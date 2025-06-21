شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه لا غنى عنها خلال الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة هي مصدر السكر الطبيعي الذي يجب أن تحصل على المذاق السكري منه، دون أضرار صحية ما دمت تتناولها بكميات معقولة دون إفراط، وتزامنًا مع فصل الصيف، وفقًا لتقرير نشر في موقع Health Shots، لابد من الحرص على تناول ثمرة إلى اثنين يوميًا من الفاكهة الصيفية للحصول على السكر الطبيعي الصحي، وتختلف الكمية المناسبة وفقًا لطبيعة كمية السكريات والسعرات بها.

الحمضيات بأنواعها

البرتقال واليوسفي والجريب فروت والكيوي والليمون أحد أهم الفواكه الصحية التي تحتوي على فيتامين سي الصحي والمفيد، يعزز من تبريد الجسم والشعور بالانتعاش والاسترخاء أثناء الطقس الحار.

الكيوي

الكيوى الغني بالعناصر الغذائية والمفيد لعملية الهضم والجهاز الهضمي بشكل عام، يحتوي على كم هائل من الألياف، كما أنه أحد الحمضيات التي تحتوي على إنزيمات تساعد على هضم البروتينات وتدعم الصحة العامة، وغني بالعناصر الغذائية التي تنعش الجسم أثناء الطقس الحار.

التفاح

أكثر الفاكهة الشيوعًا في الوقت الحالي وهو يساعد على تعزيز صحة الأمعاء، غني بالألياف، كما أن السكريات به نسبتها قليلة، يساعد على تنظيم حركة المعدة وتنظيم القولون وتنظيم الإخراج أيضًا، وأليافه مليئة بالقابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يجعله خيارًا صحيًا مفيدًا أثناء الأيام الحارة في الصيف.

البابايا

البابايا تعزز من الصحة العامة وفوائدها عظيمة، فهي تعمل على مقاومة الإمساك وبطء الهضم، وتحتوي على إنزيم طبيعي يساعد على الهضم بشكل جيد، تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة الصحية المفيدة للجسم والصحة.

الموز

الموز الغني بالبوتاسيوم، أحد أهم الخيارات الصحية في الفاكهة الصيفية، يساعد بشكل كبير على توازن أملاح الجسم وتوازن الإلكتروليتات التي تساعد على جعل الجسم أكثر شعورًا بالبرودة وتخفيف حدة تأثير الحرارة عليه وعلى البشرة وعلى الجسم بشكل عام.