شكرا لقرائتكم خبر عن عشان مصيف كله صحة سعادة.. أطباء يقدمون روشتة لتجنب العدوى لكل الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

فى الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تتوجه الأسر إلى المصايف لراحة لبعض الأيام من عناء العمل والدراسة والاستمتاع بالبحر والطبيعة، ولكى تكتمل الفرحة والبهجة ينبغى اتباع نصائح واحتياطات لقضاء عطلة آمنة وصحية ومفرحة، ولذا نستعرض فى السطور التالية دليلًا صحيا متكاملا لتحقيق هذا الهدف.

ـ ابدأوا الاستعداد من قبل المصيف وحافظوا على أصحاب الأمراض المزمنة

الدكتورة مني ثابت أستاذة الباطنة في كلية طب قصر العيني، أكدت أنه قبل الذهاب للمصيف يجب إجراء فحص طبي بسيط، خاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب، وذلك للاطمئنان علي صحتهم ونسب مرضهم، وأخذ الاحتياط من تعرضهم لأي مضاعفات، مع ضرورة التأكد من وجود كمية كافية من الأدوية الخاصة للمريض طوال فترة الإجازة.

نحضر ايه مع شنطة السفر

وأضافت منى ثابت أنه يجب تجهيز شنطة الإسعافات الأولية وتضم: مطهر للجروح، لاصقات طبية، مضاد للحساسية، مسكنات، كريم لحروق الشمس، أدوية الإسهال والمغص، وكذلك مبيد حشري آمن للحماية من لدغ الناموس والحشرات، مع تحضير ملابس قطنية فاتحة اللون، نظارات شمسية، وقبعات واقية من الشمس.

ـ أفضل تغذية مع البحر والهوا

الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية في معهد الكبد قدم مجموعة من النصائح الغذائية لصحة أفضل للمصيفين كالتالى:

1. الماء أولاً

ابدأ يومكِ بكوبين من الماء الفاتر فور الاستيقاظ، ومن الأفضل إضافة شرائح الليمون أو أوراق النعناع.

2. وجبات مثالية لفسحة صحية

احرص على تناول فطور غني بالعناصر المغذية: زبادي، بيض مسلوق، أو شوفان مع الفواكه الطازجة. تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة التي قد تسبب لكِ الخمول طوال اليوم، وعند الذهاب للبحر احرصى كأم على حمل سناك صحى لأطفالك في حقيبة البحر، فاستبدلي الشيبس والمقرمشات الجاهزة بوجبات خفيفة صحية مثل: قطع فواكه، خضراوات مقطعة، مكسرات ، أو سندويتشات صغيرة محضرة في المنزل، أما بالنسبة لوجبة الغداء فاحرصى على أن تكون وجبة خفيفة لكن مشبعة، اجعلي طبقك يحتوي على مصدر بروتين خفيف مثل السمك أو الدجاج المشوي، بجانب كمية معتدلة من الكربوهيدرات (مثل البطاطس أو الأرز )، ولا تنسي السلطة الغنية بالألوان والفيتامينات. وقللي من استهلاك المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، وبعد يوم طويل تحت الشمس، اختاري عشاءً بسيطًا لأسرتك مثل: زبادي، سلطة، أو قطعة جبن مع خبز، و تجنبي الوجبات الثقيلة.

3. نظافة الطعام لا تقل أهمية عن طعمه

احرصي على غسل الفاكهة جيدًا، وتجنبي شراء الأطعمة من مصادر غير مضمونة. سلامة أسرتك تبدأ من اختيارك الذكي للطعام.

على الشط وعند نزول البحر.. إزاى تحمى بشرتك من أشعة الشمس؟

الدكتور حسن الفكهاني استشاري الجلدية والتناسلية في كلية طب المنيا، قدم دليلًا مبسطًا للحماية الجلدية خلال فصل الصيف، من أجل بشرة صحية ونضرة كالتالى.

1ـ واقي الشمس

الخطوة الأولى في حماية الجلد تبدأ باختيار واقي الشمس المناسب، ولذا احرصي على أن يكون بدرجة حماية لا تقل عن +50 SPF، ويجب أن يحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية UVA وUVB، و يُوضع قبل الخروج بـ20 دقيقة ويُعاد تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة، كما يجب أن تتجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا، وارتدي قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية ذات حماية من الأشعة الضارة.

2ـ الملابس والترطيب:

ارتدي ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون/ كما توجد أيضًا ملابس سباحة خاصة مقاومة لأشعة الشمس، مناسبة للأطفال والبالغين، ولا بد من شرب الماء بوفرة، واستخدمي مرطبًا خفيفًا بعد الاستحمام، وبعد العودة من الشمس، اغسلي وجهك وجسمك بماء فاتر وصابون لطيف، واستخدمي كمادات باردة أو جل طبيعي في حال حدوث احمرار أو تهيج، وتجنبي التقشير أو المنتجات القوية بعد التعرض للشمس مباشرة.

3ـ حماية خاصة للأطفال

بشرة الأطفال أكثر حساسية من الكبار، ولذا استخدمي واقيًا مخصصًا للأطفال، واجعليهم يرتدون ملابس تغطي الأكتاف والرأس، مع قبعة ونظارات..

الإسعافات الأولية للدغات قنديل البحر

مع حرارة الصيف وتزايد الرحلات الشاطئية، قد يتعرض البعض للدغات قناديل البحر، وقدم الدكتور الفكهاني خطوات الإسعاف الأولي للتعامل مع هذه الحالة وهى:

1ـ الخروج فورًا من الماء، وعدم فرك الجلد، وشطف المنطقة بماء البحر فقط: لا تستخدم الماء العذب، وإزالة بقايا اللوامس: استخدم ملقط أو بطاقة بلاستيكية لإزالة أي بقايا على الجلد دون لمسه مباشرة، وصب كمية صغيرة من الخل الأبيض أو عصير الليمون على المنطقة لمدة 30 ثانية (ما لم تكن هناك تحذيرات)، ووضع كمادات باردة لتخفيف الألم، وأيضا يمكن تناول مسكن خفيف مثل باراسيتامول أو إيبوبروفين.

2. اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا ظهرت أعراض مثل: صعوبة في التنفس، غثيان أو قيء، وتورم شديد أو دوار، وطفح جلدي ممتد.