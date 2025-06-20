شكرا لقرائتكم خبر عن لو تناولت طعام الشارع وشعرت بالتعب.. اعرف علامات التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

يقع الكثير ضحية للتسمم الغذائي أو تناول طعامًا ملوثاء أو فاسدا يسبب لهم بالمرض، وتنازل لحم البقر الفاسد ليس استثناءً، إذ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تتراوح بين الانزعاج البسيط وعواقب قد تهدد الحياة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، إليك ما قد يحدث إذا تناولت وجبة لحوم فاسدة حسب موقع " livestrong".

التسمم الغذائي الشديد

قد تحتوي شرائح اللحم الفاسد على بكتيريا ضارة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا، ويمكن أن تُسبب هذه البكتيريا مرضًا خطيرًا منقولًا بالغذاء، وتُسبب أعراضًا مثل الحمى والجفاف واضطراب المعدة الحاد، وفي الحالات الخطيرة والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، قد يؤدي ذلك إلى دخول المستشفى .

الغثيان والقيء

إذا تناولتَ شريحة لحم فاسدة، فقد تُصاب بآثار جانبية فورية، كالغثيان والقيء وآلام المعدة والإسهال، يحدث هذا نتيجةً لتفاعل الجسم مع البكتيريا والسموم الضارة، قد تستمر نوبات الغثيان والقيء الذي لا يمكن السيطرة عليه لأيام عديدة، مما يُؤدي إلى الجفاف.

ألم شديد في المعدة

من أولى علامات التسمم الغذائي ألم شديد في المعدة وانزعاجٌ شديد، بسبب السموم والبكتيريا الموجودة في شريحة اللحم الفاسدة الجهاز الهضمي، وقد تُسبب تقلصاتٍ مؤلمة، عادةً ما يُشعَر بهذه الآلام في غضون ساعاتٍ قليلة من تناول شريحة اللحم الفاسدة، وقد تتفاقم مع مرور الوقت، قد تكون الحالات الشديدة علامةً على ضرورة التدخل الطبي.

البكتيريا الخطيرة تسبب المرض

يمكن أن يؤدي التسمم الغذائي الحاد إلى تلف بطانة الأمعاء بواسطة مسببات الأمراض، مما يسبب التهابات جهازية طويلة الأمد، وينطبق هذا بشكل خاص على حالات الإشريكية القولونية أو السالمونيلا، إذ يمكن أن تسبب فشلاً كلوياً والتهابات في مجرى الدم، أو مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي تتطلب عناية مركزة.

6 علامات تشير إلى فساد اللحم

يتطلب التعرّف على علامات فساد شريحة اللحم تقييمها باستخدام مؤشرات حسية متعددة، غالبًا ما يتطلب هذا تحديد أكثر من مؤشر واحد، إذ تتطور هذه المؤشرات مع مرور الوقت مع فساد اللحم، إليك ست علامات رئيسية يجب البحث عنها عند تدهور شريحة اللحم إلى درجة تتجاوز ما هو آمن للاستهلاك:

1. اللون الرمادي أو البني

تتميز شريحة اللحم الطازجة بلون أحمر غنيّ وفاتح بفضل بروتين الميوجلوبين، الذي يتحول إلى اللون الأحمر عند تعرضه للأكسجين، يتلاشى هذا اللون الأحمر مع مرور الوقت ليتحول إلى لون بني أو رمادي، قد لا يشير تغير اللون الطفيف إلى فساد اللحم، ولكن لا ينبغي تجاهل أي تغير ملحوظ في اللون، فهو علامة على أن اللحم لم يعد طازجًا.

2. ملمس لزج

شريحة اللحم الطازجة متماسكة ورطبة قليلاً عند اللمس، إذا ظهرت عليها طبقة رقيقة أو قوام لزج، فقد يكون ذلك بسبب نمو البكتيريا نتيجة تحلل الدهون والبروتينات على سطحها، إذا كانت لزجة أو زلقة عند اللمس، فمن المرجح أنها فسدت، ويجب التخلص منها.

3. ملمس جاف صلب

الرطوبة عامل مهم في تلف شرائح اللحم، عند تركها لتجف، قد تفقد رطوبتها وتصبح صلبة، سيبدو قوامها الجلدي الجاف أغمق، مما يدل على أن اللحم لم يعد صالحًا للاستهلاك، حتى عند تبريده.

4. بقع العفن الغامضة

كما هو الحال مع أي طعام، افحص دائمًا علامات العفن الظاهرة، والتي تظهر على شكل بقع بيضاء أو خضراء أو سوداء زاهية أو بودرة، وجود العفن علامة واضحة على مراحل متقدمة من التلف، ويجب التخلص منه، فحتى جراثيم العفن قد تكون ضارة وتُنتج سمومًا.

5. رائحة كريهة قوية جدًا

قد يصعب تخيّل تناول لحم ذي رائحة حامضة أو زنخة أو كريهة، ومن حقك توخي الحذر، يجب أن تكون رائحة شريحة اللحم الطازجة معدنية وخفيفة، عندما تفسد، تُنتج البكتيريا روائح كريهة، احرص دائمًا على التخلص من شريحة اللحم ذات الرائحة الكريهة.

6. سطح لزج

يُنتج تحلل البكتيريا سطحًا لزجًا أو لزجًا خارج شريحة اللحم، يختلف هذا تمامًا عن ملمس اللحم الرطب قليلًا مقارنةً بملمس اللحم الطازج. تخلّص من أي لحم يبدو لزجًا عند لمسه، لأنه غالبًا ما يكون فاسدًا.

كيفية تخزين شرائح اللحم بالطريقة الصحيحة

التخزين السليم ضروري لسلامة الغذاء، فهو يُطيل مدة بقاء شرائح اللحم طازجة، مع تقليل خطر التلوث المتبادل ونمو البكتيريا غير المنضبط، بعض النصائح الأساسية لضمان الاستمتاع بوجبات لذيذة وعالية الجودة:

الحفاظ على درجة الحرارة أقل من 40 درجة.

لفها بإحكام في ورق خاص لحمايتها من الرطوبة والأكسجين .

ضعه في وعاء محكم الإغلاق مفرغ من الهواء لحمايتها من حروق التجميد وتقليل خطر التلوث مع الأطعمة المجاورة.

استخدمها خلال 3 إلى 5 أيام.