مقترحات لثلاث وجبات رئيسية صحية ومتكاملة لطفلك على مدار اليوم

مقترحات لوجبة الإفطار

البيض المسلوق

أعدي لطفلك وبدءًا من الشهر السادس وجبة مكونة من البيض المسلوق ولا يفضل أن تفصلي البياض عن الصفار على الإطلاق ولكن يمكن أن تقومي بهرسها، واعتمدي طريقة الهرس منذ عمر مبكر للطفل؛ لأنه يطور من عملية المضغ والبلع عند الطفل أسرع من طحن الطعام؛ لأن الطفل الذي يعتاد على تناول الطعام المطحون والناعم سوف يحتاج إلى وقت أطول لكي يستطيع أن يمضغ ويطحن طعامه بنفسه.

اعلمي أن تقديم البيض للطفل يعني أن تقدمي له نسبة كبيرة من البروتين والفيتامينات وكذلك السيلينوم والكالسيوم، وبالتالي تتحقق أهمية البيض لتسنين الأطفال؛ لأنه يعزز من صحة نمو العظام والأسنان ويسهم البيض في حماية الرضيع من فقر الدم؛ وذلك لأن صفار البيض يحتوي على الحديد بنسبة عالية ويوصف للصغار الذين يعانون من فقر الدم، وتذكري أن البيض من الأصناف التي تعطي شعورًا بالشبع لطفلك ولذلك فسوف يساعده على النوم لفترات طويلة في فترة ما قبل الظهر وهي القيلولة الأولى في اليوم مما يساعدك على القيام ببعض أعمالك المنزلية.

أضيفي الحمص المهروس للطفل وهو قد يكون بديلا عن البيض

ضعي لطفلك الأفوكادو كخيار ثان على وجبة الإفطار وحيث يعد الأفوكادو من الأصناف التي تحتوي على دهون صحية بحيث تمنح الطفل شعورًا بالامتلاء والشبع أيضًا ويمكن إضافة قطرات من زيت الزيتون الصحي والمصفى على البارد؛ لأنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للطفل.

مقترحات لوجبة الغداء

البطاطا الحلوة

أعدي لطفلك وجبة غداء مكونة من صنف واحد من أصناف البروتين والتي تعد مصدرًا جيدًا لبناء عضلات الطفل وتعزيز نمو الدماغ لديه، إضافة لمنحه الشعور بالشبع والخلود إلى النوم في فترة القيلولة الثانية خلال النهار، وهي فترة نوم باقي أفراد العائلة والتي ترتبط بموعد عودة الأب من العمل وحيث يكون بحاجة إلى الراحة.

قومي بتنويع اختياراتك من البروتين لطفلك ما بين الدجاج أو اللحم الأحمر أو السمك، ولكن يجب أن تضيفي نوعًا من الكربوهيدرات الصحية مثل البطاطا الحلوة حيث تعد البطاطا منجمًا غذائيًا متكاملًا يمنح الطفل الشعور بالشبع لساعات طويلة، وإلى جانب لذة طعمها فهي تحتوي على عناصر غذائية هامة وليس صحيحًا أن البطاطا الحلوة قد تصيب الطفل بالسمنة لأنها من الكربوهيدرات الطبيعية التي تمنح الطفل الطاقة والحيوية والنشاط.

قدمي بعد وجبة الغداء مجموعة من الفواكه المتوفرة في الموسم، ولا تقومي بتقديم الفواكه أثناء وجبة العشاء أو بعدها لأن الفواكه عموما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر وتناول عدة أنواع منها يسهم في رفع معدل السكر في دم الطفل، إضافة لأن بعض الفواكه تعمل على رفع قوة الانتباه عند الطفل مما يقلل من فرص نومه ومن هذه الفواكه التي لا ينصح بتناولها قبل النوم التفاح.

اهتمي بإضافة أصناف من الخضروات إلى وجبة الغداء حيث يعد طبق السلطة هو الضيف الدائم على الموائد العربية عمومًا وعليك اعتماد إضافة بعض الخضار بالتدريج لطعام طفلك لكي يعتاد على تناول طبق السلطة الذي سوف يخصص له لاحقًا وبالتالي يمكن أن يمسك الطفل بيده شريحة من الطماطم "البندورة" أو شريحة من الخيار ويمكن أن يقوم بمصها أولًا ثم يعتاد بالتدريج على قضمها وأن يلوكها بين فكيه ولكن يجب عدم إهمال الخضار ولا يجب تقديمها لوحدها كوجبة منفصلة بل يمكن سلق بعض أنواع الخضار مع إضافة قطعة من البروتين مثل اللحوم الحمراء أو صدر الدجاج وليس صحيحًا أن اللحوم الحمراء لا تقدم للطفل في عامه الأول وهناك بعض الأمهات يتساءلن هل يفضل تقديم اللحوم لطفلك على وجبة الغداء أم وجبة العشاء؟ بناء على توصيات الأطباء بضرورة تقديمه للرضيع على العكس من المعتقدات السائدة فيمكن إضافة اللحم الأحمر المفروم والناضج بعد الشهر السادس.

مقترحات لوجبة العشاء

الشوفان

أعدي لطفلك مقترحًا جيدًا من البروتين والدهون والكربوهيدرات، مثل تقديم وجبة مكونة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدًا، ويضاف إليها القليل من الطحينة وزيت الزيتون، ويمكن إضافة قطعة من الدجاج أو اللحوم الحمراء أو الأسماك الخالية من الشوك، مع ملاحظة أن تقديم البروتين للطفل على وجبة العشاء يعد من الخيارات الغذائية الجيدة، التي تسهم في تحسين صحة الطفل من جهة وتعزيز صحة الذكاء، وكذلك فهذه الأصناف تعزز من جودة النوم لدى الطفل حيث ينصح بها خبراء نوم الأطفال حول العالم.

أعدي لطفلك وجبة من الشوفان والتمر والحليب والموز، حيث أن فوائد الشوفان للرضع لا توصف لأهميتها فيمكن إضافته لهذه الأصناف للحصول على وجبة متكاملة للطفل ويمكن أن يقدم الشوفان كصنف حادق وحلو علماً أن السكر لا يقدم للطفل قبل سن السنة، ولذلك يقدم الشوفان للطفل مع فاكهة حلوة مثل التفاح حيث يتم تقشير التفاحة وتقطع إلى قطع صغيرة وتسلق في الماء، وعندما تقترب من النضج يضاف لها القليل من الشوفان ويترك المزيج بعد خلطه على النار لمدة خمس دقائق ثم يترك لكي يبرد ويهرس أو يوضع في الخلاط الكهربي ويقدم للطفل مع حليب الأم قبل الستة أشهر ومع حليب صناعي أو مع الماء والتمر المنزوع القشر مرة واحدة في اليوم.

قدمي الشوفان لطفلك بطريقة أخرى وذلك من عمر ٤ - ٥ أشهر، ويمكن أن تعدي وجبة متكاملة وتتكون هذه الوجبة من 3 حبات تمر، و1/4 كوب من الشوفان المطحون ، ويضاف إليهما 1/2 كوب ماء أما طريقة التحضير فيتم وضع التمر والشوفان في الماء على النار ونتركه فوق النار لينضج لمدة 3 دقائق؛ ثم يترك ليبرد ويخلط عن طريق الخلاط ويقدم هريسًا ناعماً للطفل.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 08:57 صباحاً - تعرف كل أم أن مرحلة إدخال الطعام الخارجي أو ما يعرف بالطعام التكميلي أو الطعام الصلب لنظام تغذية الرضيع، هي مرحلة هامة ترتبط بصحة الطفل وتعزيز مناعته؛ لكي تستمر هذه المرحلة حتى العام الأول من عمر الطفل مع الرضاعة الطبيعية، فلا يمكن قطع الرضاعة وفقدان فوائدها لصالح الطعام الخارجي، ولا يمكن التفكير بالعكس أيضًا أي عدم إدخال الطعام التكميلي للرضيع، ومع نهاية الشهر الرابع تبحث الأمهات عادة عن مقترحات لوجبات يومية تشمل الوجبات الرئيسية الثلاثة على مدار اليوم، بحيث تتخللها الرضاعة الطبيعية ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة شيرين عبد الجواد، حيث أشارت إلىوتشمل وجبات الإفطار والغداء والعشاء ومميزات كل وجبة من حيث الحصول على الشبع وتحقيق النوم المتواصل للطفل في الآتي:قد يهمك أيضا: ما هي الأصناف الغذائية التي يجب أن تعوّدي طفلك عليها قبل عمر 6 أشهر؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.