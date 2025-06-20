شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد فحص الكلى بشكل منتظم خطوة مهمة لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأمور التي يجب على مرضى السكر مراعاتها حفاظًا على صحتهم، بما في ذلك إجراء فحوصات واختبارات طبية دورية.

ووفقًا للأطباء، يُعد فحص الكلى الدوري ضروريًا لمرضى السكر، إذ يساعد في الكشف المبكر عن أي تلف، ويقي من المضاعفات الخطيرة، تجدر الإشارة إلى أن ما يصل إلى 40% من مرضى السكر معرضون للإصابة بأمراض الكلى.

وفقا لموقع " healthsite"، يمكن أن يساعد فحص بسيط للبول والدم في تشخيص خلل وظائف الكلى مبكرًا، مما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، وإلا، فقد يؤدي هذا الخلل مع مرور الوقت إلى مرض الكلى المزمن (CKD)، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى الفشل الكلوي، مما قد يتطلب من المريض الخضوع لغسيل الكلى أو حتى جراحة زرع الكلى.

الفحص المنتظم لمريض السكر

يلعب تناولنا اليومي من الملح دورًا هامًا في صحة الكلى على المدى الطويل، يرتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى.

توصي منظمة الصحة العالمية بتناول حوالي 5 حرامات (ملعقة صغيرة) من الملح يوميًا، يستهلك الكثيرون كمية أكبر بكثير من خلال تناول الأطعمة المصنعة، انتبه، فهناك صوديوم مخفي في الخبز والجبن والمعلبات والوجبات الخفيفة، مما يساهم في الإفراط في تناوله ويزيد من الضغط على الكلى



ينصح مرضى السكر باتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم من خلال قراءة ملصقات الطعام بعناية، وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة، وتحضير وجبات طازجة في المنزل، تقليل تناول الملح يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم، وتخفيف العبء على وظائف الكلى، وإبطاء تطور المرض.



يجب أن يعلم المرضى أن مرض الكلى المزمن قد يتطور بصمت، مع أعراض قليلة في مراحله المبكرة، لذا، فإن المراقبة الاستباقية أمر بالغ الأهمية. لحياة صحية، يجب على مرضى السكري ومرض الكلى المزمن ضبط مستويات السكر في الدم، والحفاظ على نظام غذائي صحي، ومواعيد فحوصات الكلى السنوية للحد من خطر حدوث مضاعفات الكلى.



