هل السعال المستمر قد يكون علامة على مشكلة في القلب؟

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في الوقت الذي يربط فيه معظم الناس السعال المستمر بنزلات البرد أو الحساسية، قال خبراء الصحة إن السعال المستمر قد يكون علامة على مشكلة في القلب، وفقًا لموقع تايمز ناو.

قال الدكتور آشيش كومار، استشاري أمراض القلب في مستشفى أمريتا بالهند، قد يكون السعال المزمن عرضًا مبكرًا لأمراض قلبية خطيرة، وليس مجرد مشكلة في الجهاز التنفسي.

السعال جرس إنذار للقلب

أوضح الدكتور كومار أن بعض حالات قصور القلب، خاصةً في الجانب الأيسر من القلب، تؤدي إلى تجمع السوائل في الرئتين، ما يسبب سعالًا مستمرًا يزداد ليلًا أو عند النوم، كما أن بعض الأدوية القلبية، تُعرف بأنها قد تسبب هذا النوع من السعال كأثر جانبي شائع.

وقال كومار: "الكثير من المرضى يأتون إلينا باعتقاد أن المشكلة في الرئة، لنكتشف أن قلبهم هو من يعانى".

أعراض غير متوقعة لمشاكل القلب

إلى جانب السعال، يشير الطبيب إلى علامات قد تبدو بعيدة عن القلب ولكنها في الواقع إشارات خطرة، مثل:

فقدان مفاجئ في الرؤية.

تورم في البطن أو القدمين.

ازرقاق في الأصابع.

نوبات إغماء غير مبررة.

متى يجب القلق من السعال؟

إذا كان السعال مستمرًا لأكثر من 3 أسابيع، أو غير مستجيب للعلاج التقليدي، أو يصاحبه ضيق تنفس أو إرهاق غير مبرر، فقد يكون الوقت قد حان لزيارة طبيب القلب، وليس فقط طبيب الصدر.

لا تتجاهل السعال المستمر، خاصة إذا كان يصاحبه أعراض غريبة. أحيانًا، يكون القلب السبب، ولا يعني ذلك أن كل سعال مزمن علامة على وجود مرضًا في القلب، ولكن في بعض الحالات، تأخر التشخيص قد يُكلفك صحتك.

