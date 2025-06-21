صحة ورشاقة

إسعاف المنية يقدم 31 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

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إسعاف المنية يقدم 31 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان (31) مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها في مدينة المنية، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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