شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر لمدة أسبوعين؟ والان مع تفاصيل الخبر

الشاي الأخضر مشروب قوي وله فوائد صحية عديدة، ولكن ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام لمدة أسبوعين، حيث يمكن أن يُحدث تغييرات مذهلة لصحتك، ويمكنك استبدال فنجان القهوة المعتاد بالشاي الأخضر لحصد العديد من الفوائد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. فوائد شرب الشاي الأخضر وكيف يُمكن لتناوله لمدة أسبوعين فقط أن يُحسن صحتك بشكل كبير:

الشاي الأخضر لصحة الأمعاء

أظهرت الأبحاث باستمرار أن الشاي الأخضر يُمكن أن يُحسن صحة الأمعاء، وقد وجدت دراسة نُشرت عام 2012 في مجلة علم الأحياء الدقيقة والمناعة أن تناول الشاي الأخضر يزيد من بكتيريا البيفيدوباكتيريا وغيرها من بكتيريا الأمعاء المفيدة في التجارب البشرية.

الشاي الأخضر لصحة الكبد

يرتبط تناول الشاي الأخضر أيضًا بتحسين وظائف الكبد، ويمكن أن يساعد في حماية الكبد، بل ويبطئ تطور الكبد الدهني، وقد وجدت دراسة نُشرت عام 2013 في المجلة الدولية للطب الجزيئي أن الشاي الأخضر الغني بالكاتشينات عالية الكثافة يُحسن وظائف الكبد ويُقلل من تسرب الدهون لدى مرضى الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

الشاي الأخضر لصحة القلب

قد يلاحظ من يشربون الشاي الأخضر بانتظام تحسنًا في صحة القلب ووظائف الأيض، ويقول أطباء الجهاز الهضمى إن من يتناولون الشاي الأخضر بانتظام يتمتعون بصحة قلب أفضل، وانخفاض في ضغط الدم، ومستويات كوليسترول أفضل، وذاكرة أفضل، وانخفاض في خطر الإصابة بالخرف، كما أنه يُساعد على إطالة العمر، وقد وجدت دراسة أُجريت عام 2022 على أشخاص لديهم مجموعة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب أن تناول مستخلص الشاي الأخضر لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويحسن صحة الأمعاء من خلال تقليل الالتهابات وتقليل تسرب الأمعاء، كما يرتبط الشاي الأخضر بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم، ويعزز حمض إل-ثيانين الموجود في الشاي الأخضر الاسترخاء دون الشعور بالنعاس، كما يدعم صفاء الذهن.

الشاي الأخضر وفقدان الوزن

يمكن أن يساعد شرب الشاي الأخضر أيضًا في التحكم في وزن الجسم وإنقاصه، حيث ترتبط الكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والتحكم في الوزن، والوظائف الإدراكية، وقد وجدت مراجعة أجريت عام 2020 لـ11 دراسة أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، ودهون البطن لدى الأشخاص المصابين بمرضى السكر من النوع الثاني.