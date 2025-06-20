شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة الـ 30 دقيقة بعد تناوله.. كيف تحصد فوائد البطيخ كاملة والان مع تفاصيل الخبر

يعشق معظمنا البطيخ، هذه الفاكهة الصيفية اللذيذة، ولكن يمكن لتوقيت تناوله أن يحدث فارقًا لصحتك، ووفقًا لتقرير موقع "Foodnd-tv" يمكن لتناول البطيخ على معدة فارغة أن يقدم لك العديد من الفوائد الصحية.

فيما يلى.. فوائد تناول البطيخ على معدة فارغة: إعادة ضبط درجة الحموضة في جسمك

خلال الليل، يتراكم الحمض في جسمك نتيجة أعمال الترميم أثناء النوم، والبطيخ قلوي للغاية، وعند تناوله أول شيء في الصباح، يعمل كعازل لطيف، يُعادل تراكم الحموضة طوال الليل.

تعزيز تدفق الدم

يحتوي البطيخ على السيترولين، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، وعند تناول البطيخ في الصباح يعزز عمل الدورة الدموية لديك، فعندما تكون معدتك فارغة، يستطيع جسمك امتصاص هذا السترولين واستخدامه بكفاءة، وبالتالي يعزز تدفق الدم بشكل أفضل إلى الدماغ، مما يعزز نشاطك وتركيزك.

يعزز توهج البشرة

في الواقع، يتفوق البطيخ على الطماطم في مضادات الأكسدة بفارق كبير، ولكن السر الحقيقي يكمن في تناوله على معدة فارغة، حيث يستطيع جسمك امتصاص كميات أكبر بكثير من هذه المركبات الواقية للبشرة، وغالبًا ما يلاحظ الأشخاص الذين يتبعون هذه العادة أن بشرتهم تبدو أكثر إشراقًا في غضون أسابيع قليلة، ويشبه الأمر تناول مكمل غذائي، إلا أن مذاقه لذيذ ولا يكلفك الكثير.

التخلص من السموم الطبيعية في الصباح

بحلول الصباح، يكون جسمك قد أمضى ساعات في تنظيف نفسه أثناء نومك، وهناك "نفايات" خلوية يجب التخلص منها، حيث إن تركيبة البطيخ الطبيعية، كل هذا الماء بالإضافة إلى المعادن المناسبة، تمنح كليتيك ما تحتاجه بالضبط لطرد كل شيء بكفاءة، فهو أكثر طبيعة وممتع من مشروبات إزالة السموم القاسية التي تُشبه العقاب، وإذا كان جسمك يعرف كيف يُزيل السموم بنفسه، فالبطيخ يُعطيه الأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه.

قاعدة الـ30 دقيقة

يحتوي البطيخ على إنزيمات طبيعية تُنشّط جهازك الهضمي طوال اليوم، ولكن لا تُؤتي هذه الإنزيمات ثمارها إلا إذا تم تناولها مُسبقًا، تناول البطيخ أولاً، ثم انتظر 30 دقيقة قبل تناول أي شيء آخر، وخلال هذه الدقائق، تُهيئ هذه الإنزيمات معدتك لأي شيء تتناوله لاحقًا، فإذا تجاوزت هذه الفترة، فستفوتك فرصة الاستمتاع بأسهل عملية هضم طوال اليوم.