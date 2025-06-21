شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحر.. أكلات ومشروبات تمنع رائحة العرق الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

طعامك وشرابك يحدد بشكل كبير طبيعة رائحة جسدك، فنحن نتاج لما نأكله، لذا فالكثير من الأسباب قد تجعل رائحة الجسم غير جيدة أو متغيرة، خاصة خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قدم تقرير نشره في موقع Dudraury، مجموعة من الأسباب التي تجعل رائحة الجسم كريهة:

أسباب رائحة الجسم الكريهة

- الإمساك الشديد.

- الضغط.

- نقص الفيتامين.

- الأطعمة المقليّة.

- التهابات المسالك البولية.

- بعض الأدوية.

- مشكلات في عادات النظافة.

ولذلك فهناك مجموعة من الأكلات والمشروبات التي تجعل الجسم رائحته جيدة وتعزز من تقليل حدة الأكسدة خلايا الجسم وتحسن من رائحة العرق الذي يفرزه:

- الحمضيات بأنواعها مثل البرتقال والليمون والأناناس والكيوي، فكلها مرطب طبيعي للجسم وتساعد على طرد السموم المسببة للروائح الكريهة في الجسم.

- الشاي الأخضر المعروف بغناه بمضادات الأكسدة وعلى الكاتيكين والبلوفي نولات، وهي مضادات أكسدة تقلل من مركبات الكبريت المسببة لرائحة الجسم الكريهة، كما أنها تساعد على التخلص من البكتيريا والروائح الكريهة في الجسم، ويساعد على تعزيز الرائحة الجيدة ورائحة العرق المميزة للجسم.

- الزبادي الغني بالبروبايوتيك الذي يعزز من صحة الجهاز الهضمي، يعزز أيضًا من رائحة جسم جيدة، لأن البكتيريا الحية النشطة الموجودة فيه تساعد على تحييد مركبات الكبريت التي تسبب روائح غير جيدة للجسم، والبكتيريا النافعة تكافح السموم دون شك وبالتالي التخلص من تلك الروائح.

- التفاح، سواء تناولته كفاكهة أو كمشروب، يساعد على طرد البكتيريا من الجسم وينعش الفم والجسم.

- الحبهان والقرفة، فالحبهان له خصائص جيدة تحسن من رائحة الجسم والتنفس ويترك رائحة طيبة للغاية، كذلك تساعد القرفة على تعزيز الرائحة الجيدة للجسم لأنها غنية بمضادات الأكسدة ورائحتها قوية وجيدة.

- بذور الشمر الصحية التي تعتبر معطر للفم وتحارب البكتيريا وتساعد على الهضم وتقلل من إفراز الروائح الكريهة.

- الكرفس الصحي والمفيد الغني بالإندروتينون، مما يعزز من إفراز هرمونات تزيد من الصحة العامة وتقلل من إفراز الروائح الكريهة.

- ماء الليمون الصحي والمفيد الذي يساعد على تطهير الجسم وإزالة السموم منه والتخفيف حدة الرائحة