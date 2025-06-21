شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. علاجات طبيعية لانسداد الشهية والان مع تفاصيل الخبر

الشهية والرغبة في تناول الطعام هي عملية طبيعية يجب أن تشعر بها أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، أي اضطراب أو اختلال في الشهية بضعفها أو انسدادها يدل على مشكلة مرضية تعاني منها.

على سبيل المثال قد يعاني البعض من الضغط العاطفي أو الأمراض المزمنة المختلفة مثل السكر أو الضغط أو اضطرابات الأكل الحادة أو مشكلات في العلاقات الاجتماعية أو اختلالات في التوازنات الهرمونية أو أعراض نفسية مثل الإصابة بالاكتئاب والضغط النفسي، يعاني البعض أيضًا من فقدان حاسة الشم أو التذوق، كل هذه الأسباب وأكثر تصبح عامل انسداد الشهية وضعفها.وفقًا لتقرير نشر في موقع Netmeds.

فيما يلى.. علاجات طبيعية لانسداد الشهية:

مجموعة من العلاجات الطبيعية يمكن أن تساعد على التخلص من ضعف الشهية وتجعلك مقبلًا أكثر على تناول الطعام:

- التوابل التي تضيف الطعام بشكل صحي وتجعله ذى مذاق جيد، فهي تقلل الانتفاخات وتساعد على الهضم ومنشطة للامتصاص مثل القرفة والنعناع والفلفل الأسود، وتخفف من حدة الانتفاخات وتزيد من الشهية، ويمكنك إضافتها إلى الخبز المحمص على سبيل المثال لفتح شهيتك أكثر.

- الزنجبيل الصحي والمفيد، ذلك العشبة الرائعة المحفزة للشهية التي تعتبر فعالة للغاية في تحسين التذوق والشهية، يمكن أن تضيف إليها بعض الكزبرة المجففة وتغليها مما يجعلها مشروبًا طبيعيًا صحيًا لفتح الشهية وتعزيز الهضم.

- بذور الكراوية الصحية التي تحسن الهضم وتعتبر عنصرًا أساسيًا في المأكولات الصحية، تلك البذور تحسن وظائف الجهاز الهضمي وتعزز من امتصاص الطعام وتخفف من الانتفاخات وتحسن بالتالي من الشهية والإخراج.

- الكزبرة الصحية المفيدة سواء أوراق أو في شكلها الجاف تساعد على إفراز إنزيمات المعدة وتعزز الشهية بشكل واضح، يمكن تناول الكزبرة الطازجة على الريق وتكرر يوميًا لزيادة الشهية.

- مشروب الشمر الصحي والمفيد يحفز إنتاج الصفراء في الكبد ويعزز عملية الهضم السليم والجيد، والشمر والحلبة معًا يعززان من تحسين المذاق ويمكن أن يعزز من الرغبة في تناول الطعام.

- المكملات الغذائية يمكن أن تصبح سببًا في فتح الشهية خاصة فيتامينات ب المركبة وذلك لتعزيز تحرير الطاقة ومقاومة عسر الهضم وفقدان الشهية، مكملات زيت السمك أحداها أيضًا وتقلل من الانتفاخ، يجب استشارة المختص قبل تناولها.

- أضف الأطعمة الكاملة والخضراوات والفاكهة لنظامك الغذائي في وجبات متوازنة، يعزز ذلك من شهيتك.

- ابتعد عن الأطعمة المصنعة والمقلية وغيرها من الأطعمة غير الصحية.

- قلل السكريات وقلل تناول الحلويات تمامًا حتى تصبح شهيتك أفضل.

- مارس رياضتك اليومية بانتظام، ستصبح شهيتك ممتازة.