شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نوبات من السعال خلال 24 ساعة.. أهم أعراض متغير نيمبوس لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يتضاعف متغير نيمبوس من كورونا في شهر واحد فقط وتصل الإصابات إلى أعلى مستوى له هذا العام، حيث إن السعال المستمر في فترة زمنية معينة قد يكون علامة على إصابتك بالمتغير الجديد لفيروس كورونا الذي يجتاح المملكة المتحدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يخشى فيه الخبراء من أن تؤدي سلالة جديدة شديدة الضراوة من الفيروس، أطلق عليها اسم "نيمبوس"، إلى موجة من الحالات هذا الصيف، حيث يتميز بالسعال المستمر، وقد تصل إلى 3 نوبات سعال خلال 24 ساعة.

وتظهر البيانات الرسمية التي نشرت أمس أن نسبة اختبارات كورونا الإيجابية لنيمبوس تضاعفت في أقل من شهر، حيث قفزت إلى 8%.

في حين لا توجد علامات تشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب مرضًا أكثر خطورة أو الوفاة من السلالات الأخرى، يحذر الخبراء من أن هناك علامات تشير إلى أنها أكثر عدوى.

ويأتي ظهور نيمبوس، المعروف علميًا باسم NB1.8.1، في الوقت الذي يحذر فيه العلماء من أن مناعة العديد من الأشخاص من الإصابات السابقة ولقاحات كورونا قد انتهت، يُعتقد أن أعراض نيمبوس تشبه إلى حد كبير أعراض المتحورات السابقة لكورونا، وتشمل هذه الأعراض السعال الجديد أو المستمر، مثل 3 نوبات سعال خلال 24 ساعة أو السعال كثيرًا لأكثر من ساعة وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

تحذر الخدمة الصحية من أن ارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور بحرارة عند لمس الصدر أو الظهر، أو القشعريرة، هي أيضًا مؤشرات قوية، حيث إن السعال الجديد أو المستمر هو علامة واضحة على وجود كورونا الذي ينتشر في المملكة المتحدة، وتشمل الأعراض التقليدية الأخرى فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق، والتهاب الحلق، وضيق التنفس، و التعب، وسيلان الأنف، وآلام الجسم، والصداع، وفقدان الشهية، والإسهال، والقيء والغثيان هي أيضًا علامات محتملة لإصابتك بالفيروس.

في حين يعتقد أن المتحور الجديد من نيمبوس له أعراض مشابهة للسلالات الأخرى، حذر طبيب مؤخرًا من أنه يمكن أن يسبب "التهاب الحلق الحاد".

يمكن أن يكون هذا الألم حادًا وطعنًا أثناء البلع، وغالبًا في الجزء الخلفي من الحلق، وفقًا للدكتور نافيد عاصف، وهو طبيب عام فى لندن، ومن بين الأعراض المحتملة الأخرى المرتبطة بهذه السلالة احمرار الجزء الخلفي من الفم وتورم الغدد.

وأضاف، إنه مع ذلك، يمكن أن تختلف الأعراض على نطاق واسع، لذا فإن اليقظة هي المفتاح"، وتظهر بيانات أخرى نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بشكل عام آخذة في الارتفاع.

وارتفع عدد اختبارات كورونا التي جاءت نتائجها إيجابية لأي شكل من أشكال الفيروس إلى 6.8 % اعتبارًا من 15 يونيو، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

ويمثل هذا ارتفاعًا من 5.6 % في الشهر الماضي ويمثل أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن هذا العام.

تقول إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن المرضى الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، يجب أن يعزلوا أنفسهم، في حين يجب على أولئك الذين ثبتت إصابتهم البقاء في المنزل لمدة 5 أيام - ولكن هذه ليست متطلبات قانونية، وتشير الدراسات المعملية إلى أن نيمبوس أكثر قدرة على إصابة الخلايا البشرية والتهرب من الجهاز المناعي، مما يجعله شديد العدوى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة تمثل الآن 10.7% من إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم، مقارنة بنحو 2.5% فقط في مايو.

في بريطانيا، تكشف أحدث بيانات هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة عن تسجيل 947 حالة دخول إلى المستشفى بسبب كورونا في الأسبوع المنتهي في 31 مايو - وهي زيادة طفيفة بنسبة 9.4%، ولا يزال من الممكن أن تكون العدوى بالفيروس قاتلة، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا، وتشير أحدث البيانات إلى أن الفيروس سجل كعامل في وفاة 68 شخصًا في إنجلترا في الأسبوع الذي انتهى في 6 يونيو.