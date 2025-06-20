شكرا لقرائتكم خبر عن خارج مع أسرتك وهتاكلوا برة البيت.. إزاى تختار طعامك لتجنب الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

فى الإجازات تكثر الخروجات، سواء لزيارة الأهل والأقارب أو التنزه أو للمصيف، ويضطر الكثيرون لتناول الطعام خارج المنزل أو في أماكن غير مألوفة، مما يزيد من احتمالية التعرض للتسمم الغذائي أو انتقال الأمراض بسبب تلوث الطعام أو سوء التخزين.

يشير خبراء الصحة العامة وفقا لموقع " hindustantimes" إلى أن السفر فى الإجازات غالبًا ما يرتبط بتغييرات في نمط الطعام والمكان، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات المعوية أو التسممات الغذائية، ومن أبرز أسباب هذه المشكلات تناول أطعمة مكشوفة أو غير محفوظة بالشكل الصحيح، أو شرب مياه غير آمنة.

من أبسط النصائح التي غالبًا ما يُغفل عنها الحفاظ على رطوبة الجسم طوال رحلتك، قد يؤدي الجفاف إلى التعب والصداع ومشاكل صحية أخرى، لذا احرص على حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وشرب الكثير من السوائل، بالإضافة إلى ذلك، تذكر أن تحزم حقيبة إسعافات أولية صغيرة تحتوي على الضمادات ومسكنات الألم وأي أدوية ضرورية.

وللوقاية من هذه المخاطر، إليك أهم النصائح التي يُوصي بها الأطباء:اختر مطاعم موثوقة:

احرص على تناول الطعام في أماكن نظيفة ومعروفة بحسن السمعة والالتزام بمعايير النظافة، وابتعد عن الباعة الجائلين والأطعمة المعروضة في الشارع دون تغطية.

تأكد من نظافة الطعام والمشروبات:

تجنب الأطعمة التي تُقدم باردة أو غير مطهية جيدًا، ويفضل تناول الأطعمة المطهية حديثًا، والمياه المعبأة المضمونة المصدر.

غسل اليدين قبل الأكل وبعده:

استخدام معقم اليدين أو غسل اليدين بالماء والصابون يُعد من أهم الخطوات في الوقاية من انتقال الجراثيم.

احذر من السلطات والعصائر المكشوفة:

تجنب تناول السلطات التي قد تُغسل بمياه غير نقية أو العصائر المُحضّرة في ظروف غير صحية، خاصة في المناطق الحارة.

احمل طعامك معك إن أمكن:

أثناء السفر، يمكن تحضير وجبات خفيفة وآمنة من المنزل مثل المكسرات والفواكه المجففة أو الأطعمة المعلبة الموثوقة، لتفادي الحاجة لتناول أطعمة غير مأمونة.

احذر من إعادة تسخين الطعام:

الطعام الذي يُعاد تسخينه أكثر من مرة يُعد بيئة خصبة لنمو البكتيريا، لذا من الأفضل تناول الطعام الطازج دائمًا.

راقب أعراض التسمم الغذائي:

في حال الشعور بمغص، غثيان، إسهال، أو ارتفاع في درجة الحرارة بعد تناول الطعام، يجب التوجه لأقرب مستشفى طوارئ فورًا وعدم التهاون.