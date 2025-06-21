شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. أسباب ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم رغم تناول الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج مرضى السكر إلى فهم أهمية الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي، ومع ذلك هناك عوامل متعددة تؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم لدى المرضى، على الرغم من تناولهم الأنسولين، ونتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقًا لموقع تايمز ناو.

أكد الخبراء أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم، فقد يكون هناك بعض العوامل الشائعة التي تؤثر عليه، لذا، من الضروري الانتباه إلى جرعة الأنسولين التي تتناولها، وليس فقط عملية الحقن، كما أن مجرد تناول الأنسولين لا يكفي، لذلك من الضرورى التعرف على أسباب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

النظام الغذائي

يلعب نظامك الغذائي دورًا أساسيًا في السيطرة على مرض السكر، فالنظام الغذائي الصحي يحافظ على مستوى السكر في الدم ضمن نطاق آمن، وهو من أهم الطرق لمساعدتك على إنقاص الوزن، خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، لذلك فإن أخذ حقن الأنسولين لا يعني بالضرورة تناول أطعمة غير صحية.

امتنع عن تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة المليئة بالسعرات الحرارية، وقم بإعداد خطة وجبات تناسب نمط حياتك، والتي تتضمن دمج الفواكه والخضروات الصديقة لمرضى السكر، والحبوب الكاملة، والمكسرات، واللحوم البيضاء، والأسماك.

سواءً كنت مصابًا بداء السكر أم لا، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُشبه إضافة دواء جديد إلى نظامك الغذائي، إذ تُحسّن عمل الأنسولين، كما تُساعد التمارين الرياضية على إزالة السكر، أو الجلوكوز، من الدم.

وبالنسبة لمن يعيشون حياةً خاملة، فإن قلة التمارين الرياضية ستزيد وزنهم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يجعل حقن الأنسولين غير فعالة، و ينصح الأطباء بممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة معظم الأيام، حتى لو بدأت بـ 10-15 دقيقة فقط.

مستويات عالية من التوتر

يقول الخبراء إن التوتر يمنع الجسم من إفراز الأنسولين، مما يسمح بتراكم الجلوكوز في الدم، لذلك إذا كنت تعاني من التوتر لفترة طويلة، فسيستمر ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولن تُجدي جرعات الأنسولين نفعًا. لذلك، يمكن أن تُفيدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس، على المدى الطويل.

دواء جديد

يقول الأطباء إن البدء مؤخرًا بتناول بعض الأدوية الجديدة التي تُصرف بوصفة طبية قد يُسبب ارتفاعًا في مستوى السكر في الدم، مثل الستيرويدات، وأدوية القلق، والاكتئاب، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وغيرها من اضطرابات الصحة النفسية، وحبوب منع الحمل، وحاصرات بيتا، ومدرات البول، والستاتينات، ومزيلات الاحتقان، وحتى أقراص فيتامين ب، قد ترفع مستوى السكر في الدم.

لذلك، يجب أن يكون لدى طبيبك جميع المعلومات حول أدويتك حتى يتمكن من تقديم المشورة لك بشأن أفضل طريقة لتناولها وما إذا كنت بحاجة إلى اختبار مستويات الجلوكوز في الدم بشكل متكرر.

مرض قصير المدى

عندما تنخفض مناعتك بسبب أي مرض، ستصبح أكثر مقاومة للأنسولين. يقول الأطباء إن هذا يعني ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، مما يستدعي زيادة جرعة الأنسولين. لذلك، من المهم فحص مستوى الجلوكوز والكيتونات في الدم بانتظام، واتباع إرشادات يومية لمرضى السكري من النوع الأول والثاني، ومع ذلك من المهم ملاحظة أنه لا يجب عليك التوقف عن تناول الأنسولين.

