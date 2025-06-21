شكرا لقرائتكم خبر عن لو الجو حر وتراب.. أفضل روشتة صحية للحامل والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض المرأة الحامل خلال فترة حملها لبعض العوامل التى تتطلب رعاية خاصة، مثل الحر الشديد أو الهواء المحمل بالأتربة، فى السطور التالية، نقدم "روشتة" أو نصائح طبية بسيطة وآمنة للمرأة الحامل ، قدمها التقرير المنشور عبر موقع healthline.

روشتة للحامل أثناء الأتربة: 1. البقاء في المنزل

تجنبي الخروج إلا للضرورة القصوى، اغلقي النوافذ بإحكام.

2. استخدام كمامة طبية

إذا اضطررتِ للخروج، استخدمي كمامة طبية (ويُفضل N95) لحمايتك من الغبار.

3. الترطيب

اشربي كميات كافية من الماء (على الأقل 8-10 أكواب يوميًا)، استخدمي مرطب هواء داخل الغرف أو حتى وعاء ماء بجانب السرير.

4. المكملات والفيتامينات

استمري في تناول المكملات التي وصفها لكِ الطبيب (حديد، كالسيوم، فيتامين د).

5. قطرات للأنف والعيون

يمكن استخدام محلول ملحي (saline spray) لترطيب الأنف، لو شعرتِ بجفاف في العين، استخدمي قطرات مرطبة (دموع صناعية) آمنة للحمل.

6. تغذية صحية

احرصي على تناول الخضراوات الورقية والفواكه الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة، قللي من الموالح والوجبات السريعة.

7. استشارة الطبيب

في حال الشعور بضيق تنفس، دوخة شديدة، أو تقلصات، تواصلي فورًا مع طبيبك.