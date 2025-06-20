العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عزلة الدير تُواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ (2.114) مستفيدًا خلال شهر مايو 2025م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية (797) مستفيدًا، وعيادة الطوارئ (530) مراجعًا، وعيادة الباطنية (773) مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية (6) حالات، وعيادة التوعية والتثقيف (8) مستفيدين.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ (2.004) مستفيدين، وراجع عيادة الجراحة والتضميد (53) حالة، وقسم الخدمات التمريضية (747) مستفيدًا، ونُفذت (8) أنشطة للتخلص من النفايات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط