شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بألم مفاجئ فى المفاصل؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الشعور بألم مفاجئ ومنتشر في المفاصل أمرًا مثيرًا للقلق، ويحدث ألم المفاصل، المعروف طبيًا باسم الألم المفصلي، عندما يُصاب مفصل واحد أو أكثر بالتهاب أو تلف أو تأثر بحالات صحية كامنة، ووفقًا لموقع MedicalNewsToda، تتراوح الأسباب بين مرض فيروسي أو إصابة طفيفة، وحالات مزمنة، ويمكن أن يُسبب الالتهاب ألمًا ناتجًا عن عملية معدية، أو ترسبات بلورية أو معدنية، أو مشاكل في الجهاز المناعي، ويُسبب هذا تورمًا وتيبسًا، وغالبًا ألمًا، لذلك يجب تحديد السبب الكامن للحصول على العلاج الأمثل وتسكين الألم.

فيما يلى.. أسباب محتملة لـألم المفاصل المفاجئ: الأنفلونزا

الأنفلونزا مرض مُعدى وشائع تُسببه فيروسات الإنفلونزا، وتشمل أعراضه آلامًا شديدة في العضلات أو الجسم، بالإضافة إلى الحمى والقشعريرة والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف، وأحيانًا القيء أو الإسهال، خاصةً لدى الأطفال، ويتعافى معظم الناس في غضون أسبوعين دون علاج طبي، إلا أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأطفال الصغار، والنساء الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة مثل الربو أو مرض السكر، هم أكثر عرضة للمضاعفات.

كوفيد-19

يمكن أن يُسبب كوفيد-19 آلامًا في العضلات أو الجسم، مصحوبة بأعراض مثل التعب، والحمى، والقشعريرة، والصداع، والسعال، والتهاب الحلق، وضيق التنفس، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، وسيلان الأنف، والغثيان، والقيء، والإسهال، ويعاني معظم المصابين من أعراض خفيفة إلى متوسطة، ويشفون دون علاج، ومع ذلك، قد تحدث مضاعفات خطيرة، مثل جلطات الدم، وفشل القلب، ومشاكل عصبية، وتشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأفراد غير المُلقحين، والمصابين بأمراض مزمنة، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

مضاعفات ما بعد الفيروس

بينما يتعافى الكثيرون تمامًا من فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة، يعاني البعض من أعراض تستمر لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة الأولية، بما في ذلك آلام المفاصل، وتشمل حالات ما بعد الفيروس متلازمة ما بعد الفيروس، وكوفيد طويل الأمد، والتهاب المفاصل التفاعلي.

التهاب الدماغ والنخاع العضلي/متلازمة التعب المزمن (ME/CFS):

وهى حالة مزمنة قد تتطور بعد مرض فيروسي، مع أنه في بعض الأحيان لا يُحدد مسببها، وتشمل أعراضها الشائعة ألمًا في المفاصل دون تورم، وآلامًا في العضلات، وصداعًا، وعلامات أخرى تُشبه أعراض الإنفلونزا، مثل تضخم الغدد الليمفاوية، وصعوبة في النوم، ومشاكل إدراكية تُعرف باسم "ضباب الدماغ"، والدوار عند الوقوف، والشعور بالضيق بعد بذل مجهود، حيث تتفاقم الأعراض فجأة بعد أي نشاط بدني أو عقلي.

النقرس

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل، ينتج عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يؤدي إلى تكوّن بلورات حادة في المفاصل، ويؤدي هذا إلى التهاب مفاجئ وتورم وألم شديد، وغالبًا ما يصيب مفصلًا واحدًا مثل إبهام القدم، وتبلغ نوبات النقرس ذروتها عادةً في غضون 12 إلى 24 ساعة من بدء الأعراض.

أمراض المناعة الذاتية

تحدث أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل وألمها، وتشمل أمراض المناعة الذاتية الشائعة التي تؤثر على المفاصل ما يلي:

التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب مزمن يسبب آلام المفاصل وتيبسها وتورمها، ويتم التعامل معه بالأدوية والعلاج والتمارين الرياضية لمنع الضرر.

الذئبة

وهو مرض مناعي ذاتي يصيب أعضاء متعددة، وتعمل العلاجات على إدارة الأعراض ومنع تفاقم المرض.

التهاب المفاصل الصدفي (PsA)

يصيب 20% من مرضى الصدفية، ويسبب التهاب المفاصل، ويتم علاجه بالأدوية والعلاج الطبيعي وممارسة التمارين الرياضية.