شكرا لقرائتكم خبر عن لا غنى عن استشارة الطبيب.. دراسة توضح أفضل توقيت لتناول دواء الضغط والان مع تفاصيل الخبر

موعد تناول أدويتك قد يكون بنفس أهمية ما تتناوله؟ فقد يكون التوقيت هو العامل الحاسم في تحسين فعالية دواء ضغط الدم، وربما إنقاذ حياتك، وتُغير الدراسات الحديثة النصائح التقليدية، وتُظهر أن تناول جرعات مسائية قد يوفر حماية إضافية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وحتى الوفاة المبكرة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما الفرق بين تناول أدوية الصباح والمساء لعلاج ارتفاع ضغط الدم؟

يُنصح معظم مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول أدويتهم في الصباح الباكر، والأمر يبدو منطقيًا نوعًا ما، حيث تستيقظ وتتناول الدواء ثم تُكمل يومك، وغالبًا ما يُحدد الأطباء هذا التوقيت افتراضيًا لأن ضغط الدم يميل إلى الارتفاع في الصباح، أي في نفس وقت استيقاظك.

في دراسة نُشرت عام 2022 في مجلة ذا لانسيت، راقبت أكثر من 21 ألف شخص، تم توزيع نصفهم عشوائيًا لتناول أدويتهم بين الساعة السادسة والعاشرة صباحًا، بينما تناول الآخرون جرعاتهم بين الثامنة مساءً ومنتصف الليل، وبعد متابعة متوسطة امتدت لأكثر من خمس سنوات، كانت نسبة الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية أو نوبة قلبية أو توفوا بسبب أمراض الأوعية الدموية متقاربة في كلتا المجموعتين (3.7٪ للجرعة الصباحية مقابل 3.4٪ للجرعة المسائية)"، وفقًا لتقرير من جامعة هارفارد نقلاً عن الدراسة.

في المقابل، تشير أبحاث جديدة إلى أنه يفضل تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم في الليل، حيث أثارت دراسة إسبانية رائدة اهتمام الأوساط الطبية، وتابعت الدراسة أكثر من 19 ألف شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم لمدة 6 سنوات في المتوسط، وقارنت بين مَن تناولوا أدويتهم صباحًا ومَن تناولوها قبل النوم، وكانت النتائج مذهلة.

وشهدت مجموعة ما قبل النوم انخفاضًا في خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 40%، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 34%، وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 66% وهذا ليس فرقًا بسيطًا، بل هو تفوق كبير لجرعة المساء.

وأوضح الباحثون أن ضغط الدم ينخفض بشكل طبيعي ليلاً، ولكن لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة كبار السن أو مرضى السكر، لا يحدث هذا الانخفاض غالبًا، ويرتبط هذا النمط من "عدم الانخفاض" بارتفاع مخاطر القلب، بتناول الأدوية ليلاً، تُساعد على استعادة هذا الانخفاض، مما يُريح قلبك أثناء النوم، ولكن يجب أنتضع في اعتبارك أنه ليس هناك وقت واحد يناسب الجميع لتناول دواء ضغط الدم، لذلك لا يجب إجراء أي تغيير على مواعيد تناول الدواء إلا بعد استشارة الطبيب.