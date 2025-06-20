شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك النفسية فى زمن الحروب.. إزاى تحافظ على اتزانك فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

مشاهدة أخبار الحروب وما يترتب عليها من أحداث عنيفة قد تؤذيك نفسيًا، ولا شك فى ذلك بل ويضيف عليك عبئًا عاطفيًا شديدًا لا يمكنك التخلص منه لفترة طويلة، فقد يعانى البعض من حالة خوف وترقب نتيجة استنفار الجهاز العصبى، بسبب مشاهدة مشاهد القتل والعنف، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع wfyi، ففى هذه الحالة تزداد بشدة هرمونات التوتر في الجسم وتتسارع معدلات ضربات القلب، تلك الحالة الذهنية ناتجة عن الضغط على الدماغ الدائم بمشاهدة المزيد من تلك الأخبار والمتابعات أولًا بأول، جعلت مستويات الدوبامين في الدماغ مضطربة للغاية، فتترافق معها أعراض تتمثل في القلق والتردد والتوتر والخوف والترقب، والحزن والكآبة.

كيف يمكن أن تحمي نفسك من هذا العبء العاطفي؟

التعرض المطول لهذه الصور والأخبار يؤثر سلبًا على الصحة النفسية، فقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص التي تعرضوا بشكل مباشر لأحداث عالمية ومشاهدة التغطيات التليفزيونية بشكل متواصل لأحداث سابقة أظهرت علامات الصدمة والاكتئاب والقلق بشكل واضح، فضلًا عن الضغوط النفسية الحادة.

5 خطوات للحفاظ علي اتزانك وسلامك الداخلي عند متابعة الأحداث العالمية - ركز على روتينك اليومي

اقضِ وقتًا مع عائلتك، ومارس الرياضة، وحاول استقطاع وقتًا لروتينك اليومي بعيدًا عن حالة التوتر والإحباط، ومارس تمارين عالية الكثافة أو تمارين الكارديو، ولا توقف هذا العالم.

إذا وجدت صعوبة في التوقف عن رؤية ومتابعة هذه المحتويات العنيفة، فعليك استقطاع وقت خلال اليوم لمشاهدة برنامج خفيف أو فيلم وثائقي عن الطبيعة أو برنامج للطعام وغيره، تأكد من الحصول على أخبارك من مصادر موثوقة، فلا تدع عواطفك تنجرف تجاه مواقف وأحداث بشكل مفرد وغير متزن، فتصبح أكثر عصبية وتوتر.

- قلل من التعرض للأخبار والصور المزعجة

الزيادة في التعرض على مدار اليوم لمثل هذه النوعيات من الأخبار لن تأتي لك إلا بالضغط النفسي والقلق والتوتر الحاد، لابد أن تقلل من هذا التعرض.

- شتت نفسك ببعض المهام اليومية

شتت نفسك ببعض المهام التي كنت تعتاد القيام بها، فلا تغير روتينك، حافظ على قائمة مهامك اليومية المعتادة ولا تهمل فيها.

- لاحظ أى أعراض مفاجئة أو مضطربة

لاحظ أى أعراض مفاجئة عانيت منها مثل القلق والتوتر والكآبة والعزلة واضطراب الشهية وغيرها، وإذا واجهت صعوبة في التحكم في هذه المشاعر عليك بطلب المساعدة المتخصصة، تحدث مع أشخاص يفهمون الصراعات بداخلك وداعمين لك لتدعيمك نفسيًا.

قلل مشاعر الإحباط

قلل مشاعر الإحباط ولا تجعل تعرضك دائمًا على مدار اليوم للأخبار، استقطع أوقات تجرب فيها مشاعر أخرى.