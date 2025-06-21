أنشطة منزلية ممتعة للاحتفال بيوم الأب مع العائلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 08:57 صباحاً - يستحق الآباء في حياتكم عيد أب يُخصّص لهم. ولذلك جمعنا لكم أفكاراً مليئة بالحيوية ومفعمة بالحب لأفضل أنشطة عيد الأب، لقضاء يوم هادئ في المنزل، بعيداً عن هذا الجو الصيفي الحارق، صممت هذه الأفكار خصيصاً للأب في البيت، أو الجد، أو أي شخص تحتفلين مع أطفالك بيوم الأب معه. لدينا أفكار مناسبة للعائلة، بالإضافة إلى أفكار أكثر جرأة للمراهقين والبالغين الراغبين في الاحتفال بآبائهم. من دروس الحرف اليدوية الإبداعية ليوم الأب إلى متعة العشاء معاً كعائلة، ستجدون هنا بالتأكيد ما يضمن للأب قضاء يوم أب لا يُنسى مع أطفاله، علّمي أطفالك تفاصيل هذه الأنشطة، وساعديهم على تنفيذها، لقضاء يوم ممتع، هو يوم الأب العالمي 21 يونيو.

حضّروا وجبة غداء أو عشاء يحبها الأب

حضّروا وجبة غداء أو عشاء يحبها الأب



احتفلي مع اطفالك بيوم مليء بالأطعمة المفضلة لديه. يمكنك أن تجعلي هدفك هو تجربة شريحة من بيتزا البيبروني في كل متجر شرائح في مدينتك، أو أن تقومي مع أطفالك بتجربة خبز أصناف من الحلويات التي يحبها الأب.

وقد يكون الأب بسبب انشغاله غير قادر على رؤية أصدقائه بالقدر الذي يرغب فيه. بمناسبة يوم الأب، قومي بدعوة أصدقائه وعائلاتهم لحضور حفل عشاء غير رسمي، حيث يمكن للجميع قضاء بعض الوقت الممتع معاً. لكن احرصي على أن يكون العشاء مبكراً، ليتمكن الأطفال من الحضور قبل موعد نومهم. أو أشعلوا الشواية لتحضير وجبة شهية يستمتع بها الجميع. انتهزوا الفرصة لتعلم الأطفال بعض الدروس من والدهم، أو ببساطة شجّعوه وهو يُقدّم أطباقاً تلو الأخرى من البرجر الشهي والخضراوات المشوية وغيرها الكثير.

اصنعوا مجموعة صور رباعية

العديد من صورنا العائلية الجميلة محفوظة في هواتفنا. لمَ لا تطبعين بعضها وتصنعين منها لوحة فنية رائعة بمناسبة يوم الأب؟ سيحب أطفالك استعادة بعض الأوقات الممتعة التي قضوها مع والدهم. يمكنكِ أيضاً مفاجأته بالتواصل مع والديه أو إخوته للبحث عن صور من طفولته لإضافتها إلى المجموعة. سيُعجبه ذلك كثيراً، وسيحصل على قطعة فنية جديدة لمكتبه أو أي مكان آخر.

احضري مع أطفالك عرضاً كوميدياً

إذا كان زوجك يستمتع بالضحك على عروض الكوميديا الخاصة على شاشة التلفاز مع الأطفال، فلماذا لا تحضري كمية وافرة من الفشار والسناكات الملائمة، وتجلسوا جميعاً لحضور عرض كوميدي ارتجالي بمناسبة يوم الأب؟ لكن احرصي على أن تكون العروض الكوميدية مناسبة لجميع الأعمار، بما في ذلك أصغر أفراد عائلتك، أو يمكنك حضور فيلم سينمائي عائلي على شاشة التلفزيون، لكن احرصي أيضاً أن يكون مناسباً لأطفالك.

أقيموا بطولة ألعاب فيديو عائلية

أقيموا بطولة ألعاب فيديو عائلية



إذا كان والدك أو زوجك مولعاً بألعاب الفيديو، فاحتفلوا بيوم الأب ببطولة عائلية لألعاب الفيديو. وبما أنه يوم الأب، فمن الأفضل أن تدعوه يفوز!

وسواء كان الأطفال يتعاونون مع أصدقائهم في ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت أو يستمتعون بتطبيقات صديقة للعائلة مثل Heads Up في غرفة المعيشة مع الأب، فإن هذه الألعاب يمكن أن تعزز العلاقات بين الآب وأطفاله من خلال التجارب المشتركة. كما أنها تساعد في تحسين المهارات الاجتماعية من خلال تشجيع التواصل والعمل الجماعي.

امنحوه بعض الوقت المنفرد الذي يحتاجه بشدة

هناك العديد من النقاشات التي سئل فيها الرجال عما يتمنونه حقاً ليوم الأب. أعرب العديد من الآباء - وخاصةً من لديهم أطفال صغار - عن رغبتهم في قضاء بضع ساعات هادئة من دون أن يطلب أحد منهم شيئاً. لذا، اصطحبي الأطفال إلى الخارج واتركيه ينام، سوف يكون في غاية السعادة، وسوف تعودين إلى المنزل لتجدي زوجك سعيداً ومريحاً.

اخبزوا حلوى منزلية الصنع

العلاج الأمثل لأيّ رغبة للحلويات هو متعة فاخرة. سواءً كان زوجك، والدك، من عشاق البراوني أو الفطائر اللذيذة، فإنّ إشراقة وجهه ستكون لا تُقدّر بثمن عندما تُقدّمين له حلواه المفضّلة المصنوعة بحبّ، والتي شاركك الأطفال بتحضيرها،

إن خبز الحلوى مع الأطفال له فوائد عديدة تتجاوز مجرد الاستمتاع بالحلويات. فهو يعزز الترابط العائلي، ويطور مهاراتهم الحركية الدقيقة، ويعلمهم الصبر، ويشجع الأطفال على الإبداع والتجريب. كما يساهم في بناء ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم يشعرون بالفخر بإنجازاتهم.

خطّطي لممارسة التمارين الرياضية مع عائلتك

خطّطي لممارسة التمارين الرياضية مع عائلتك



حتى لو كان والد اطفالك يفضل قضاء يوم الأحد مسترخياً على الأريكة، فإن يوم الأب هو الوقت المناسب لفعل ما يحبه أكثر من غيره - حتى لو كان ممارسة الرياضة. اجمعي أطفالك في غرفة المعيشة، ومارسوا الرياضة الجماعية مع الأطفال، ودعوا الأب يكون قائدكم، ولو لنصف ساعة. أو إذا كان الطقس مناسباً لك، فيمكنكم قضاء الوقت في الحديقة.

غنّوا جميعاً مع الكاريوكي المنزلي

شغّلي أغاني الأب المفضلة، و مرّري الميكروفون على الجميع، وشاهدي زوجك يُبهر الحضور بمهاراته الرائعة في الكاريوكي. وراقبي زوجك يرقص مع أطفاله في غرفة معيشتك. لا تظني أن الأطفال فقط هم من يستفيدون من الكاريوكي. تخيّلي فقط أمسية عائلية مع جهاز كاريوكي ، وبعض البيتزا والفشار. الثنائيات، والأغاني المنفردة، والأغاني الجماعية، كلها تُشكّل ليلة عائلية ممتعة مثالية.

الكاريوكي إضافة مثالية لحفلات الأطفال، فما أجمل من مجموعة من الأطفال ووالدهم يستمتعون بغناء أجمل أغاني يوم الأب الكاريوكي، أو حفلة للفتيات في الثانية عشرة من عمرهن يغنين ويرقصن مع والدهن.

حضّروا وجبة فطور فاخرة في السرير

أفضل طريقة لبدء يوم الأب؟ طاولة مليئة بوصفات برانش زوجك المفضلة، بالطبع. ابهريه بطبق فاخر من الوافل والبيض والفواكه - ولا تنسي القهوة وعصير البرتقال، كلها ضعيها في صينية مناسبة، وشجّعي الأطفال على مفاجأة والدهم بها في غرفة النوم، طبعاً بما أن هذا اليوم استثنائي، ويوم عطلة، استيقظي مبكراً مع أطفالك، وادخلوا المطبخ، وحضروا الوجبة للأب النائم في سريره.

استمتعوا بأمسية لعب عائلية

استمتعوا بأمسية لعب عائلية



هذا العام، دعي زوجك يُطلق العنان مع أطفالك لروحه التنافسية خلال أمسية ألعاب عائلية، بلعب ألعاب كلاسيكية مثل جينجا، أو التمثيل الصامت، أو المونوبولي، أو حتى الشطرنج إذا كان زوجك من مُحبي المعلومات العامة والألغاز، يُمكنك حتى استضافة أمسية معلومات عامة عائلية!

فكرة سهرة الألعاب أو الألغاز، تسعد الأطفال، وتجعلهم يتحمسون للمشاركة، ما يقوي الروابط العائلية، ويعزز الثقة بالنفس، لكن قبل البدء، على الأب أن يشرح للأطفال فكرة أن الربح والخسارة، أمران جائزان، ويجب تقبل الخسارة تحديداً بروح رياضية لدى الطفل، لأن الغرض في النهاية هو اللعب، وخلق أجواء ممتعة وسعيدة في يوم الأب.

استمتعوا بالحرف اليدوية معاً

شجّعوا جميع أفراد العائلة على الإبداع بصنع أعمال يدوية تناسب العيد. مع أنه بإمكانكم دائماً اختيار هدية مناسبة لأبيكم، إلا أننا على يقين بأنه سيحبّ الرسم أيضاً. إذ تُعتبر الأشغال اليدوية للأطفال ذات فوائد عديدة، فهي تنمي المهارات الحركية الدقيقة، وتعزز الإبداع والخيال، وتساهم في تطوير الثقة بالنفس وتعزيز القدرات الحسية، كما أنها تساعد الأطفال على التعبير عن أنفسهم، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، وتعلمهم الصبر والتركيز، وهذا يقوي الحوار بين الأب وأبنائه بشكل كبير.

استمتعوا بالسباحة في حمام السباحة

الطريقة الوحيدة للاحتفال بـ"يوم الصيف الرسمي" في 21 يونيو؟ بالطبع، بقضاء وقت ممتع بجانب المسبح في اليوم السابق! امنحوا الأب عوامة خاصة به في مسبح المنزل، إن وجد، أو دعوه يستمتع بقراءته الصيفية الأولى، في كتاب تم إهداؤه له في هذا اليوم.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص