شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاد العين الرقمى بسبب الشاشات.. اعرف الأعراض وإزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

في عصرنا الرقمي اليوم، يقضي معظمنا أكثر من 12 ساعة يوميًا أمام الشاشات، وهو أمر لا مفر منه، من أجهزة الكمبيوتر إلى الموبايل، مما يُعرض أعيننا لإجهاد مستمر، ويمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الشاشات إلى إجهاد العين الرقمي، والتعب، واضطرابات النوم، ويُعد إجهاد العين الرقمي بحد ذاته ظاهرة شائعة، ويصاحبه شعور بعدم الراحة، وجفاف، وعدم وضوح الرؤية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو إجهاد العين الرقمي؟

يشير إجهاد العين الرقمي إلى مجموعة متنوعة من مشاكل العين والرؤية، مثل الاحمرار والجفاف وسيلان الدموع والحكة والشعور بعدم الراحة وصعوبة التركيز، وغالبًا ما ترتبط هذه الأعراض بالاستخدام المطول لأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الرقمية، مثل أجهزة القراءة الإلكترونية والهواتف الذكية.

وقد تبدأ أعراض إجهاد العين الرقمي بالظهور بعد ساعتين فقط من النظر إلى شاشة رقمية، والأعراض الشائعة هي:

رؤية ضبابية.

جفاف العين.

الصداع.

صعوبة التركيز.

ألم في الرقبة أو الظهر أو الكتفين.

زيادة الحساسية للضوء.

إجهاد العين (وصعوبة إبقاء عينيك مفتوحتين).

الرؤية المزدوجة.

احمرار العين.

فيما يلى.. أسباب متلازمة العين الرقمية:

من الواضح أن متلازمة العين الرقمية تنبع من سببها الرئيسي: وهو إجهاد العين الناتج عن مشاهدة المحتويات على الشاشات الرقمية، فعلى عكس قراءة المواد المطبوعة، تُسبب مشاهدة المحتوى على الشاشات إجهادًا إضافيًا للعينين، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والتعب، وهناك بعض العوامل الشائعة التي تُسهم في إجهاد العين الرقمي:

إضاءة غير كافية.

الجلوس في وضعية سيئة أثناء استخدام الأجهزة.

تجاهل مشاكل الرؤية الموجودة.

عدم الحفاظ على مسافة مناسبة من الشاشة.

فيما يلى.. 10 طرق لحماية عينيك من إجهاد العين الرقمي: ارتدِ نظارات تمنع الضوء الأزرق

يمكن للشاشات ذات الضوء الأزرق أن تعطل نومك وتجهد عينيك، وفى هذه الحالة، تساعد النظارات المتخصصة في تصفية هذا الضوء، وهو أمر مفيد بشكل خاص خلال ساعات المساء.

اتبع قاعدة 20-20-20

تعتمد هذه القاعدة على أنه كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، وهذه العادة البسيطة تساعد على استرخاء عضلات العين، وتخفيف إجهاد العين الرقمي، وتمنع التعب.

ضبط سطوع الشاشة والتباين

تأكد من أن شاشة جهازك ليست شديدة السطوع أو خافتة، فقد يزيد ذلك من إجهاد العين، اضبط السطوع والتباين لراحة عينيك.

طابق الشاشة مع الإضاءة المحيطة لتقليل الوهج ومنع إجهاد عينيك

استخدم شاشات مضادة للتوهج وحافظ على نظافة الأجهزة، واستخدم فلتر شاشة مضادًا للتوهج أو ركب شاشتك بحيث تتجنب انعكاسات النوافذ والإضاءة، وتعمل واقيات الشاشة المضادة للتوهج على تقليل انعكاس الضوء، كما أن الشاشة النظيفة تُحسن الوضوح.

استخدم قطرات التشحيم

قد يُقلل وقت الشاشة من رمش العين، مما يؤدي إلى جفافها، وتُحافظ قطرات العين المُرطبة على رطوبة عينيك وراحتهما، لذلك استخدم مرشحات الضوء الأزرق قم بتنشيط أوضاع الليل المدمجة أو قم بتثبيت مرشحات الضوء الأزرق على أجهزتك، أو قم بتثبيت واقيات الشاشة التي تقلل من التعرض للضوء الأزرق، وهو أمر مفيد بشكل خاص في المساء.

ضبط وضعية الشاشات

ضع الشاشات على بُعد ذراع تقريبًا، وأسفل مستوى العين قليلًا، وتجنب وهج الضوء العلوي أو الإضاءة القوية، واستخدم مصادر إضاءة غير مباشرة، وضع الشاشات لتقليل الانعكاس والظلال، وزد حجم الخط وتأكد من وجود تباين كاف بين النص والخلفية لتقليل الانعكاس.

الرمش بشكل متكرر وأخذ فترات راحة منتظمة

ينخفض معدل رمش أعيننا الطبيعي مع استمرار استخدام الشاشات، ولذلك من المهم الانتباه إلى الرمش وأخذ فترات راحة متكررة للحد من جفاف العين والإرهاق الذهني الناتج عن ساعات العمل الطويلة، واحصل على نوم جيد، حيث أن قلة النوم قد تزيد من إرهاق العين، ولتعزيز إنتاج الميلاتونين وتحسين جودة النوم، تجنب استخدام الشاشات قبل ساعة على الأقل من موعد نومك.

راقب صحة عينيك وفكر في ارتداء نظارات متخصصة

فحص العين الدوري مفيد للكشف المبكر عن أي الإجهاد الرقمي، ويمكنك استخدام نظارات طبية مخصصة لأجهزة الكمبيوتر أو عدسات مانعة للضوء الأزرق وقت استخدام الشاشة.