنها تدل على وجود مشكلة في الكلى

التعب والضعف المستمر

يؤدي الفشل الكلوي إلى تراكم السموم في الدم، مما يؤثر على مستويات الطاقة، علاوة على ذلك، عندما لا تنتج الكلى كمية كافية من هرمون الإريثروبويتين - وهو هرمون مسئول عن تحفيز تكوين خلايا الدم الحمراء - فقد يُسبب فقر الدم، ويُسبب هذا إرهاقًا مزمنًا، وقلة تركيز، وضيقًا في التنفس أثناء القيام بأنشطة خفيفة، ويغفل معظم المرضى عن هذه الأعراض ويفسرها على أنها إرهاق طبيعي أو شيخوخة، ويتأخر بذلك تشخيص المرض.

تغيير عادات التبول

عادةً ما تكون التغيرات في تواتر التبول أو لونه أو مظهره من العلامات الأولية لمشاكل الكلى، ولكن نادرًا ما تُؤخذ على محمل الجد، فالتبول الليلي المتكرر، أو البول الفوار أو الرغوي (الذي يدل على فقدان البروتين)، أو وجود دم في البول، أو البول الداكن جدًا، كلها مؤشرات على احتمال وجود مشكلة في الكلى، وإهمال هذه التغيرات، قد يسمح للمرض بالتطور بشكل خفي.

تورم في القدمين أو الكاحلين أو الوجه

إذا لم تتمكن الكلى من التخلص من الصوديوم والسوائل الزائدة من الجسم، يؤدي ذلك إلى تورم (وذمة) واضحة، خاصةً في الساقين وحول العينين، وغالبًا ما يُرجع المرضى التورم إلى الوقوف لفترات طويلة أو سوء التغذية، ولكنه قد يكون دليلًا على فشل الكلى، لذلك من المهم الكشف عن هذه الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

الحكة المستمرة أو تغيرات الجلد

من العلامات الأقل شيوعًا لضعف الكلى الحكة المستمرة (الهرش)، ويحدث هذا بسبب الفضلات في الدم واختلال توازن المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور، ويجب تقييم جفاف الجلد المتقشر والرغبة الملحة في الحكة، خاصة إذا لم يكن هناك عدوى جلدية تسبب هذه الحكة، وذلك من خلال فحص الكلى.

فقدان الشهية أو الطعم المعدني أو الغثيان

مع تدهور وظائف الكلى، تتراكم السموم اليوريمية في الجسم، مما يُسبب أعراضًا معوية مثل الشعور بطعم معدني في الفم، ورائحة النفس الكريهة، والغثيان، وفقدان الشهية، وعادةً ما تُساء تفسير هذه الأعراض على أنها مشكلة هضمية، مما يؤدي إلى خطأ في التشخيص أو تأخير العلاج.

متى تطلب المساعدة الطبية؟

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من أي من هذه الأعراض، خاصة في ظل وجود حالات مزمنة مثل مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، أو وجود تاريخ عائلي لأمراض الكلى، أو الإفراط في استخدام مسكنات الألم لفترات طويلة، فاستشر الطبيب على الفور لإجراء فحص لوظائف الكلى، ويمكن الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الحياة من خلال الكشف المبكر عن طريق فحص الدم الروتيني (الكرياتينين، معدل الترشيح الكبيبي المقدر) وفحص البول (الألبومين).

ويكمن سر الحفاظ على صحة الكلى في الوعي بهذه الأعراض والتدخل السريع، لذلك انتبه لإشارات جسمك الدقيقة، فقد تكون كليتاك تستغيثان، ويمكن لبعض العادات البسيطة أيضًا أن تجنبك أي مشكلات في الكلى، مثل شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح مثل الأطعمة المصنعة والمعبأة.