شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي هذه هي تسميتها الدقيقة، وهي حالة من تسارع نبضات القلب بشكل غير متزن أو طبيعي، ويظهر بشكل واضح عند الاستلقاء أو الوقوف أو الجلوس.

الأعراض

وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي فإن هناك مجموعة من الأعراض لتلك المتلازمة:

- الدوار والدوخة خاصة عند الوقوف أو عند الثبات في وضع الوقوف لفترات طويلة، حتى أثناء المشي لمسافات طويلة.

- ضبابية الدماغ بشكل واضح.

- صعوبات في التركيز شديدة ونسيان سريعة.

- الإعياء والاقتراب إلى الإغماء.

- التعب العام.

- الإرهاق الشديد.

- تسارع شديد في ضربات القلب.

- قلق وتوتر مصاحب للأعراض.

- آلام الرقبة والصداع.

- الانتفاخات.

- الشحوب في لون الجلد بالكامل، أما في الأطراف فيصبح لون الجلد أرجوانيًا.

- اضطرابات حادة في النوم وتعرق شديد أثناءه مع آلام في الصدر وتسارع ضربات القلب.

تلك الأعراض سالفة الذكر تظهر بشكل مختلف على كل حالة دون غيرها، وتختلف شدتها ودرجاتها أيضًا وفقًا لكل حالة، وقد تظهر بعد ثواني من الوقوف أو الجلوس.

الأسباب

الأسباب كثيرة ومتنوعة لكن لم يحدد الأطباء أسبابًا بعينها قد تكون سببًا واضحًا لهذه المتلازمة:

- اضطراب عدم انتظام ضربات القلب الانتصابي المفرط الأدريناليني نتيجة نشاط الجهاز العصبي المفرط.

- نقص تدفق الدم وانخفاض شديد فيه نتيجة الاعتلال العصبي وفرط النشاط.

- الإصابة بمرض مناعي ذاتي يؤثر على جهاز المناعة ويهاجم الأنسجة السليمة.

- فقدان العصب المحيطي وضعف عضلات الأوعية الدموية.

طرق العلاج

في بعض الحالات لا يوجد علاج لهذه المتلازمة بشكل قطعي ،ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها إدارة الأعراض وتخفيف حدتها:

- ضرورة ممارسة الرياضة وفقًا لطبيب مختص يحدد أشكال الرياضة التي يجب ممارستها، النشاط البدني الجيد.

- نظام غذائي صحي وتغذية صحية وفقًا لمختص تغذية.

- جوارب الضغط الطبية تساعد كثيرًا على دفع الدم لأعلى الساق.

- يمكن ممارسة اليوجا البسيطة أو ممارسة برنامج المشي البسيط أو تمارين القياس المستوي وانتقال الجسم بشكل بطيء