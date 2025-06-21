شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من فيروس A "مرض اليد القذرة": يسبب الفشل الكبدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء من أن السياح الذين يسافرون إلى 4 وجهات أوروبية شهيرة قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بمرض "الأيدي القذرة" القاتل، فقد صدر تحذير عاجل بشأن الارتفاع المقلق في حالات الإصابة بالفيروس القاتل في 4 مناطق سياحية – وخاصة إنه يمكن أن يسبب هذا الفيروس فشل الكبد.

حدد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (أ) الذي يجتاح أوروبا، بعد الإبلاغ عن وفاة 9 أشخاص بسبب الفيروس هذا العام.

يمكن أن يكون التهاب الكبد الوبائي" أ "- والذي يسببه فيروس ينتشر عبر البراز الملوث وينتقل إلى الطعام والشراب - مميتًا، ويسبب فشلًا كبديًا كارثيًا.

وأكد مسؤولو الصحة الآن وجود 2097 حالة إصابة بالمرض، في 4 وجهات سياحية شهيرة بما في ذلك النمسا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وبحسب تقرير جديد صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها، كانت سلوفاكيا الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات، مع تأكيد 880 حالة في عام 2025 وحده، وقد تجاوزت الحالات في النمسا بالفعل أرقام العام الماضي، مع تأكيد 87 حالة إصابة بما في ذلك 3 وفيات هذا العام، وأبلغت المجر حتى الآن عن 530 حالة هذا العام، معظمها بين البالغين.

ولكن جمهورية التشيك - التي سجلت 600 حالة - سجلت أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس، مع وفيات إثر التهابات خطيرة في الكبد، وكان الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للوقوع ضحايا، وبما أن الفيروس ينتشر عن طريق الاتصال بالبراز - ما يطلق عليه اسم "مرض اليد القذرة" - فإن الأطفال الذين لا يغسلون أيديهم بشكل صحيح قبل تناول الطعام هم أكثر عرضة للإصابة به.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن التهاب الكبد الوبائي" أ " له أعراض قليلة ملحوظة في مراحله المبكرة ولكن إذا ترك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد وحتى الوفاة.

تشمل علامات العدوى ارتفاع درجة الحرارة، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا - مثل التعب والصداع وآلام العضلات - والغثيان والقيء وآلام البطن، والبراز الرمادي الباهت والحكة الجلدية، وفي الحالات الأكثر شدة، قد يظهر جلد وعين الشخص المصاب باللون الأصفر - وهي حالة تعرف باسم اليرقان وعلامة خطيرة على أن الكبد يكافح من أجل القيام بوظائفه، لكن هيئة الخدمات الصحية البريطانية تحذر من أن معظم الأطفال، وبعض البالغين، قد لا تظهر عليهم أي أعراض تشير إلى إصابتهم بالعدوى.

وقالت الدكتورة باربورا ماكوفا، كبيرة أخصائيي النظافة ومديرة معهد الصحة الحكومي في جمهورية التشيك: "في الوضع الوبائي الحالي، نوصي بالحصول على التطعيم قبل بدء العطلات والإجازات"، ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تتعقب فيه وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ارتفاعًا غامضًا في حالات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي" أ " في بريطانيا، بعد أن أصيب 95 شخصًا بعدوى خطيرة في الكبد، مع إصابة 58 شخصًا بمرض خطير لدرجة أنهم احتاجوا إلى دخول المستشفى.

وأفاد المسؤولون بوجود مجموعتين منفصلتين من الفيروس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم الإبلاغ عن 53 حالة منذ ديسمبر 2024 وحده في الموجة الأخيرة.



وأضافت الصحيفة، إنه قد ربط تحليل مقابلات المرضى تفشي المرض بمنتج غذائي محدد لم يتم ذكر اسمه تم شراؤه من سوبر ماركت لم يتم ذكر اسمه، حيث أفاد معظم المرضى بتناوله قبل مرضهم، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي وفيات في بريطانيا مرتبطة بالتفشي.



وينصح المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس بعدم شرب الكحول، أو إعداد الطعام أو الشراب لأشخاص آخرين، أو مشاركة الإبر مع الآخرين حتى يصبحوا غير معديين، يحدث هذا عادةً بعد حوالي 7 أيام من بدء الأعراض الأولية، بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من اليرقان، لا يتم إعطاء لقاحات التهاب الكبد الوبائي" أ " بشكل روتيني في المملكة المتحدة بسبب انخفاض خطر الإصابة بالعدوى بشكل عام، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تنصح بتلقي اللقاح للمسافرين المتجهين إلى أماكن ينتشر فيها الفيروس بشكل أكثر انتشارا، وتشمل هذه المناطق أجزاء من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية.

وقالت الصحيفة، إن التهاب الكبد الوبائي" أ "، هو سبب نادر جدًا للوفاة في المملكة المتحدة - بين عامي 2005 و2021، تم تسجيل 42 حالة وفاة فقط بسبب الفيروس كسبب أساسي.

قد ربط تحليل مقابلات المرضى تفشي المرض بمنتج غذائي محدد لم يتم ذكر اسمه تم شراؤه من سوبر ماركت لم يتم ذكر اسمه، حيث أفاد معظم المرضى بتناوله قبل مرضهم، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي وفيات في بريطانيا مرتبطة بالتفشي.