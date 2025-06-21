شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأنواع الثلاثة من التمارين تعزز صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

جميع أنواع التمارين الرياضية تعزز من صحة الدماغ، لا شك فى ذلك، ولكن أظهرت دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن التمارين متوسطة الشدة بشكل خاص تؤتي بثمار ونتائج أفضل بكثير فيما يتعلق بالذاكرة والوظيفة التنفيذية والتفكير المنطقي للدماغ، فيما أظهرت أيضًا أن التمارين منخفضة الكثافة مفيدة للإدراك العام، كما أشار الباحثون إلى أنشطة ألعاب الفيديو النشطة المعروفة بألعاب التمارين الرياضية التفاعلية، حققت فوائد معرفية عظيمة أيضا، فضلاً عن أنشطة العقل والجسد معًا، مثل اليوجا والتاي تشي، وقال الخبراء عن الدراسة الجديدة إن دمج تلك التمارين الثلاثة المذكورة يجعل روتين اللياقة البدنية الخاص بالإنسان متميزًا للغاية، ما يحقق أقصى قدر كبير من تعزيز الدماغ والتفكير، ذكرت الدراسة مفصلة بموقع health.

تحليل النتائج

قام الباحثون في تلك الدراسة بتحليل نتائج حوالي 133 مراجعة شملت أكثر من 258 ألف مشارك، ووجد الباحثون أدلة قوية على أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين الإدراك والوظيفة التنفيذية والذاكرة في جميع الفئات العمرية، كما أن لها فوائد مهمة بشكل خاص لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي بن سينج، الباحث في الدكتوراه والسكان والصحة الرقمية في جامعة جنوب أستراليا، إن بروتوكولات التمارين الرياضية عززت الفوائد المعرفية قصيرة المدى بشكل كبير، كما عززت الحركة الزائدة حالة الدماغ، وذلك بدمج اليوجا وألعاب التمارين الرياضية الفعالة.

اليوجا

هي ممارسة قديمة تجمع بين الوضعيات الجسدية وتقنيات التنفس والتأمل، وتحسن من صحة الدماغ بشكل ملحوظ، وتقلل التوتر والالتهابات وتعزز مراكز الذاكرة في الدماغ، كما أنها تحسن من القشرة الأمامية الجبهية في منطقة الدماغ.

أفضل الطرق لممارسة اليوجا هي جلسات قصيرة من حوالي 20 إلى 30 دقيقة مرتين أو ثلاث أسبوعيًا، وبما أن تقليل التوتر مفيد لعقلك، فإن جلسة اليوجا تعزز التأمل والاسترخاء وتقلل من التوتر والقلق وتحسن من اليقظة الذهنية.

ألعاب التمرين التفاعلى أو ألعاب الفيديو التفاعلية

تلك التي تتطلب نشاطًا بدنيًا، مثل لعبة التنس التفاعلى والملاكمة أو الألعاب الإيقاعية أو ألعاب اللياقة البدنية الواقعية الافتراضية، فإنها ألعاب تفاعلية تحفز الانتباه والتنسيق والذاكرة. يمكن لعبها من حوالي 20 إلى 30 دقيقة من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا.

لعبة تاي تشي

فهي فن قتالي صيني يعتمد على الحركات البطيئة والتنفس العميق لتحقيق التوازن المتعمد للطاقة في جميع أنحاء الجسم، ويسمى ما يعرف بالتأمل المتحرك، ويعمل على تعزيز صحة العقل ومناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والوظائف الحركية حسبما صرحت الدكتورة سنام حفيظ أخصائية علم النفس العصبي لمجلة هيلث الطبية.