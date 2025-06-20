شكرا لقرائتكم خبر عن اوعى ترميه.. أسباب وضع بعض شرائط الأدوية داخل غلاف فضى والان مع تفاصيل الخبر

تختلف أشكال وأنواع الأدوية وطرق تصنيعها والحفاظ عليها أيضًا، لكن هل تساءلت يومًا لماذا تغلف بعض أشرطة الدواء دون غيرها داخل غلاف متين من الألومنيوم الفضي؟

الدكتور محمد المنيسي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي طب قصر العيني، أكد أن الأدوية تختلف في أشكالها وأنواعها وطرق تغليفها أيضًا، فطرق التغليف بشكل خاص يتم فيها الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على الدواء بشكل كامل من التلف أو الفقدان أو التحلل.

وتابع مؤكدًا أن أشهر الأدوية التي يمكن أن توضع في أغلفة ألومنيوم فضية، هي فئة المضادات الحيوية وبعض المسكنات وبعض أدوية الحساسية وأشهر أدوية المعدة والجهاز الهضمي والحموضة، وترجع الأسباب إلى أن هذه الأغلفة السميكة تحمي المادة الفعالة وجدار الدواء من التحلل الذي ينتج عن التعرض للضوء سواء الضوء العادي أو ضوء الشمس، ومن الهواء ودرجات الحرارة.

وتابع موضحًا أن بعض الأدوية تتغير تركيباتها عند التعرض للهواء أو للرطوبة أو تغيرهما عليها، مما قد يفسد مادتها الفعالة أو قد يغير في بنية القرص وطبيعته، وبالتالي في فعاليته وأدائه لمهمته بعلاج المريض الموصوف من أجله، بعض الأدوية الأخرى عند التعرض للضوء - نظرًا لمركبات بداخلها لها تحسس شديد تجاه الأضواء - يغير من فعالياتها أو يجعلها تتحلل سريعًا أو تفقد فعاليتها أو تفسد موادها.

تحسن هذه الأغلفة من جودة الدواء والقدرة على الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، وحتى انتهاء الجرعة الموصوفة، كذلك تساعد على الاستفادة القصوى من فوائده ومن وظيفته التي وصف من أجلها، وهذه الأغلفة الجيدة تختلف في درجة سمكها وفي طبيعتها بنسب معملية وعلمية تتناسب مع الدواء الذي تغلفه، وهي قادرة على حماية الدواء من الهواء والمؤثرات الخارجية والضوء والرطوبة وتغير درجات الحرارة.

وقدم مجموعة من النصائح أهمها:

- لا تنزع هذا الغطاء إلا بعد فراغ كل مكونات الشريط والحصول على كل محتوياته في المدة الزمنية التي يصفها الطبيب.

- اهتم بالحفاظ عليه داخل علبته الكرتونية.

- لا تترك هذه النوعيات من الأقراص معرضة للضوء بعد نزعها من الشريط الخاص بها، فلا تتركها على سطح على سبيل المثال حتى تتناولها، فقط تناولها بمجرد إخراجها من مكانها.

- لا تحصل على دواء إلا بوصفة طبية وفقًا لطبيب مختص.