شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على جسمك تدل على نقص الحديد.. وطرق سريعة للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد البعض خطأ أن نقص الحديد فى الدم تنحصر أعراضه فى شحوب البشرة والشعور بالضعف العام، والحقيقة أن هناك أعراض كثيرة يمكن أن تدل على إصابتك بنقص حاد فى الحديد، مما يؤثر على صحتك العامة وقدرتك ومجهودك، تكمن خطورة نقص الحديد فى كونه تمهيدًا للإصابة بفقر الدم، فالحديد أحد أهم العناصر المطلوبة للجسم ووظائفه المختلفة، بما فى ذلك نقل الأكسجين فى الدم، وفقًا لتقرير نشره في موقع Dr Axe.

علامات تدل على أنك تعانى من نقص الحديد

- تورم في اللسان أو آلام.

- التعب المزمن.

- ضربات قلب غير طبيعية.

- ضيق شديد في التنفس.

- اضطرابات في التوازن والهرمونات.

- عدم القدرة على ممارسة الأنشطة والرياضة.

- ضعف حاد في العضلات.

- اضطرابات شديدة في الشهية.

- عدم القدرة على النوم بشكل جيد.

- اضطرابات في الوزن بشكل ملحوظ.

- الكحة.

- صعوبات حادة في التعلم والتركيز.

- ظهور قرح في الفم.

- اضطرابات حادة في المزاج.

- اصفرار الجلد وشحوبه.

- دوخة ودوار.

- برودة الأطراف.

- الصداع وآلام الرأس.

- هشاشة الأظافر.

- الشعور بوخز في الساقين.

- القولون العصبي أو متلازمة الأمعاء المتسربة.

- ضعف المناعة بشكل عام.

- ضعف التركيز والوظائف الإدراكية.

- الرغبة في تناول أشياء غير عادية مثل التراب والطين والثلج.

نصائح لعلاج نقص الحديد

- تناول الحديد الغذائي الموجود في الكثير من الأطعمة مثل الدواجن والأسماك والكبد واللحوم الحمراء والمكسرات والحبوب والبقوليات والخضراوات مثل السبانخ والكرنب.

- تجنب شرب الشاي والقهوة وتجنب أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان مع مصادر الحديد لأنها تعيق الامتصاص.

- مكملات الحديد أحد أهم العوامل المساعدة التي ينصح بها لعلاج نقص الحديد المتوسط إلى الشديد، ويفضل تناولها على معدة فارغة، ولكن يمكن تناولها مع الطعام عند حدوث اضطرابات أو مشكلات في المعدة.

- لابد من علاج الأسباب الكامنة المسببة لنقص الحديد مثل النزيف ونزيف الجهاز الهضمي والنزيف الحاد أثناء الدورة الشهرية، فضلًا عن مشكلات الجهاز الهضمي المختلفة والعدوى الطفيلية والأسباب المرضية الأخرى.

- يمكن اللجوء لنقل الدم أو حقن الحديد في الحالات الشديدة من نقص الحديد.

- هناك أطعمة تقلل من القدرة على امتصاص الجسم للحديد.