شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى هيساعدك فى إدارة مرض السكر من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

تشير أبحاث متزايدة إلى أن نظام الصيام المتقطع الغذائى، قد يكون عاملًا مؤثرًا في إدارة مرض السكر من النوع الثانى، وذلك لأنه يساعد فى تحسين حساسية الأنسولين، كما يمكن أن يُقلل من الاعتماد على الأدوية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع لا يتعلق بما تستهلكه، بل بموعد تناوله، وتتضمن الطرق التقليدية لهذا النظام الغذائى التغذية المقيدة بالوقت (مثل 16:8)، حيث تتناول الطعام خلال 8 ساعات كل يوم.

ونهج 5:2، حيث تتناول طعامًا عاديًا خمسة أيام في الأسبوع وتقيّد تناول السعرات الحرارية إلى حوالي 500-600 في اليومين الآخرين.

الصيام المتقطع الذى يعتمد على الصيام يومًا بعد يوم أو استهلاك سعرات حرارية منخفضة جدًا في أيام الصيام.

كل هذه الأساليب تسمح للجسم بالبقاء فترات طويلة دون طعام، مما قد يعزز كيفية تعامل الجسم مع الجلوكوز والدهون.

ماذا تقول الدراسات؟

أشارت التجارب السريرية والتحليلات التلوية الحديثة إلى تأثيرات واعدة للصيام المتقطع على نسبة السكر في الدم والوزن والمؤشرات الأيضية لدى المرضى المصابين بمرض السكر من النوع 2، وفى تجربة عشوائية، قارنت إحدى التجارب بين الصيام 5:2 مقابل تناول دواء السكر، وشملت هذه التجربة شملت أكثر من 400 بالغ مصاب يعانون من داء السكرى من النوع الثاني، وكانت النتائج مذهلة:

أظهر الأفراد في مجموعة الصيام انخفاضًا أكبر في الهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1c) (علامة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل) مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون الدواء، وبلغ متوسط فقدان الوزن في المجموعة الصيامية حوالي 10 كجم، وهو أكثر بكثير من مجموعات الدواء، كما أظهرت محيط الخصر وضغط الدم ومستويات الكوليسترول تحسنًا وأشارت هذه التجربة إلى إمكانية أن يؤدي الصيام إلى نتائج مساوية أو أفضل من الأدوية، على الأقل في الأمد القريب.

كيف يعمل نظام الصيام المتقطع على إدارة مرض السكر؟

هناك العديد من العمليات الفسيولوجية التي تفسر لماذا قد يكون الصيام المتقطع مفيدًا لإدارة مرض السكر.. على النحو التالى..

- حساسية الأنسولين.. الصيام يجعل من الممكن انخفاض مستويات الأنسولين لفترة طويلة، مما يسمح للخلايا بأن تصبح أكثر حساسية للأنسولين بمرور الوقت.

- فقدان الدهون.. يتم تعزيز فقدان الدهون عن طريق الصيام المتقطع، وخاصة الدهون الحشوية المحيطة بالبنكرياس والكبد، والتي يمكن أن تعزز وظائف الأعضاء

- التحول الأيضي.. أثناء الصيام، يتحول الجسم من استخدام الجلوكوز إلى استخدام الدهون والكيتونات، وهي عملية يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

- التنظيم الهرموني.. يمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى إعادة ضبط الإيقاعات اليومية والتأثير على الهرمونات التي تنظم الجوع والشبع والتمثيل الغذائي.

وقبل البدء بالصيام المتقطع يجب على الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2 القيام بما يلي..

استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تتناول دواءً.

راقب مستويات السكر في الدم عن كثب.

ابدأ بطريقة تدريجية، مثل فترة صيام 12:12 أو 14:10، ثم تقدم ببطء

إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية خلال فترات الأكل، مثل الألياف والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة.