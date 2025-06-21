لماذا يتغير موعد الولادة خلال مراحل الحمل المختلفة؟

طرق تحديد موعد الولادة حسب أيام الدورة الشهرية

الدورة الشهرية

لاحظي أن هناك عدة طرق لحساب موعد الولادة حسب الدورة الشهرية الأخيرة التي حدثت معك قبل أن تنقطع الدورة بسبب حدوث الحمل وحيث يتوقف التبويض وتتغير هرمونات الجسم استعداداً لتثبيت الحمل والحفاظ عليه لمدة تسعة أشهر، ويمكنك حساب موعد الولادة من أول أيام الدورة الشهرية وحيث تقومين بإضافة سبعة أيام لهذا اليوم، فلو افترضنا أن أول أيام دورتك الأخيرة كان في الأول من مارس، فيمكن أن تضيفي سبعة أيام ثم تسعة أشهر، وبالتالي يكون موعد ولادتك المتوقعة هو الثامن من ديسمبر/كانون أول، ولكن من أهم عيوب هذه الطريقة أنه يجب أن تكون دورتك الشهرية منتظمة لكي تحصلي على نتيجة دقيقة أما في حال عدم انتظام الدورة الشهرية فلا يمكن اعتماد هذه الطريقة لحساب موعد الولادة. اعلمي أن من الطرق الأخرى والمرتبطة بالدورة الشهرية، والتي يمكن حساب موعد الولادة من خلالها هي الاعتماد على اليوم الثاني لموعد دورتك الشهرية الأخيرة، وحيث يعد هو أول أيام حدوث الحمل غالباً، ويجب أن تعرفي أن كل أربعة أسابيع تحسب شهراً من شهور الحمل مع إضافة أربعة أيام، وبذلك تعرفين لأي شهور الحمل وصلت، وقد تم تقسيم فترة الحمل حسابياً إلى ثلاثة أثلاث، وكل ثلث منها عبارة عن ثلاثة أشهر، ويمكن أن تحسبي أربعين أسبوعاً كاملة بعد اليوم الثاني من دورتك الشهرية الأخيرة، فيكون ذلك اليوم هو يوم ولادتك المتوقع، ولكن يجب أن تضعي في حسبانك أن موعد ولادتك هو مجرّد تقدير وليس دقيقاً باليوم والساعة، فحسب الإحصائيات العلمية فقط فهناك حوالي خمسة في المائة من الأطفال يأتون إلى الحياة في موعدهم، فمعظم الأطفال يولدون قبل أو بعد الموعد رغم حسابه، ولذلك يجب أن تتوقعي تغيراً في موعد ولادتك. استعيني بطبيبتك ومن خلال معرفة حاسبة الحمل والطريقة الصحيحة لحسابه وحيث إن حاسبة الحمل هي طريقة تستخدمها الأم الحامل أو الطبيبة المختصة لتحديد موعد الولادة المتوقع، وحساب أشهر الحمل وحتى مواعيد التبويض وموعد الدورة الشهرية القادمة، وحاسبة الحمل تعتمد على طريقة بسيطة من حيث إدخال معلومات دقيقة عن آخر موعد للدورة الشهرية قبل حدوث الحمل، وتشمل هذه المعلومات اليوم والشهر الذي حدثت فيه بالتحديد، وكلما كانت المعلومات المدخلة والأولية دقيقة؛ كانت معلومات ونتائج حاسبة الحمل صحيحة.

كيف يحدد تصوير الجنين بالسونار موعد الولادة؟

الجنين

اعلمي أن حجم الجنين يرتبط بعوامل جينية ووراثية، وبالتالي فطول الجنين في رحمك مثلاً يرتبط بطولك وطول الأب، وبالتالي لا يستطيع الطبيب وعن طريق التصوير بالسونار أن يحكم أن عمر الجنين يصل إلى عدد معين من الأسابيع من خلال طوله، فهناك جنين سوف يبدو طويلاً رغم قصر عمره الجنيني، ولكنه يبدو كذلك لأنه سوف يرث صفة طول القامة من أحد والديه أو كليهما.

لاحظي أنه يمكن للطبيب ومن خلال التصوير بالسونار تحديد موعد الولادة في حال تم التصوير للجنين في آخر الشهر الثالث أو أول الشهر الرابع، وحيث إنه بعد الشهر الرابع تبدأ ملامح الوراثة في الظهور على طول وأبعاد الجنين مثل طول قامته الكامل، وكذلك محيط الرأس والبطن، وبالتالي يمكن تحديد موعد الولادة ليس على حسابات وراثية ولكن على حسابات عامة تحدث عند كل الأجنة، ولذلك قيام الطبيب بتصوير الجنين في هذه المرحلة يفيد كثيراً في تحديد موعد الولادة أكثر مما لو اعتمد الحسابات المرتبطة بأبعاد الجنين بعد الشهر الرابع مثلاً، وحيث تتحكم الجينات الوراثية والعرق وتغذية الأم وعوامل أخرى في حجم الجنين ووزنه ونشاطه داخل الرحم.

نواحي القلق من تغير موعد الولادة خلال مراحل الحمل الثلاثة

الولادة

لاحظي أنه ليس هناك موعد ثابت للولادة، كما أن معدل نمو الجنين نفسه يختلف من مرحلة إلى أخرى من مراحل الحمل، وبالتالي يمكن أن يكون نمو الجنين سريعاً، ثم يكون بطيئاً وليس بالضروري أن يسير كل الأجنة لأمهات عديدات على الوتيرة ذاتها من معدلات النمو على الإطلاق، ولكنّ هناك نواحيَ للقلق يمكن أن تصيب الأم الحامل في حال أن الطبيب مثلاً قد قام بتحديد موعد للولادة مختلف كل مرة وبشكل مبالغ فيه خلال زياراتك الشهرية للعيادة.

توقعي أنك يجب أن تطلبي من طبيبك إعادة التصوير من خلال السونار في حال أن الفرق في الحسابات بين موعد ولادتك الذي حصلت عليه من خلال الحساب عن طريق الدورة الشهرية، والحساب من خلال تصوير الجنين يزيد على أسبوعين، ففي هذه الحالة يجب أن تحصلي على تصوير جديد للجنين للاطمئنان على صحة وسلامة الحمل.

اعلمي أن معدل نمو الجنين سوف يكون مقلقاً لك في حال أن نمو الجنين كان بطيئاً، فيجب أن تطلبي من الطبيب البحث عن أسباب تؤدي لبطء نمو الجنين، ففي مرحلة الحمل المتوسطة يمكن أن تكون هناك مشاكل في المشيمة، ولذلك يجب متابعة معدلات النمو والحسابات التي يمكن الحصول عليها من خلال تصوير الجنين بعدة تقنيات مثل التصوير الثلاثي والرباعي الأبعاد.

اهتمي بمعرفة موعد ولادتك وذلك بعدة طرق لأن معرفة موعد الولادة يفيد في عدة أمور لاحقة، ومنها الاطمئنان إلى حركة الجنين وتحديد موعد الحصول على الطلق الصناعي في حال شك الطبيب بتأخر الولادة والحاجة لإنهاء الحمل من أجل الحفاظ على الجنين، وكذلك يفيد تحديد موعد الولادة في الاستعداد النفسي للأم؛ لكي تكون مهيئة لهذه اللحظات الحاسمة في حياتها وحصولها على لقب أم ربما لأول مرة.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 08:57 صباحاً - بعد حدوث الحمل تبدأ الأم الحامل الفرحة بهذا الحدث السعيد في التفكير بموعد قدوم الطفل الذي تنتظره بفارغ الصبر والشوق، ولأن غريزة الأمومة تكون طاغية عند الأم التي تريد أن تعيش هذه المشاعر، فهي تتساءل حول الطرق الصحيحة أو الأقرب إلى الصحة لتحديد موعد الولادة واستقبال المولود الجديد.هناك عدة طرق تم استخدامها منذ القدم لحساب موعد الولادة بالإضافة لاستخدام طرق حديثة تعتمد على تصوير الجنين في وقت معين وليس في كل مراحل الحمل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة مديحة غباشي، حيث بينتوطرق تحديد موعد الولادة سواء بالسونار أو حسب موعد آخر دورة شهرية في الآتي:قد يهمك أيضاً: أسباب تأخر موعد الولادة وكيفية التعامل معها