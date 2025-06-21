شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات فعالة لتطهير المعدة والقولون والان مع تفاصيل الخبر

المشروبات والسوائل هي الطريقة الفعالة لتنظيف الجسم وإزالة السموم منه، فصحة أمعائك تؤثر على جهازك المناعي بشكل عام وعلى توازن البكتيريا النافعة بداخله، وكلما كان نظامك الغذائي متوازنًا كلما كنت أكثر تمتعًا بقولون ومعدة نظيفين.

بعض المشروبات تدعم إزالة السموم الطبيعية من الجسم، وتعمل على انتظام حركة الأمعاء والحصول على بيئة معوية جيدة لامتصاص جيد للأطعمة والمشروبات وبالتالي التمتع بصحة أفضل.

وهناك مشروبات خاصة لتطهير المعدة والقولون من مكونات طبيعية، تساعد على إزالة السموم من الجسم وتدعيم حركة المعدة المنتظمة، وتلك المشروبات الغنية بالألياف والبروبيوتيك والأعشاب تعزز من ضبط معدل التبرز وتحفيز حركة الأمعاء وتهدئة الجهاز الهضمي، وهذا ما أكده تقرير نشر في موقع Health Shots.

الزنجبيل

أفضل المشروبات على الإطلاق هو مشروب الزنجبيل المثالي الذي يعتبر أشهر المشروبات العشبية، مع إضافة القليل من العسل والماء الدافئ يصبح أحد أهم المشروبات التي تقاوم أكسدة الخلايا وتعمل على تنظيف سموم الجسم وتنظيف المعدة والقولون بشكل خاص.

مشروبات البروبايوتك

التي تعمل على تنظيف القولون بشكل جيد وصحي وتوازن ميكروبيوم الأمعاء وتقاوم التهاب الأمعاء وتحسن من عمل الجهاز الهضمي، من أهم هذه المشروبات هي المشروبات المخمرة منزليًا مثل الحليب النباتي مثل حليب جوز الهند وحليب اللوز.

مشروب بذور الشيا

هذا المشروب الشائع الآن، غني بالكالسيوم وفيتامين سي والأوميجا والألياف له دور هام في تحسين صحة الهضم وحركة الأمعاء من خلال نقع تلك البذور لفترة جيدة في المياه ثم إضافتها إلى العصائر المختلفة.

مشروبات بذور الكتان أيضًا الغنية بالألياف

تعمل على تحسين الهضم وتعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك ويمكن طحنها كمسحوق وخلطها بالمياه.

الليمون الدافئ

هذا المشروب الصحي المفيد الذي يحتوي على فيتامين سي بكميات كبيرة ويعزز من صحة الأمعاء والمعدة ويحسن من امتصاص الغذاء أيضًا، يطهر الجسم بشكل عام ويطهر المعدة والقولون بشكل خاص، وإضافة القليل من العسل إليه يعزز من صحة الجهاز الهضمي.