شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس تريند.. 5 فوائد لإضافة الكركم إلى نظامك الغذائي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي تريند الكركم، والذى يعتمد على وضع كوب ماء فوق مصدر ضوء، مع إطفاء نور الغرفة، ثم وضع الكركم بالماء، عندها تتوهج حبيبات الكركم بما يشبه السحر.

وبجانب التريند، يعد الكركم عنصرًا أساسيًا في كل مطبخ، وإضافة الكركم إلى نظامك الغذائي الصيفي يُقدم فوائد صحية عديدة، من الممكن أن تساعد جسمك على مقاومة أضرار ارتفاع الحرارة والجفاف، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 أسباب تجعل الكركم يستحق مكانًا في وجباتك الصيفية: مكافحة التهابات الصيف

قد تؤدي حرارة الصيف ورطوبته إلى التهابات داخلية، وطفح جلدي، وآلام في المفاصل، ويتميز الكركم بخصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف التورم والألم، كما أن إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي يُخفف الالتهاب، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من تصلب المفاصل أو آلام العضلات خلال الطقس الحار.

يعزز المناعة ضد العدوى

غالبًا ما تزيد الظروف الحارة والرطبة من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية، ويعزز الكركم دفاعات الجسم من خلال تعزيز نشاط الخلايا المناعية ومحاربة الميكروبات الضارة، ويمكن لشرب حليب الكركم أو إضافة رشة منه إلى مشروباتك الصيفية أن يساعد في الحماية من السعال الموسمي ونزلات البرد والتهابات الجهاز الهضمي.

يحسن الهضم

مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الحموضة والانتفاخ وفقدان الشهية، شائعة في الصيف، ويمكن أن يُحفّز الكركم إنتاج العصارة الصفراوية، مما يُحسّن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ويمكن لإضافة كمية صغيرة من الكركم إلى اللبن الرائب أن تُساعد على تهدئة الأمعاء والحفاظ على توازن الجهاز الهضمي خلال الصيف.

مزيل السموم الطبيعي

التعرق المفرط والتعرض للحرارة قد يُرهقان أنظمة التخلص من السموم في الجسم، ويدعم الكركم وظائف الكبد ويساعد على طرد السموم من الجسم، يمكنك إضافة الكركم إلى ماء الليمون أو شاي الأعشاب كمشروب منعش للتخلص من السموم لتنظيف جسمك والحفاظ على نشاطك.

الحفاظ على صحة الجلد والبشرة

تزداد مشاكل البشرة، مثل حب الشباب والاسمرار والبهتان، وضوحًا خلال فصل الصيف، وتُعزز خصائص الكركم المضادة للأكسدة والبكتيريا صفاء البشرة وتقليل أضرار أشعة الشمس، سواء استُخدم الكركم كمشروب أو كقناع للوجه، فإنه يُساعد فى الحصول على إشراقة صيفية طبيعية.