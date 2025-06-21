شكرا لقرائتكم خبر عن عشان يكبروا بصحة.. أكلات ممنوعة وأخرى مطلوبة للأطفال في فترة البلوغ والان مع تفاصيل الخبر

مرحلة البلوغ عند الأطفال أحد أهم وأبرز الأحداث في حياة كل منهم، فهي بمثابة الانتقال من الطفولة إلى الرشد، مما يحدث الكثير من التغيرات العاطفية والجسدية والهرمونية الجذرية لديهم، تتغير نبرة أصواتهم وأوزانهم وكتلة العظام لديهم بنحو 40%، وتتغير أعضائهم، ويخضع الدماغ والعقل لتغيرات كبيرة.

هذا النمو السريع في وقت قصير يساهم في ظهور الكثير من التغيرات على شهية الأطفال وعلى نموهم أيضًا في مرحلة البلوغ، أظهر تقرير نشر في موقع Ark on Children أن البلوغ فترة نمو وتطور سريعة للغاية، تلك الطفرة في النمو تعتبر ثاني أسرع مرحلة بعد السنوات الأولى من حياة الطفل المولود، مما يزيد طلب الجسم على الطاقة والعناصر الغذائية، فيجعل الرغبة في الحصول على السعرات الحرارية الشديدة لدى المراهق، وذلك لما يتطلبه جسمه من نمو للعضلات والعظام وللخلايا ولتنظيم الهرمونات أيضًا.

تمر الفتيات بتلك المرحلة من سن 8 إلى 13 عامًا تقريبًا ، بينما الفتيان من سن 9 إلى 14 عامًا، التغذية الصحية في تلك المرحلة الهامة والحرجة أحد أهم طرق النمو الجيد والتمتع بصحة جسدية ونفسية وعقلية جيدة للمراهق.

أطعمة يجب تجنبها

- تقليل السعرات الحرارية غير المجديه وتلك معدومة القيمة الغذائية، مثل الأطعمة المقلية.

-التقليل م الحلويات والإفراط فيها.

- البعد عن الأطعمة المصنعة التي تسبب اختلالات هرمونية وتزيد خطر الإصابة بالسمنة والسكري.

- البعد عن الوجبات السريعة.

- بعد عن مشروبات الطاقة والسوداء.

- البعد عن الكثير من الكافيين لأنه يعيق امتصاص الكالسيوم ويظهر مشاكل في النوم لديهم.

أطعمة يُنصح بها

- كل ما يحتوي على الألياف فهو مفيد للأطفال في تلك المرحلة لأنه يعزز من ضبط الهرمونات وضبط النظام الهضمي بالكامل، كما أن الأطعمة الغنية بالألياف هي غنية بالسعرات الحرارية الصحية أيضًا.

- الكربوهيدرات المهمة لتزويد الجسم بالطاقة، كما أنها تغذي الجسم، ويمكن الالتزام بأنواع من الطعام الغنية بالكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة والمكرونة والخضراوات النشوية والبطاطس والحبوب بشكل عام والذرة.

- الاهتمام بتناول كم جيد من البروتين الضروري لنمو العضلات والنمو العقلي والنمو العام للجسم، فالبروتينات قليلة الدهون مثل الدجاج والأسماك والمكسرات وفول الصويا والبيض والبقوليات مصدرًا هامًا لهذا النوع من البروتين، كما أن اللحوم الحمراء مصدر جيد للحديد وضروري للفتيات في فترات الحيض الأولى.

- الأطعمة الغنية بفيتامين د والكالسيوم لعظام قوية ونمو سريع والحصول على الطول وكثافة العظام بشكل جيد وسليم، مثل الجبن والزبادي ومنتجات الألبان والحليب والخضراوات الورقية والبيض والمكسرات بأنواعها.

- الخضراوات والفاكهة بأنواعها المختلفة يجب أن تصبح طعامًا أساسيًا في يوم المراهق للحصول على نظام غذائي متوازن.