“ابتسم” و”ثمرات” يوقعان اتفاقية شراكة لعلاج المحتاجين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقعت جمعية ابتسم لطب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة، وجمعية ثمرات للخدمات الإنسانية بجدة، اتفاقية شراكة تلبيةً لعلاج الأيتام، والأسر المتعففة، ممن هم بحاجة إلى الخدمات العلاجية في أمراض الفم والأسنان.

الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي لجمعية “ابتسم” الأستاذ عبدالعزيز بن صالح فتني، والمدير التنفيذي لجمعية “ثمرات” الأستاذ ربيع بن سعد القحطاني، جاءت انطلاقا من مبدأ التعاون، والشراكة بين الطرفين، للاستفادة من خدمات بعضهما البعض، بما يخدم المحتاجين من الأيتام، والأسر المتعففة التي لدى جمعية “ثمرات” سجلاتهم العلاجية، وهم في حاجة ماسة لعلاج أمراض الفم والأسنان، وكون جمعية “ابتسم” مختصة بهذا المجال، فقد أبدت موافقتها على تسلّم الحالات التي تحتاج للرعاية، والعلاج، وذلك وفق دورها المجتمعي ورسالتها الإنسانية القائمة على تخفيف الآلام، وإنهاء معاناة المتضررين من أمراض الفم والأسنان.

الجدير بالذكر أن “ابتسم” تعد أول جمعية تطوعية متخصصة في مجال طب الفم والأسنان بمنطقة مكة المكرمة، من خلال التوعية والتثقيف وتقديم الخدمات العلاجية للمحتاجين، في حين أن “ثمرات” تعد إحدى الجمعيات الخيرية، التي تعنى بتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية المتخصصة في تخفيـف أعباء المحتاجين من الأيتام والأسر المتعففة بمحافظة جدة وضواحيها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط