أسباب وعلامات عدم التئام جرح الولادة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 01:28 مساءً - هناك أسباب عديدة لعدم التئام جرح الولادة الطبيعية، فقد يعتمد وقت الشفاء والتعافي من الألم على شدة التمزق، ولكن تُشفى معظم التمزقات سريعاً، على الرغم من أنه من الطبيعي أن تشعر الأم بالألم لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فإذا كنتِ قد خضعتِ لعملية ولادة متعسرة؛ فقد تكونين عرضة للإصابة بعدة كدمات؛ عادة ما تتحسن خلال بضعة أيام.

يمكن أن تكون الغرز والخدوش غير مريحة للغاية، وقد تشعر الأمهات بالقلق بشأن ممارسة أنشطتهن اليومية، مثل الذهاب إلى المرحاض. إليكِ، وفقاً لموقع "بولد سكاي"، نصائح يمكنكِ تجربتها لتخفيف التورم والكدمات، وكيفية العناية بالغرز، وعلامات العدوى التي يجب الانتباه إليها.

أسباب عدم التئام جرح الولادة الطبيعية

يمكن لعدة عوامل أن تؤثر على تقدم عملية التئام الجروح، إليك أسباب عدم التئام جرح الولادة الطبيعية:

الأمهات اللاتي يعانين من زيادة الوزن هن أكثر عرضة لتأخر التئام الجروح

الأمهات اللاتي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة هنّ أكثر عرضة لتأخر التئام الجروح، بالإضافة إلى مضاعفات الجرح، بما في ذلك العدوى، حيث تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الجرح نفسه، مما يقلل بشكل فعال من كمية العناصر الغذائية والأكسجين التي يتلقاها، والتي تساعد على عملية الشفاء.

يمكن لبعض الحالات المرضية أن تبطئ من التئام الجروح، مثل مرض السكري، وهو من الأمراض التي يمكن أن تبطئ من عملية الشفاء؛ عن طريق جعل خلايا الدم البيضاء أقل فعالية.

من المرجح أن تعاني الأمهات اللاتي يدخّنَّ السجائر من معدلات شفاء أبطأ ومنع التئام الجروح؛ عن طريق قمع الاستجابة الالتهابية في الجسم وتقييد تدفق الدم والأكسجين.

حمل الأغراض الثقيلة بعد الولادة الطبيعية بعدة أيام يعتبر من أهم أسباب عدم التئام جرح الولادة الطبيعية، وذلك لأن الجرح يكون غير ملتئم تماماً، أيضاً على الجانب الآخر تعد طريقة جلوس الأم من أسباب عدم التئام جرح الولادة الطبيعية؛ كالجلوس والقدمان مفتوحتان، أو الجلوس على سطح صلب.

الإصابة بالإمساك نتيجة تناول الأطعمة غير الصحية، أو التي تحتوي على مكونات حارة جداً، يؤدي إلى عدم التئام الجرح.

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علامات عدم التئام جرح الولادة الطبيعية

في حال لاحظتِ أي مضاعفات في غرزك، فمن الأفضل الذهاب للطبيب، والتي قد تكون كالآتي:

نزيف مفرط أو جلطات.

حمى أو قشعريرة.

ألم شديد في أسفل البطن.

خروج دم أو صديد ورائحة كريهة من منطقة الخياطة.

تورم الغدد الليمفاوية.

صعوبة في السيطرة على البراز.

الشعور بألم وحرقة أثناء التبول.

كثرة التبول.

تورم واحمرار حول الغرز.

علاج انتفاخ جرح الولادة الطبيعية

1. كمادات الثلج

يساعد وضع الثلج على تقليل التورم «المصدر: AdobeStock»

من الضروري إبقاء منطقة الغرز باردة، وتعد أفضل طريقة هي وضع كيس من الثلج لمدة 10 إلى 20 دقيقة، وليس أكثر من ذلك؛ لأنها قد تسبب تلف الأعصاب.

يمكنك البدء بتطبيق تلك الطريقة بعد 24 إلى 48 ساعة من الولادة، سوف يساعد ذلك على تقليل الألم والتورم الذي تشعر به النساء غالباً. تعد أسهل طريقة هي لف بعض مكعبات الثلج في منشفة ووضعها مباشرة على منطقة الغرز.

2. إبقاء الجرح نظيفاً وجافاً

يجب الحفاظ على جرح الولادة القيصرية نظيفاً وجافاً، لذا يجب ارتداء ملابس سفلية فضفاضة وقابلة للتنفس؛ تسمح للهواء بالدوران، والأهم هو تغيير الفوط الصحية كل 4 إلى 6 ساعات؛ لأن ذلك سيقلل من خطر العدوى.

3. النوم والراحة

يوصي طبيبك بشدة بالراحة في الفراش «المصدر: Freepik»

سيوصي طبيبك بشدة بالراحة في الفراش طوال الأسابيع الستة المقبلة، مما يعني عدم ممارسة أي أنشطة بدنية؛ لأن هذا سيمنع غرزك من التمزق، وليس هذا فحسب، بل سيؤدي بالتالي إلى بطء عملية الشفاء.

يجب محاولة الحصول على نفس عدد ساعات النوم التي كنت تحصلين عليها قبل ولادة طفلك، وتعد أفضل طريقة هي النوم بمجرد خلود الرضيع إلى النوم وأخذ أكبر عدد ممكن من القيلولة في اليوم الواحد؛ ليتعافى الجسم بسرعة.

4. التحرك بحذر

يجب على الحامل عدم القيام بأي حركة مفاجئة وسريعة، وفي حالة الشعور بعدم الراحة عند الجلوس لفترة طويلة أو الجلوس على سطح صلب؛ استخدمي وسادة ناعمة أسفلك أثناء الجلوس.

5. تمارين كيجل

يجب القيام بتمارين كيجل عن طريق شد عضلات الحوض وإرخائها «المصدر: AdobeStock»

يجب القيام بتمارين كيجل؛ عن طريق شد عضلات الحوض وإرخائها. قد يساعد ذلك على شفاء الألم بسرعة، علاوة على ذلك قد يؤدي المشي لمسافات صغيرة أيضاً إلى تعزيز الدورة الدموية.

يجب على الحامل أيضاً الضغط على الأرداف في كل مرة تجلس فيها أو تنهض؛ لأن ذلك سيقلل من الانزعاج الذي تشعر به عادة. سيؤدي هذا أيضاً إلى تقليل فرص عدم تمزق الغرز.

6. المحافظة على رطوبة الجسم

من المهم للغاية بقاء جسم الحامل رطباً، وتناول الكثير من الماء خلال النهار؛ لمنع حدوث مضاعفات؛ مثل: الغثيان والتشنجات والصداع.

يجب أيضاً تجنب الإمساك، وتناول الكثير من الألياف.

علامات شفاء جرح الولادة الطبيعية

اختفاء الحكة:

قد تشعرين بحكة خفيفة كجزء من عملية الشفاء، ولكنها تختفي مع التئام الجرح.

تلاشي الإفرازات:

قد تلاحظين إفرازات في الأيام الأولى، ولكنها تقل تدريجياً وتصبح شفافة اللون ثم تتوقف.

انخفاض الألم والتورم:

مع تقدم عملية الشفاء، يقل الألم والتورم تدريجياً في منطقة الجرح.

جفاف الجرح:

يجب أن يصبح الجرح جافاً وخالياً من الإفرازات غير الطبيعية.

تحسن مظهر الجلد:

يزول الاحمرار حول الجرح ويعود لون الجلد إلى طبيعته.

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*ملاحظة من «الخليج 365. نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.